1 órája
Két család is tűzben vesztette el az otthonát, hastífuszt diagnosztizáltak egy kamasznál
Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy háztűzben vesztette el otthonát két család is, megírtuk, hogy hastífuszt diagnosztizáltak egy magyar tinédzsernél, illetve arról is írtunk, hogy csúsznak a faápolási munkálatok Kecskeméten.
Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megújult a borotai sportcsarnok, megírtuk, hogy a rendőrök a héten árgus szemekkel figyelik az autósokat, illetve videót is mutatunk egy borzalmas háztűzről.
Háztűz Bácsalmáson: teljesen leégett a család háza
A tűzoltókat hétfőn délután riasztották Bácsalmás külterületére, a Dobokai útra, ahol egy tanyaépület égett. A bácsalmási háztűzhöz hét tűzoltóautót és a mentőket is riasztották.
Ha minden falatért könyörögni kell, segítünk felismerni, mikor érdemes szakemberhez fordulni
A válogatósság lehet átmeneti probléma vagy tartós, de mindenképpen elkülönítendő az evészavaroktól. A gyerekkori táplálási nehézségek kezeléséhez és megelőzéséhez nyújt szakértői segítséget a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
Ott parkolnak, ahol nem kéne, mintha a szalag csak dísz lenne
Hiába a szalag, a szórólap, a rádió, ott parkolnak, ahol nem kéne. Csúsznak a faápolási munkálatok Kecskeméten.
Hastífuszt diagnosztizáltak egy magyar tinédzsernél, súlyos szövődményei is lehetnek a betegségnek
Bács-Kiskunban több gyomor- és bélrendszeri fertőzést is jelentettek. Egy tinédzsernél hastífuszt diagnosztizáltak.
Lángok martalékává vált egy családi ház, öten maradtak fedél nélkül
Egy családi ház tetőszerkezete teljesen leégett hétfő délután Csávolyon. A lakók hoztak ki egy gázpalackot a lángoló épületből.
Pokolian nagy gólt lőtt a KTE védője a nagy fordítás alkalmával
Hatalmas fordítás után nyert Szentlőrincen a KTE. A gólzáporos sikerből ki kell azonban emelni Szabó Alex gólját.
A rendőrök a héten árgus szemekkel figyelik az autósokat, ezt fogják ellenőrizni
Ma reggel egyhetes rendőrségi razzia vette kezdetét hazánkban. A ROADPOL közlekedésbiztonsági ellenőrzés Bács-Kiskun vármegyét is érinti. A rendőrség közzétette, hogy mit fog elsősorban ellenőrizni. Mutatjuk a részleteket.
Jó hír az autósoknak! Olcsóbban tankolhatnak keddtől
Aki a héten hosszabb útra menne autóval, annak van egy jó hírünk. Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját. Mutatjuk a részleteket!
Megújult a borotai sportcsarnok, tizedére csökken a károsanyag-kibocsátás
A tizedére csökken a károsanyag-kibocsátás és jelentős költségmegtakarítást is remél az önkormányzat a korszerűsített iskolai sportcsarnok üzemeltetése során. Az energetikai felújításon átesett épület nemcsak új nyílászárókat és hőszivattyús fűtésrendszert, hanem napelemeket is kapott, valamint új hőszigetelt burkolat került a külső homlokzatra.
