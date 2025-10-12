október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időközi választás

1 órája

Rendben zajlik az időközi polgármester-választás Kiskunfélegyházán – fotók

Címkék#polgármester-választás#időközi polgármester-választás#választás

Tizenhárom óráig 17,3 százalékos volt a szavazáson való részvételi arány. Eddig semmilyen rendkívüli esemény nem zavarta meg az időközi polgármester-választást Kiskunfélegyházán.

Vajda Piroska

Ma tartják az időközi polgármester-választást Kiskunfélegyházán. A 23 386 választójoggal rendelkező félegyháziak közül délután 1 óráig 4053-an mentek el szavazni. Reggel 6 órakor valamennyi szavazókörben rendben megindult a szavazás Kiskunfélegyházán. Eddig semmilyen fennakadás és probléma nem volt a szavazókörökben – tájékoztatta hírportálunkat Vargáné Rácz Judit, a Helyi Választási Iroda vezetője. 

Időközi polgármester-választás Kiskunfélegyházán
Időközi polgármester-választás Kiskunfélegyházán
Fotó: Vajda Piroska

Mint arról beszámoltunk, az időközi polgármester-választást Csányi József váratlan lemondása miatt kellett kiírni Kiskunfélegyházán. Akik szavazni szeretnének október 12-én, a részükre megküldött értesítőn megjelölt szavazókörben élhetnek e jogukkal este 19 óráig. A választókat 31 szavazókörben várják a szavazatszámláló bizottságok. 

Időközi polgármester-választás Kiskunfélegyházán

Fotók: Vajda Piroska

Négyen indulnak az az időközi polgármester-választáson

Október 12-én, Kiskunfélegyháza minden választójoggal rendelkező polgárának lehetősége lesz arra, hogy szavazatával véleményt nyilvánítson: a szavazólapon szereplő négy jelölt közül ki legyen Kiskunfélegyháza polgármestere az elkövetkező időszakban.

  1. Kollár László (Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület, JOBBIK Magyarországért Mozgalom) 
  2. Dr. Kása Norbert (független jelölt) 
  3. Csányi József (független jelölt) 
  4. Dr. Szabó Bálint Gábor (független jelölt)

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu