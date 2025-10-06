Két család is tűzben vesztette el az otthonát, hastífuszt diagnosztizáltak egy kamasznál

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megújult a borotai sportcsarnok, megírtuk, hogy a rendőrök a héten árgus szemekkel figyelik az autósokat, illetve videót is mutatunk egy borzalmas háztűzről.

A háztűz lakhatatlanná tette a bácsalmási család otthonát

Fotó: Pozsgai Ákos

Háztűz Bácsalmáson: teljesen leégett a család háza

A tűzoltókat hétfőn délután riasztották Bácsalmás külterületére, a Dobokai útra, ahol egy tanyaépület égett. A bácsalmási háztűzhöz hét tűzoltóautót és a mentőket is riasztották.

Ha minden falatért könyörögni kell, segítünk felismerni, mikor érdemes szakemberhez fordulni

A válogatósság lehet átmeneti probléma vagy tartós, de mindenképpen elkülönítendő az evészavaroktól. A gyerekkori táplálási nehézségek kezeléséhez és megelőzéséhez nyújt szakértői segítséget a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

Ott parkolnak, ahol nem kéne, mintha a szalag csak dísz lenne

Hiába a szalag, a szórólap, a rádió, ott parkolnak, ahol nem kéne. Csúsznak a faápolási munkálatok Kecskeméten.

Hastífuszt diagnosztizáltak egy magyar tinédzsernél, súlyos szövődményei is lehetnek a betegségnek

Bács-Kiskunban több gyomor- és bélrendszeri fertőzést is jelentettek. Egy tinédzsernél hastífuszt diagnosztizáltak.

Lángok martalékává vált egy családi ház, öten maradtak fedél nélkül

Egy családi ház tetőszerkezete teljesen leégett hétfő délután Csávolyon. A lakók hoztak ki egy gázpalackot a lángoló épületből.

Pokolian nagy gólt lőtt a KTE védője a nagy fordítás alkalmával

Hatalmas fordítás után nyert Szentlőrincen a KTE. A gólzáporos sikerből ki kell azonban emelni Szabó Alex gólját.

A rendőrök a héten árgus szemekkel figyelik az autósokat, ezt fogják ellenőrizni

Ma reggel egyhetes rendőrségi razzia vette kezdetét hazánkban. A ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzés Bács-Kiskun vármegyét is érinti. A rendőrség közzétette, hogy mit fog elsősorban ellenőrizni. Mutatjuk a részleteket.

Jó hír az autósoknak! Olcsóbban tankolhatnak keddtől

Aki a héten hosszabb útra menne autóval, annak van egy jó hírünk. Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját. Mutatjuk a részleteket!