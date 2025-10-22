Boltzár, menetrend, orvosi ügyelet – így alakul a hosszú hétvége Bács-Kiskunban

Hamarosan itt a hosszú hétvége és ilyenkor nem árt képben lenni, hogyan tartanak nyitva a boltok, milyen menetrend szerint közlekednek a vonatok, a buszok, illetve ha szükséges, hova tudunk menni orvoshoz. Cikkünkben sok hasznos információt találhat erről.

Így tartanak nyitva a boltok a hosszú hétvége miatt

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Így közlekedhetünk a hosszú hétvége során

A vasúti menetrend az október végi ünnephez és a munkaszüneti napokhoz igazodik.

Október 22-én a pénteki,

október 23-án a szombati,

október 24-én és 25-én az ünnepnapi,

október 26-án pedig ismét a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.

A legnagyobb utasforgalom október 22-én várható, amely az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap is egyben. Ezen a napon, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban, a nagy forgalmú InterCity vonatok – például a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon közlekedő Napfény InterCity – a megszokottnál több kocsival közlekednek az utasforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében.

Október 23-án és 26-án ünnepnapi ,

, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek a Volán busz járatai.

A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.

Nem lesz minden zárva október 23-án

A Lidl, Aldi, Penny, Auchan, Spar vagy éppen a Tesco nyitvatartása a következőképpen alakul. Az Univer üzleteknél is hasonló a menetrend, annyi különbséggel, hogy azok vasárnap mindig zárva tartanak.

Október 22-én, szerdán nyitva, a megszokott módon.

Október 23-án, csütörtökön zárva.

Október 24-én, pénteken ismét nyitva, a szokásos pénteki nyitvatartással.

Október 25-26-án, szombaton és vasárnap a hétvégi rend szerint nyitva.

A kisebb boltok nyitvatartása eltérhet. A legtöbb egység október 23-án zárva lesz, de 24-én már kinyitnak, főként a nagyobb városokban. A családi boltok és pékségek egyéni döntés szerint tarthatnak nyitva rövidebb időre. Így garantáltan számos garázs vagy kisebb csemege, bolt, ha rövidebb időre is, de kinyit az ünnepnapon is.

Kecskeméten továbbá október 23-án a piacokra is kilátogathatunk. A kecskeméti piacok nyitvatartását egy korábbi cikkünkben elolvashatja.