október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

7 órája

Elhunyt Hugyecz Pál, az Agrikon Kam Kft. ügyvezető-elnöke

Címkék#Agrikon KAM Kft#Hugyecz Pál#gyász

Elhunyt az Agrikon KAM Kft. vezetője, a magyar gépgyártás és díjugratás kiemelkedő alakja. Hugyecz Páltól Kecskeméten vesznek végső búcsút.

Pozsgai Ákos

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hugyecz Pál, az Agrikon KAM Kft. ügyvezető-elnöke, főtulajdonosa váratlanul elhunyt, 2025. 09. 27-én, 88 éves korában” – közölte a cég vezetése. Hugyecz Páltól 2025. október 11-én, 10 óra 45 perckor a Kecskeméti Köztemető ravatalozójánál vesznek végső búcsút, polgári szertartás keretében.

Elhunyt Hugyecz Pál
Elhunyt Hugyecz Pál, az Agrikon Kam Kft. ügyvezető-elnöke
Fotó: dijugratoszakag.hu

Hugyecz Pál életútja

Hugyecz Pál 1937-ben született Békéscsabán. A gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát 1961-ben. Az egyetem után a Kiskunhalasi Állami Gazdaságba került, majd 1964-től 1968-ig a bajai Mezőgazdasági Gépjavító Állomás főmérnöke volt. 1968-ban került a Gépjavító Állomások Megyei Igazgatóságára, Kecskemétre, ahol 1975-ig különböző osztályokat vezetett.

1975 májusában lett a Kecskeméti Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat főmérnöke, majd később vezérigazgató-helyettese. 1989-ben megválasztották a vállalat vezérigazgatójának.

Az 1990-es évek privatizációja során az akkor már Agrikon Siló és Agrártechnika Művek néven működő „Mezőgép” négy gyárában (Kecskemét, Kiskunmajsa, Kiskőrös, Kerekegyháza) 31 százalékos tulajdonrészt szerzett. 1993-tól főtulajdonosa lett az Agrikonnak. 

Az elmúlt ötven évben a kiskunmajsai Agrikon KAM Kft. Európa egyik legjelentősebb traktor-, kombájn-, és útépítő gépek vezetőfülke-gyártó cége lett. Hugyecz Pál irányításával az Agrikon több mint 500 ezer vezetőfülkét gyártott az amerikai és az európai piacokra.

Hugyecz Pál a munkáját rendületlen hittel, szakértelemmel, nagy alapossággal és teljes odaadással végezte utolsó munkanapjáig. Munkája elismeréseként 2022-ben átvehette a Pro Urbe Kiskunmajsa díjat, majd 2023-ban a Bács-Kiskun Vármegye Gazdaságáért díjat.

A lovasok is búcsúznak

Hugyecz Páltól búcsúzik a Magyar Lovas Sportszövetség Díjugrató Szakága is.

„88 éves korában örökre itt hagyott minket Hugyecz Pál. A magyar díjugrató sport mindenki által ismert Pali bácsija, a Kecskemét melletti Hetényegyházán versenyistállót működtetett, a legmagasabb szintű CSIO versenyeket rendezett. Lányát, Mariannt a világ díjugrató elitjébe juttatta. Több száz lovat és jó pár lovast menedzselt a versenysportban. Autójával Magyarország összes lovas pályája mellé beparkolva nézte, figyelte, elemezte a versenyeket. Elhivatottsága, akarata és a sport iránti szeretete példaértékű volt” – írta megemlékezésében a szakág a Magyar Lovas Sportszövetség oldalán.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu