Ma választanak új polgármestert Kiskunfélegyházán

Az időközi polgármester-választást Csányi József váratlan lemondása miatt kellett kiírni Kiskunfélegyházán. Akik szavazni szeretnének október 12-én, a részükre megküldött értesítőn megjelölt szavazókörben élhetnek e jogukkal, reggel 6 órától este 19 óráig. A választókat 31 szavazókörben várják a szavazatszámláló bizottságok.

Időközi polgármester-választást tartanak

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Négyen indulnak az az időközi polgármester-választáson

Október 12-én, Kiskunfélegyháza minden választójoggal rendelkező polgárának lehetősége lesz arra, hogy szavazatával véleményt nyilvánítson: a szavazólapon szereplő négy jelölt közül ki legyen Kiskunfélegyháza polgármestere az elkövetkező időszakban:

Kollár László (Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület, JOBBIK Magyarországért Mozgalom) Dr. Kása Norbert (független jelölt) Csányi József (független jelölt) Dr. Szabó Bálint Gábor (független jelölt)