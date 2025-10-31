október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reformáció napja

44 perce

Szobrot avattak Hegedűs Loránt tiszteletére a Hungarikum Ligetben – fotók

Címkék#Hegedűs Loránt#Hungarikum Liget#szoboravató

Október 31-én, a reformáció napján avatták fel Hegedűs Loránt író, református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke bronz mellszobrát a lakiteleki Hungarikum Ligetben. Az alkotás Lantos Györgyi szobrászművész munkája. A szobrot Gulyás Gergely miniszter, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, valamint ifj. Hegedűs Loránt leplezte le, majd Kókai Géza, Lakitelek lelkipásztora áldotta meg.

Vajda Piroska

A Hegedűs Loránt bronz mellszobrának avatásán Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőjében felidézte, hogy a Hungarikum Ligetben három panteon található. Az első, a Szent István-kápolna előtt, a 20. század vértanú és hitvalló egyházi vezetőinek állít emléket. A második, a jurtatábor mellett az Ősök sírjánál, a rokon népek – az azeri, kazah, kirgiz, török, türkmén és üzbég – költőinek és tudósainak szobrait őrzi. A harmadik, a Nemzeti Panteon, azoknak állít emléket, akik Lakiteleket azzá formálták, ami ma.

Hegedűs Loránt tiszteletére avattak szobrot Lakiteleken
A reformáció napján avatták fel Hegedűs Loránt író, református lelkész, püspök mellszobrát
Fotó: Bús Csaba

A szobrok sorában immár tizenhetedikként áll Hegedűs Loránté, aki nemcsak a protestáns református lelkek pásztora volt, hanem sokkal több: a rendszerváltás éveiben is erős támasz. Nem forgatta köpönyegét, mert az ő köpönyege a palástja volt – fogalmazott Lezsák Sándor. Elmondta, hogy a következő két évben három új szobrot is felavatnak majd Cine Mihály, Duray Miklós és Tőkés László tiszteletére.

A reformáció üzenete és Hegedűs Loránt öröksége

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében kiemelte: A reformáció napján a protestantizmus eredetére emlékezünk, amely megújította a keresztény hitet, és ezzel együtt átformálta a nyugati világot. Magyarországnak is jó oka van számba venni mindazt, amit a reformáció adott: a magyar nyelvhasználat megerősítésétől a demokratikus gondolkodás kialakulásáig, számtalan kiváló református egyházi és világi személyiségen át. Közülük a 20. század református életének kiemelkedő alakjai között ott találjuk Ravasz Lászlót és Hegedűs Lorántot.

Bátorság és hit a diktatúra éveiben

A miniszter felidézte, hogy Hegedűs Loránt lelkészi tanulmányait a kommunista diktatúra kiteljesedésének idején kezdte, amikor az egyházi szolgálatot vállalók mindennapos megfigyeléssel, fenyegetéssel és meghurcolással néztek szembe. Hegedűs Loránt hitből élt, ezért volt bátor. Bátor volt Ravasz László segédlelkészeként a Kálvin téren, bátor volt 1956-ban, amikor a forradalom áldozataiért megkondította a harangokat, és bátor volt akkor is, amikor a köztemetőben eltemette az elesett forradalmárokat – mondta Gulyás Gergely.

A száműzetés éveiben sem tört meg: Komlón bányászok lelkipásztora volt, Nagykőrösön esperesi adminisztrátorként szolgált, majd Monoron, Alsónémedin és két évtizeden át Hidason teljesített szolgálatot, ahol a bukovinai székely közösség meghatározó lelkipásztora lett. 1983-ban térhetett vissza Budapestre, a Szabadság térre.

A hit és a tudomány találkozása

Kivételes műveltsége, teológiai tudása és szónoki tehetsége már a 80-as években a Szabadság térre vonzotta mindazokat, akik a hit és tudomány páratlan egységét akarták hallani. Ahogy Békési Sándor megfogalmazta: Azért foglalkozott teológiával, hogy igehirdetésének tartalma minél gazdagabb, az örök isteni üzenet pedig minél aktuálisabb legyen.

Püspökként az egyház újjáépítéséért

A rendszerváltoztatás idején Hegedűs Loránt a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökeként, a zsinat lelkészi elnökeként az egyház újjáépítésébe kezdett. Harcolt a református ingatlanok visszaadásáért, újjászervezte az egyházi oktatást, megalapította a Károli Gáspár Református Egyetemet, templomokat és közösségeket épített. A határokon átívelő magyar református egység megteremtése az ő vitathatatlan érdeme. Már évtizedekkel ezelőtt figyelmeztetett a demográfiai összeomlás veszélyeire és a nemzeti megmaradás parancsára.

Ez a szobor a nemzeti panteonban azt jelenti, hogy számon tartjuk a legnagyobbak között. Maradandóságában emlékeztet arra, amit hosszú, küzdelmes élete során Isten dicsőségére és a nemzet megmaradásáért tett – zárta beszédét Gulyás Gergely.

Felavatták Hegedűs Loránt mellszobrát a lakiteleki Hungarikum Ligetben

Fotók: Bús Csaba

Az életmű zsinati elismerése

Balogh Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke igei köszöntőjében felidézte a zsinat 2023. április 25-i határozatát, amelyben méltatták Hegedűs Loránt életművét: Fejet hajtunk dr. Hegedűs Loránt püspök teológusi és egyházkormányzói öröksége előtt, melynek megőrzésével nemcsak a tudós és püspök iránt tartozunk hálával, hanem egyházunk múltja, jelene és jövője iránt is. Hitvalló bátorságának példájára ma legalább annyira szükségünk van, mint harminc évvel ezelőtt.

Hála és üzenet a nemzet megmaradásáért

Tőkés László püspök hangsúlyozta: Erdély és Partium, az idegenbe szakadt nemzetrészek és egyházak különösen hálásak Hegedűs Loránt püspöknek az értük vállalt felelősségért és szeretetéért.

Az ünnepség végén ifj. Hegedűs Loránt református lelkész köszönte meg a szoborállítást és édesapja örökségének méltó megörökítését. Mindaz a hagyaték, amit édesapám ránk testált, a nemzet alapvető sorskérdéseiben egyértelmű és tiszta látást kíván: óvnunk és védenünk kell nemzeti önrendelkezésünket és szuverenitásunkat ebben a globális világban.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu