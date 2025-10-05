„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hugyecz Pál, az Agrikon KAM Kft. ügyvezető-elnöke, főtulajdonosa váratlanul elhunyt, 2025. 09. 27-én, 88 éves korában” – közölte a cég vezetése. Hugyecz Páltól 2025. október 11-én, 10 óra 45 perckor a Kecskeméti Köztemető ravatalozójánál vesznek végső búcsút, polgári szertartás keretében.

Elhunyt Hugyecz Pál, az Agrikon Kam Kft. ügyvezető-elnöke

Fotó: dijugratoszakag.hu

Hugyecz Pál életútja

Hugyecz Pál 1937-ben született Békéscsabán. A gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát 1961-ben. Az egyetem után a Kiskunhalasi Állami Gazdaságba került, majd 1964-től 1968-ig a bajai Mezőgazdasági Gépjavító Állomás főmérnöke volt. 1968-ban került a Gépjavító Állomások Megyei Igazgatóságára, Kecskemétre, ahol 1975-ig különböző osztályokat vezetett.

1975 májusában lett a Kecskeméti Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat főmérnöke, majd később vezérigazgató-helyettese. 1989-ben megválasztották a vállalat vezérigazgatójának.

Az 1990-es évek privatizációja során az akkor már Agrikon Siló és Agrártechnika Művek néven működő „Mezőgép” négy gyárában (Kecskemét, Kiskunmajsa, Kiskőrös, Kerekegyháza) 31 százalékos tulajdonrészt szerzett. 1993-tól főtulajdonosa lett az Agrikonnak.

Az elmúlt ötven évben a kiskunmajsai Agrikon KAM Kft. Európa egyik legjelentősebb traktor-, kombájn-, és útépítő gépek vezetőfülke-gyártó cége lett. Hugyecz Pál irányításával az Agrikon több mint 500 ezer vezetőfülkét gyártott az amerikai és az európai piacokra.

Hugyecz Pál a munkáját rendületlen hittel, szakértelemmel, nagy alapossággal és teljes odaadással végezte utolsó munkanapjáig. Munkája elismeréseként 2022-ben átvehette a Pro Urbe Kiskunmajsa díjat, majd 2023-ban a Bács-Kiskun Vármegye Gazdaságáért díjat.

A lovasok is búcsúznak

Hugyecz Páltól búcsúzik a Magyar Lovas Sportszövetség Díjugrató Szakága is.

„88 éves korában örökre itt hagyott minket Hugyecz Pál. A magyar díjugrató sport mindenki által ismert Pali bácsija, a Kecskemét melletti Hetényegyházán versenyistállót működtetett, a legmagasabb szintű CSIO versenyeket rendezett. Lányát, Mariannt a világ díjugrató elitjébe juttatta. Több száz lovat és jó pár lovast menedzselt a versenysportban. Autójával Magyarország összes lovas pályája mellé beparkolva nézte, figyelte, elemezte a versenyeket. Elhivatottsága, akarata és a sport iránti szeretete példaértékű volt” – írta megemlékezésében a szakág a Magyar Lovas Sportszövetség oldalán.