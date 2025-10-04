33 perce
Szívből jövő köszönet, gálával és díjakkal köszöntötték az időseket – fotók
Több száz kecskeméti nyugdíjas gyűlt össze a Hírös Agórában péntek délután. Az idősek napja alkalmából nemcsak díjátadó, hanem gálaműsor is fogadta őket.
Az idősek a társadalom egyik legfontosabb pillérei: nemcsak tapasztalataikkal és tudásukkal gazdagítják a fiatalabb generációkat, hanem a közösségek összetartásában is pótolhatatlan szerepet töltenek be. Október 3-án, az idősek napja alkalmából a Hírös Agóra különleges délutánt szervezett számukra, egy rendezvényt, amelyen nemcsak elismerések átadására került sor, hanem színes, szórakoztató programok is várták a vendégeket.
Idősek napja Kecskeméten
A nagyterem ezúttal megtelt élettel: idős kecskemétiek, nyugdíjasklubok tagjai, valamint otthonok lakói gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek. A résztvevőket dr. Fekete Gábor, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte. Beszédében kiemelte, mennyire fontos támaszai a városnak az idősebb generáció tagjai, akik tudásukkal, példájukkal és élettapasztalatukkal gazdagítják a közösséget.
A köszöntőt követően adták át a Kecskeméti Idősekért díjakat. Az elismerést idén többen is kiérdemelték:
- Szalkainé Patyi Piroska, a Hírös Város Klub vezetője,
- Gulyásné Vincze Etelka, a Béke Szigete Nyugdíjasklub elnökségi tagja,
- valamint Ordasi Klára, a Jókai Klub vezetője személyesen vették át a díjat.
- Bár Hegedűs Zoltán színművész nem tudott jelen lenni, őt is a kitüntetettek között köszöntötték.
Az időseket ünnepelték Kecskeméten, a Hírös AgórábanFotók: Mócza Milán
A szórakozás nem függ a kortól
A hivatalos program után könnyedebb, vidám hangulat vette át a főszerepet. A Jókedvvel bőséggel című operett-gálaműsor fergeteges hangulatot varázsolt az Agórába: látványos koreográfiák, ismerős dallamok és sok mosoly kísérte az előadást. A szmokingos úriemberek még a közönséget is bevonták, néhány szerencsés hölgyet felkértek táncra, hogy pár percre újra átélhessék fiatalkoruk varázsát. A produkciót követően pogácsával és pezsgővel várták az időseket az aulában, így a szórakozás mellett az evés-ivás sem maradt ki.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezekre megéri lecsapni! Hasznos kütyük, esőálló gyerekruha és egy retró meglepetés
Közbeszerzés helyett saját önkormányzati céget bíztak meg a lakásgazdálkodással