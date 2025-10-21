Leesett az állunk az áraktól, brutális drágulás jön a közkedvelt élelmiszernél

Ma már a hipermarketekben, nagyobb üzletláncokban a banán kilója sokszor 400-500 forintért megvehető. Ezzel szemben a szép almák kilója bizony a 700-900 forintot is eléri. Sajnos a hazai alma magas ára igaz a zöldségesekre és a piacra is.

A hazai alma kilónkénti ára drasztikusan megnőtt az elmúlt években

Fotó: Mindmegette.hu / Móricz István

Hazai almákból csak a sérültek, a kisebbek olcsóbbak

A hazai almáknak most van a nagy szezonja. A kisebbek, sérültebbek kilója 450-500 forint lehet a boltokban, vagy inkább a piacon.

A kecskeméti piacon is több helyen kapható az olcsóbb, kevésbé hívogató hazai alma. Ezzel szemben a gyönyörű nagy almák kilója bizony 800-900 forint, akárcsak a boltokban.

Bár a piacon kifogható még közepes méretű szebb gyümölcs 600 forintért. A zöldségeseknél szintén a magasabb ár dominál, sőt ott olyan is van, hogy darabra adnak belőle 250-300 forintért.

Ezek az okok állnak a hazai alma drágulása mögött

Úgy tűnik, ez csak a kezdet. A kilátások nem túl pozitívak. Míg néhány éve 300-500 forintért vehettünk a finom őszi gyümölcsből, ez már bőven a múlt. A teol.hu cikke szerint február végétől luxus lesz az alma, mert elfogy az idei készlet, és ezer forintot is elkérhetnek majd az árusok, kereskedők az import alma kilójáért.

A drágaság mögött sok tényező áll. Az időjárás kiszámíthatatlan lett, áprilisban, a virágzás környékén sokszor jön fagy, de szárazság is sokat árt. Idén a felvásárlók – fajtától, minőségtől függően – 400-500 forintot fizettek egy kiló almáért, ebből lesz az üzletekben 800-900 forint. A fagykár ellen nagyon nehéz és költséges védekezni. A kieső hazai termést elsősorban lengyel, osztrák és belga importtal pótolják.

A cikk arra is rámutat, hogy a szakma szerint idén, 2025-ben országosan mintegy 160 ezer tonna alma terem, amiből csak mintegy fele lesz étkezésre alkalmas. Ez pedig nagyon kevés az előző évekhez képest. Várhatóan a jövőben tovább csökken a termőterület, kevesebb hazai almának örülhetünk.

Bács-Kiskun a középmezőny egyik éllovasa

Ezt támasztják alá a KSH adatai is, melyek szerint országszerte egyre kevesebb helyen terem alma.

Bács-Kiskunban míg 2000-ben 45 ezer tonna almát termeltek, addig 2024-ben 12 ezret.

Az elmúlt 25 évben többször nőtt, csökkent a mennyiség, a csúcs 2005-ben volt mintegy 64 ezer tonnával. 2016 óta azonban jellemzően csak csökken.