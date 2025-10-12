október 12., vasárnap

Időközi választás

1 órája

Ma választanak új polgármestert Kiskunfélegyházán

Ma tartják az időközi polgármester-választást Kiskunfélegyházán. A 23 386 választójoggal rendelkező félegyháziak közül reggel hét óráig 174-en mentek el szavazni. A szavazáson négy jelölt közül választhatnak a kiskunfélegyháziak.

Vajda Piroska

Az időközi polgármester-választást Csányi József váratlan lemondása miatt kellett kiírni Kiskunfélegyházán. Akik szavazni szeretnének október 12-én, a részükre megküldött értesítőn megjelölt szavazókörben élhetnek e jogukkal, reggel 6 órától este 19 óráig. A választókat 31 szavazókörben várják a szavazatszámláló bizottságok. 

Időközi polgármester-választást tartanak
Időközi polgármester-választást tartanak
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Négyen indulnak az az időközi polgármester-választáson

Október 12-én, Kiskunfélegyháza minden választójoggal rendelkező polgárának lehetősége lesz arra, hogy szavazatával véleményt nyilvánítson: a szavazólapon szereplő négy jelölt közül ki legyen Kiskunfélegyháza polgármestere az elkövetkező időszakban: 

  1. Kollár László (Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület, JOBBIK Magyarországért Mozgalom) 
  2. Dr. Kása Norbert (független jelölt) 
  3. Csányi József (független jelölt) 
  4. Dr. Szabó Bálint Gábor (független jelölt)

