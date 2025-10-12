Rendben zajlik az időközi polgármester-választás Kiskunfélegyházán – fotók

Ma tartják az időközi polgármester-választást Kiskunfélegyházán. A 23 386 választójoggal rendelkező félegyháziak közül délután 1 óráig 4053-an mentek el szavazni. Reggel 6 órakor valamennyi szavazókörben rendben megindult a szavazás Kiskunfélegyházán. Eddig semmilyen fennakadás és probléma nem volt a szavazókörökben – tájékoztatta hírportálunkat Vargáné Rácz Judit, a Helyi Választási Iroda vezetője.

Időközi polgármester-választás Kiskunfélegyházán

Fotó: Vajda Piroska

Mint arról beszámoltunk, az időközi polgármester-választást Csányi József váratlan lemondása miatt kellett kiírni Kiskunfélegyházán. Akik szavazni szeretnének október 12-én, a részükre megküldött értesítőn megjelölt szavazókörben élhetnek e jogukkal este 19 óráig. A választókat 31 szavazókörben várják a szavazatszámláló bizottságok.