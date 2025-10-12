Döntöttek a félegyháziak, mutatjuk, ki nyerte meg az időközi polgármester-választást

Vasárnap 19 órakor lezárult Kiskunfélegyházán az időközi polgármester-választás, amit a korábbi polgármester, Csányi József 3885 szavazattal ismét megnyert. Ez a leadott voksok 52,32 százaléka.

Időközi polgármester-választás: Csányi József Kiskunfélegyháza polgármestere

Fotó: Beküldött fotó

A további jelöltek közül Kása Norbert kapta a második legtöbb 2192 szavazatot (29,52 %). Kollár László 996 (13,41%), míg Szabó Bálint 353 (4,75%) voksot kapott.

Mint arról beszámoltunk, az időközi polgármester-választást Csányi József váratlan lemondása miatt kellett kiírni.

Csányi József július 9-én mondott le polgármesteri tisztségéről. Távozása után úgy nyilatkozott, hogy azért kényszerült lemondani, mert olyan belső támadás érte, amely nemcsak ellene, hanem az egész város ellen irányult. Olyan helyzetbe került, amelyből nem volt más kiút, mint a lemondás.

Néhány héttel azonban a lemondása után bejelentette, hogy független jelöltként újra megméretteti magát. Erről egy utcafórumon számolt be, ahol azt mondta, a 2024-es választáson elnyert, több mint 76 százalékos támogatást nem árulná el, a választók bizalmát kötelességként és felelősségként éli meg.

„Egy ilyen mértékű felhatalmazást nem hagyhatok anélkül, hogy meg ne próbálnám visszaszerezni a város irányítását a közösség érdekében” – nyilatkozta Csányi József.