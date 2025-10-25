október 25., szombat

1 órája

Neked mennyire jó a helyesírásod? Most kiderül!

Egybe vagy külön, kötőjellel vagy anélkül? Töltsd ki legújabb helyesírási kvízünket, és teszteld a tudásodat!

Baon.hu

A helyesírás a mindennapjaink szerves része, mégis akadnak sokszor olyan szavak vagy szókapcsolatok, amik elgondolkodtatnak. Mennyire emlékszel arra, ami iskolában a nyelvtanórákon hangzott el? Vajon jó a helyesírásod, vagy lenne mit átismételni? Itt az ideje, hogy teszteld helyesírási kvízünkkel!

Tedd próbára magad helyesírási kvízünkkel!

Úgy tartják, hogy a magyar nyelv az egyik legnehezebb és legbonyolultabb nyelvtani rendszer. Ezt mi persze nem érzékeljük, hiszen ez az anyanyelvünk, ugyanakkor néha még bennünket is kihívások elé állít. Most 10 kérdéssel teszünk próbára, a feladat pedig egyszerű, döntsd el, hogyan írjuk ezeket a kifejezéseket helyesen. 

1.
Tudod, hogyan írjuk helyesen?
2.
Hogyan írjuk helyesen?
3.
Döntsd el, itt mi a jó megoldás!
4.
Na és itt melyik a helyes?
5.
Hogyan írjuk helyesen?
6.
Itt melyik a jó megoldás?
7.
Melyik a helyes?
8.
Hogyan írjuk helyesen?
9.
Döntsd el, melyik a jó változat!
10.
Melyik a helyes forma?

