Vele kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a Mercedes-Benz legnagyobb európai gyárát építi Kecskeméten, megírtuk, hogy kivel kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője, illetve arról is hírt adtunk, hogy kedvezményes hitelt és adócsökkentést biztosít a magyar gazdáknak a kormány.

Dudás Anna már megtalálta párját a Házasság első látásra műsorban

Magas, kopasz szépfiúval kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője

Elindult a TV2 nagysikerű párkereső realityje, ahol szinglik bízzák magukat a szakértők döntésére. A kecskeméti Dudás Anna a Házasság első látásra kedd esti adásban tűnt fel őszinte romantikájával és mesébe illő esküvőjével.

Heten vesztették életüket háztűzben, egy fiatal fiú is halálra égett Bács-Kiskunban

Drámai adatot közölt a katasztrófavédelem, míg tavaly az év első kilenc hónapjában egyetlen személy sem vesztette életét lakástűzben, addig idén ugyanebben az időszakban heten haltak meg háztűzben. A halálos háztüzek drámai emelkedése ellenére tízzel kevesebb ingatlan gyulladt ki az év első kilenc hónapja alatt.

A Mercedes-Benz legnagyobb európai gyárát építi Kecskeméten, 3000 új munkahely jön létre

Nem akármilyen hír érkezett! A Mercedes-Benz Kecskeméten építi meg legnagyobb európai gyárát, 3000 új munkahelyet teremtve, miközben Németországban leépít.

A félegyházi Mezgé húsipari tanüzeme új eszközökkel gyarapodott

Szerdán ünnepélyes keretek között adták át a Déli Agrárszakképzési Centrum és a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium legújabb húsipari eszközeit az intézmény tanüzemében. A félegyházi Mezgében megvalósult beruházás jelentős mértékben hozzájárul az oktatás színvonalának emeléséhez, a géppark modernizálásához és a gyakorlati képzés fejlesztéséhez.

Kalocsára is betört a kínai fűszerpaprika, az olcsó import bekebelezi a világhírű hungarikumot

Nyaralás után sokan a paprikás ételektől érzik igazán, hogy hazaértek. A kalocsai fűszerpaprika, a magyar konyha szíve-lelke azonban eltűnőben van.