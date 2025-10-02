Átalakul Kecskemét kulturális központja, új név és új struktúra vár a Hírös Agórára – fotók

Az új neve Kecskeméti Hírös Agóra Kulturális, Művészeti és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. lesz. Az új struktúra lehetővé teszi, hogy a Hírös Agóra hatékonyabban, célzottabban és szakmailag megalapozottan lássa el Kecskemét kulturális és közösségi feladatait. A kecskeméti közgyűlésen e téma sok vitát váltott ki.

Novembertől változik a kecskeméti Hírös Agóra szervezeti felépítése, erről döntött a közgyűlés

A Hírös Agóra új felépítése

A Hírös Agóra új szervezeti felépítésben a társaság irányítását az ügyvezető végzi, aki felelős a működtetésért és az általános menedzsmentért, az alapító célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. Az ügyvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a stratégiai fejlesztések, innovációs tevékenységek, pályázati projektek, nemzetközi kapcsolatok, valamint a reklám, marketing és kommunikáció.

A gazdasági igazgató feladatai közé tartozik az üzemeltetés, a műszaki és pénzügyi feladatok ellátása.

Három divízió, három terület

A szakmai munka három divízióban zajlik.

A közművelődési divízió a közösségi művelődést szolgálja, támogatja a művelődő közösségek létrejöttét és fejlődését, biztosítja a tanulás, a hagyományőrzés, az amatőr művészetek és a tehetséggondozás feltételeit. Feladatai közé tartozik

a városi közművelődési koordináció,

nagyrendezvények lebonyolítása,

a Hetényegyházi Közösségi Ház működtetése,

valamint a térségi szakmai munka ellátása a Kecskeméti járáson túl több környező járásban is.

A művészeti divízió működteti a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart, a Kecskemét Táncegyüttest, valamint a Nemzetközi Kerámia Stúdiót és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyt. Kiemelt feladata