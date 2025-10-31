Szobrot avattak Hegedűs Loránt tiszteletére a Hungarikum Ligetben – fotók

A Hegedűs Loránt bronz mellszobrának avatásán Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőjében felidézte, hogy a Hungarikum Ligetben három panteon található. Az első, a Szent István-kápolna előtt, a 20. század vértanú és hitvalló egyházi vezetőinek állít emléket. A második, a jurtatábor mellett az Ősök sírjánál, a rokon népek – az azeri, kazah, kirgiz, török, türkmén és üzbég – költőinek és tudósainak szobrait őrzi. A harmadik, a Nemzeti Panteon, azoknak állít emléket, akik Lakiteleket azzá formálták, ami ma.

A reformáció napján avatták fel Hegedűs Loránt író, református lelkész, püspök mellszobrát

Fotó: Bús Csaba

A szobrok sorában immár tizenhetedikként áll Hegedűs Loránté, aki nemcsak a protestáns református lelkek pásztora volt, hanem sokkal több: a rendszerváltás éveiben is erős támasz. Nem forgatta köpönyegét, mert az ő köpönyege a palástja volt – fogalmazott Lezsák Sándor. Elmondta, hogy a következő két évben három új szobrot is felavatnak majd Cine Mihály, Duray Miklós és Tőkés László tiszteletére.

A reformáció üzenete és Hegedűs Loránt öröksége

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében kiemelte: A reformáció napján a protestantizmus eredetére emlékezünk, amely megújította a keresztény hitet, és ezzel együtt átformálta a nyugati világot. Magyarországnak is jó oka van számba venni mindazt, amit a reformáció adott: a magyar nyelvhasználat megerősítésétől a demokratikus gondolkodás kialakulásáig, számtalan kiváló református egyházi és világi személyiségen át. Közülük a 20. század református életének kiemelkedő alakjai között ott találjuk Ravasz Lászlót és Hegedűs Lorántot.

Bátorság és hit a diktatúra éveiben

A miniszter felidézte, hogy Hegedűs Loránt lelkészi tanulmányait a kommunista diktatúra kiteljesedésének idején kezdte, amikor az egyházi szolgálatot vállalók mindennapos megfigyeléssel, fenyegetéssel és meghurcolással néztek szembe. Hegedűs Loránt hitből élt, ezért volt bátor. Bátor volt Ravasz László segédlelkészeként a Kálvin téren, bátor volt 1956-ban, amikor a forradalom áldozataiért megkondította a harangokat, és bátor volt akkor is, amikor a köztemetőben eltemette az elesett forradalmárokat – mondta Gulyás Gergely.