Vasárnap új polgármestert választanak Kiskunfélegyházán

Címkék#időközi választás#időközi polgármester-választás#választás

Vasárnap derül ki, hogy ki lesz az új polgármester Kiskunfélegyházán. Október 12-én tartják ugyanis az időközi polgármester-választást a városban. A szavazáson négy jelölt közül választhatnak a kiskunfélegyháziak.

Vajda Piroska

Az időközi polgármester-választást Csányi József váratlan lemondása miatt kellett kiírni Kiskunfélegyházán.

Időközi polgármester-választást tartanak
Időközi polgármester-választást tartanak Kiskunfélegyházán
Fotó: Shutterstock.com/Illusztráció

Mint arról beszámoltunk, Csányi József július 9-én lemondott polgármesteri tisztségéről. Távozása után úgy nyilatkozott, hogy azért kényszerült lemondani, mert olyan belső támadás érte, amely nemcsak ellene, hanem az egész város ellen irányult. Olyan helyzetbe került, amelyből nem volt más kiút, mint a lemondás. 

Néhány héttel azonban a lemondása után bejelentette, hogy független jelöltként újra megméretteti magát. Erről egy utcafórumon számolt be, ahol azt mondta, a 2024-es választáson elnyert, több mint 76 százalékos támogatást nem árulná el, a választók bizalmát kötelességként és felelősségként éli meg.

„Egy ilyen mértékű felhatalmazást nem hagyhatok anélkül, hogy meg ne próbálnám visszaszerezni a város irányítását a közösség érdekében” – nyilatkozta Csányi József.

Csányi József, dr. Kása Norbert, Kollár László és dr. Szabó Bálint
Csányi József, dr. Kása Norbert, Kollár László és dr. Szabó Bálint indul az időközi polgármester-választáson
Fotó: Beküldött fotó

Négyen indulnak az az időközi polgármester-választáson

Október 12-én, Kiskunfélegyháza minden választójoggal rendelkező polgárának lehetősége lesz arra, hogy szavazatával véleményt nyilvánítson: a szavazólapon szereplő négy jelölt közül ki legyen Kiskunfélegyháza polgármestere az elkövetkező időszakban: 

  1. Kollár László (Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület, JOBBIK Magyarországért Mozgalom) 
  2. Dr. Kása Norbert (független jelölt) 
  3. Csányi József (független jelölt) 
  4. Dr. Szabó Bálint Gábor (független jelölt)

Akik szavazni szeretnének október 12-én, a részükre megküldött értesítőn megjelölt szavazókörben élhetnek e jogukkal, reggel 6 órától este 19 óráig. A választókat 31 szavazókörben várják a szavazatszámláló bizottságok. 

