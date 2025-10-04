Szívből jövő köszönet, gálával és díjakkal köszöntötték az időseket – fotók

Az idősek a társadalom egyik legfontosabb pillérei: nemcsak tapasztalataikkal és tudásukkal gazdagítják a fiatalabb generációkat, hanem a közösségek összetartásában is pótolhatatlan szerepet töltenek be. Október 3-án, az idősek napja alkalmából a Hírös Agóra különleges délutánt szervezett számukra, egy rendezvényt, amelyen nemcsak elismerések átadására került sor, hanem színes, szórakoztató programok is várták a vendégeket.

Az idősek napja alkalmából köszöntötte Kecskemét és a Hírös Agóra a nyugdíjasokat

Fotó: Mócza Milán

Idősek napja Kecskeméten

A nagyterem ezúttal megtelt élettel: idős kecskemétiek, nyugdíjasklubok tagjai, valamint otthonok lakói gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek. A résztvevőket dr. Fekete Gábor, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte. Beszédében kiemelte, mennyire fontos támaszai a városnak az idősebb generáció tagjai, akik tudásukkal, példájukkal és élettapasztalatukkal gazdagítják a közösséget.

A köszöntőt követően adták át a Kecskeméti Idősekért díjakat. Az elismerést idén többen is kiérdemelték: