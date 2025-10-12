1 órája
Rendben zajlik az időközi polgármester-választás Kiskunfélegyházán – fotók
Tizenhárom óráig 17,3 százalékos volt a szavazáson való részvételi arány. Eddig semmilyen rendkívüli esemény nem zavarta meg az időközi polgármester-választást Kiskunfélegyházán.
Ma tartják az időközi polgármester-választást Kiskunfélegyházán. A 23 386 választójoggal rendelkező félegyháziak közül délután 1 óráig 4053-an mentek el szavazni. Reggel 6 órakor valamennyi szavazókörben rendben megindult a szavazás Kiskunfélegyházán. Eddig semmilyen fennakadás és probléma nem volt a szavazókörökben – tájékoztatta hírportálunkat Vargáné Rácz Judit, a Helyi Választási Iroda vezetője.
Mint arról beszámoltunk, az időközi polgármester-választást Csányi József váratlan lemondása miatt kellett kiírni Kiskunfélegyházán. Akik szavazni szeretnének október 12-én, a részükre megküldött értesítőn megjelölt szavazókörben élhetnek e jogukkal este 19 óráig. A választókat 31 szavazókörben várják a szavazatszámláló bizottságok.
Időközi polgármester-választás KiskunfélegyházánFotók: Vajda Piroska
Négyen indulnak az az időközi polgármester-választáson
Október 12-én, Kiskunfélegyháza minden választójoggal rendelkező polgárának lehetősége lesz arra, hogy szavazatával véleményt nyilvánítson: a szavazólapon szereplő négy jelölt közül ki legyen Kiskunfélegyháza polgármestere az elkövetkező időszakban.
- Kollár László (Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület, JOBBIK Magyarországért Mozgalom)
- Dr. Kása Norbert (független jelölt)
- Csányi József (független jelölt)
- Dr. Szabó Bálint Gábor (független jelölt)
