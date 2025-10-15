október 15., szerda

Teréz névnap

Összefoglaló

43 perce

Vele kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy kecskeméti lány ment férjhez a Házasság első látásra adásában, megírtuk, hogy Kalocsára is betört a kínai fűszerpaprika, illetve arról is írtunk, hogy megvan a hét top 3 gyorshajtója.

Kovács Nóra

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a Mercedes-Benz legnagyobb európai gyárát építi Kecskeméten, megírtuk, hogy kivel kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője, illetve arról is hírt adtunk, hogy kedvezményes hitelt és adócsökkentést biztosít a magyar gazdáknak a kormány.

Kecskeméti lány a Házasság első látásra műsorában
Dudás Anna már megtalálta párját a Házasság első látásra műsorban
Forrás: Dudás Anna Instagram-oldala

Magas, kopasz szépfiúval kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője

Elindult a TV2 nagysikerű párkereső realityje, ahol szinglik bízzák magukat a szakértők döntésére. A kecskeméti Dudás Anna a Házasság első látásra kedd esti adásban tűnt fel őszinte romantikájával és mesébe illő esküvőjével.

Heten vesztették életüket háztűzben, egy fiatal fiú is halálra égett Bács-Kiskunban

Drámai adatot közölt a katasztrófavédelem, míg tavaly az év első kilenc hónapjában egyetlen személy sem vesztette életét lakástűzben, addig idén ugyanebben az időszakban heten haltak meg háztűzben. A halálos háztüzek drámai emelkedése ellenére tízzel kevesebb ingatlan gyulladt ki az év első kilenc hónapja alatt.

A Mercedes-Benz legnagyobb európai gyárát építi Kecskeméten, 3000 új munkahely jön létre

Nem akármilyen hír érkezett! A Mercedes-Benz Kecskeméten építi meg legnagyobb európai gyárát, 3000 új munkahelyet teremtve, miközben Németországban leépít.

A félegyházi Mezgé húsipari tanüzeme új eszközökkel gyarapodott

Szerdán ünnepélyes keretek között adták át a Déli Agrárszakképzési Centrum és a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium legújabb húsipari eszközeit az intézmény tanüzemében. A félegyházi Mezgében megvalósult beruházás jelentős mértékben hozzájárul az oktatás színvonalának emeléséhez, a géppark modernizálásához és a gyakorlati képzés fejlesztéséhez.

Kalocsára is betört a kínai fűszerpaprika, az olcsó import bekebelezi a világhírű hungarikumot

Nyaralás után sokan a paprikás ételektől érzik igazán, hogy hazaértek. A kalocsai fűszerpaprika, a magyar konyha szíve-lelke azonban eltűnőben van.

„Ezer forint alatt csak készpénz!" – szabad-e a boltoknak összeghatárhoz kötni a kártyás fizetést?

Sok vásárló tapasztalja, hogy kisebb boltokban vagy pékségekben nem fizethet elektronikusan, ha a vásárlás összege túl alacsony. A bankkártyás fizetést ugyanis jó pár kereskedő összeghatárhoz köti. De vajon jogszerűen járnak el azok a boltok, ahol 1000 forint alatt nem engednek kártyával fizetni?

Taktikából nem volt hiány, így fújt meg a tolvaj egy több milliós verdát a kereskedésből

Egy kecskeméti autókereskedésben eladásra kínált autó kulcsát szerezte meg, majd zárás után ellopta a járművet. Az ügyészség nagyobb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat a büntetett előéletű férfi ellen.

Megvan a hét top 3 gyorshajtója, brutális sebességgel mérte be őket a traffipax

A rendőrség közzétette az elmúlt hét közlekedésrendészeti összefoglalóját, melyből kiderült, hogy három sofőr jelentős bírságra számíthat a kihágása miatt.

Bejelentette a kormány, kedvezményes hitelt és adócsökkentést biztosít a magyar gazdáknak

Nem csak juttatásokkal segíti a kormány a termelőket, adókedvezményről is döntött. Hamarosan új hitelkonstrukciót is felvehetnek majd a magyar gazdák.

