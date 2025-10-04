október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

5 órája

Szívből jövő köszönet, gálával és díjakkal köszöntötték az időseket – fotók

Címkék#Hírös Agóra#gálaműsor#idősek világnapja

Több száz kecskeméti nyugdíjas gyűlt össze a Hírös Agórában péntek délután. Az idősek napja alkalmából nemcsak díjátadó, hanem gálaműsor is fogadta őket.

Mócza Milán

Az idősek a társadalom egyik legfontosabb pillérei: nemcsak tapasztalataikkal és tudásukkal gazdagítják a fiatalabb generációkat, hanem a közösségek összetartásában is pótolhatatlan szerepet töltenek be. Október 3-án, az idősek napja alkalmából a Hírös Agóra különleges délutánt szervezett számukra, egy rendezvényt, amelyen nemcsak elismerések átadására került sor, hanem színes, szórakoztató programok is várták a vendégeket.

idősek napja kecskeméten
Az idősek napja alkalmából köszöntötte Kecskemét és a Hírös Agóra a nyugdíjasokat
Fotó: Mócza Milán

Idősek napja Kecskeméten

A nagyterem ezúttal megtelt élettel: idős kecskemétiek, nyugdíjasklubok tagjai, valamint otthonok lakói gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek. A résztvevőket dr. Fekete Gábor, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte. Beszédében kiemelte, mennyire fontos támaszai a városnak az idősebb generáció tagjai, akik tudásukkal, példájukkal és élettapasztalatukkal gazdagítják a közösséget.

A köszöntőt követően adták át a Kecskeméti Idősekért díjakat. Az elismerést idén többen is kiérdemelték:

  • Szalkainé Patyi Piroska, a Hírös Város Klub vezetője,
  • Gulyásné Vincze Etelka, a Béke Szigete Nyugdíjasklub elnökségi tagja,
  • valamint Ordasi Klára, a Jókai Klub vezetője személyesen vették át a díjat.
  • Bár Hegedűs Zoltán színművész nem tudott jelen lenni, őt is a kitüntetettek között köszöntötték.

Az időseket ünnepelték Kecskeméten, a Hírös Agórában

Fotók: Mócza Milán

A szórakozás nem függ a kortól

A hivatalos program után könnyedebb, vidám hangulat vette át a főszerepet. A Jókedvvel bőséggel című operett-gálaműsor fergeteges hangulatot varázsolt az Agórába: látványos koreográfiák, ismerős dallamok és sok mosoly kísérte az előadást. A szmokingos úriemberek még a közönséget is bevonták, néhány szerencsés hölgyet felkértek táncra, hogy pár percre újra átélhessék fiatalkoruk varázsát. A produkciót követően pogácsával és pezsgővel várták az időseket az aulában, így a szórakozás mellett az evés-ivás sem maradt ki.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu