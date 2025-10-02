1 órája
Átalakul Kecskemét kulturális központja, új név és új struktúra vár a Hírös Agórára – fotók
Új formában folytatja szakmai munkáját Kecskemét kulturális intézménye. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. új szervezeti felépítéséről csütörtökön döntött a kecskeméti képviselő-testület. Eszerint 2025 novemberétől megváltozik a neve, és három, szakmai feladatokat ellátó divíziókat működtet, melyek különböző területeken látják el a város kulturális, művészeti és ifjúsági feladatait.
Az új neve Kecskeméti Hírös Agóra Kulturális, Művészeti és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. lesz. Az új struktúra lehetővé teszi, hogy a Hírös Agóra hatékonyabban, célzottabban és szakmailag megalapozottan lássa el Kecskemét kulturális és közösségi feladatait. A kecskeméti közgyűlésen e téma sok vitát váltott ki.
A Hírös Agóra új felépítése
A Hírös Agóra új szervezeti felépítésben a társaság irányítását az ügyvezető végzi, aki felelős a működtetésért és az általános menedzsmentért, az alapító célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. Az ügyvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a stratégiai fejlesztések, innovációs tevékenységek, pályázati projektek, nemzetközi kapcsolatok, valamint a reklám, marketing és kommunikáció.
A gazdasági igazgató feladatai közé tartozik az üzemeltetés, a műszaki és pénzügyi feladatok ellátása.
Három divízió, három terület
A szakmai munka három divízióban zajlik.
A közművelődési divízió a közösségi művelődést szolgálja, támogatja a művelődő közösségek létrejöttét és fejlődését, biztosítja a tanulás, a hagyományőrzés, az amatőr művészetek és a tehetséggondozás feltételeit. Feladatai közé tartozik
- a városi közművelődési koordináció,
- nagyrendezvények lebonyolítása,
- a Hetényegyházi Közösségi Ház működtetése,
- valamint a térségi szakmai munka ellátása a Kecskeméti járáson túl több környező járásban is.
A művészeti divízió működteti a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart, a Kecskemét Táncegyüttest, valamint a Nemzetközi Kerámia Stúdiót és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyt. Kiemelt feladata
- a fiatal és kortárs művészek támogatása,
- szakmai műhelyek biztosítása,
- kiállítások és szimpóziumok szervezése,
- valamint együttműködés hazai és nemzetközi művészeti oktatási intézményekkel.
Közgyűlést tartottak KecskemétenFotók: Bús Csaba
A divízió kutatási és fejlesztési tevékenységet is végez, fenntartja és fejleszti a kortárs gyűjteményeket, és galériát működtet az alkotások értékesítésére.
A társadalmi és ifjúsági kapcsolatok divízió koordinálja a város ifjúsági tevékenységeit, működteti az ifjúsági klubokat, az Otthon Mozit, a Parádfürdői Ifjúsági Tábort és Erdei Iskolát, valamint a KENTER rendezvényhelyszínt és a Kultkaszinót. Feladatai közé tartozik
- a fiatalok támogatása információval,
- tanácsadással,
- társadalmi integrációt segítő szolgáltatásokkal,
- valamint az ifjúsági civil kezdeményezések támogatása.
A vita nem maradt el
A téma kapcsán hosszú vita alakult ki, melynek alapját főként a jelenlegi ügyvezető igazgató, Barta Dóra végzettsége adta. Az ellenzékben ülő több képviselő is törvényességi aggályait fejezte ki. Ugyanakkor sokan Barta Dóra mellé álltak, és köszönetüket fejezték ki hatékony és előremutató szakmai munkájáért.
