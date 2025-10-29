október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatékonyság

1 órája

Hiába pörög a kazán, ha szökik a meleg – ezek a rejtett hibák szabotálják a fűtést

Címkék#tippek-tanácsok#hatékonyság#fűtés

Van rá megoldás, ha még mindig nincs elég meleg a lakásban. A hatékony fűtés odafigyeléssel és tudatossággal könnyen elérhető. Cikkünkben olyan tippeket olvashat, amelyekkel kellemes meleget varázsolhat otthonába.

Brockmeyer Sophie Isabella

Ha magas a fűtésszámla, de még mindig nincs meleg a lakásában, akkor valami nem úgy működik a rendszerben, mint ahogy annak kellene. Rengeteg olyan tényező gátolhatja a hatékony fűtést, amit nem is gondolna. A mindmegette.hu által összegyűjtött tippek segítségével optimalizálhatja a fűtőberendezések hatékonyságát.

A hatékony fűtés titka,
Ezekre figyelj a hatékony fűtésért
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hatékony fűtés klímák esetén

A hőszivattyús rendszerekben és az invertes klímáknál a szűrők gyorsan elporosodhatnak, ezáltal csökken a légáramlás, romlik a hatásfok, és akár meg is nőhet a fogyasztás. Így ajánlott legalább havonta egyszer kitisztítani a levegőszűrőt, amihez elég egy porszívó vagy langyos víz, és máris sokkal hatékonyabban fog tud fűteni. A hatékony fűtőklíma-tisztításról korábbi cikkünkben olvashat részletesebben.

Ha a padlófűtés nem az igazi

A padlófűtésnek kell egy kis idő ameddig igazán elkezd melegedni, de ha több nap eltelt már, és még mindig nem az igazi, akkor valami probléma állhat a háttérben. A csövek belsejében például idővel iszap, vízkő és egyéb szennyeződés rakódhat le, amely akadályozza a víz áramlását – írja cikkében a Mindmegette.

Megoldást nyújthat:

  • rendszeres karbantartás,
  • iszapleválasztó beépítése.

A konvektor és a radiátor gyengepontjai

Régebbi típusú konvektorok (például FÉG) esetében tapasztalhat olyat, hogy a láng sárgás, pislákol, és nem ad elég hőt. Ne essen kétségbe, ennek általában egyszerű oka van. Az égőfej poros, ami oxigénhiányt idézett elő az égés során. Erre a megoldás, hogy a készüléket áramtalanítás után óvatosan ki kell porszívózni, főleg a rács és az égőtér környékén. A fúvókákhoz viszont szigorúan tilos nyúlni, mert azt csak szakember tudja szakszerűen tisztítani vagy beállítani!

A kondenzációs kazánokról a tévhit terjedt el, hogy minél hidegebbre állítjuk a vizet, annál takarékosabb lesz. Pedig, ha a víz hőmérséklete nem elég magas, akkor a radiátor nem fogja eléggé felmelegíteni a szobát, csak pazarolja a pénzünket. A megfelelő használata szerint 55-60 fok körüli előremenő hőmérséklettel kell indulni, ezután pedig finoman csökkentheti, ha szükséges.

A kandalló működtetése

Ezek a jelek arra utalnak, hogy a kandallóhoz használt fa még túl nedves:

  • a tűz sziszeg, alig lobban be,
  • az üveg gyorsan bekormozódik.

Ezzel plusz takarítási feladata is lesz, és a magas nedvességtartalom miatt a hő egy része el is veszik a víz párologtatása miatt. 

A megfelelő fa legalább hat hónapig tárolt és 15-20 százalékos nedvességtartalommal rendelkezik. A biztonság érdekében érdemes lehet egy nedvességmérőt is beszerezni, hogy tisztában legyünk a pontos arányokkal.

Ezek a hibák sokba kerülhetnek

A költséghatékony fűtés érdekében a következő tanácsokat mindenképp fogadja meg.

Nem mindegy, hogy hova teszi a termosztátot

A mindmegette.hu tanácsai alapján a termosztátot nem érdemes napsütéses helyre vagy éppen huzatos, különösen hideg helyre tenni, mert az könnyen nem kívánt irányba befolyásolhatja a fűtés mértékét. A hőmérőt semleges hőmérsékletű helyre kell tenni. Legideálisabb helyen másfél méter magasban van a falon, távol ablakoktól, radiátoroktól és ajtóktól.

A hősugárzó és a hosszabbító nem jó barátok

Sokan nem tudják, hogy a hordozható elektromos fűtőkészülékek — olajradiátorok, hősugárzók — nagy teljesítményt igényelnek, akár 2000 wattot is. Ha ezt gyenge konnektor vagy hosszabbító szolgálja ki, csökkenhet a feszültség, nő a veszteség, és balesetveszély is fennáll. Éppen ezért mindig közvetlenül, fali aljzatról használja ezeket a készülékeket, lehetőleg külön biztosítékról. Fontos még, hogy éjszakára ne hagyja bekapcsolva és ne is fedje le. 

A szigetelés a kulcsa mindennek

Felesleges a sok drága fűtőberendezés, ha a meleg gyorsan tud távozni a házból. Egy egyszerű hőkamerás alkalmazás segítségével könnyen fel tudja mérni, hogy hol veszíti a legtöbb hőt – írja a mindmegette.

A szakember segítsége elkerülhetetlen ezeknél a problémáknál

1. Kéményhuzat: Zárt égésterű kazánoknál és gázkészülékeknél kulcsfontosságú a megfelelő kéményhuzat. Ha a szélirány, a rosszul szellőző kürtő vagy egy nagy teljesítményű konyhai elszívó visszanyomja a füstgázt, a kazán leállhat, vagy jelentősen csökken a teljesítménye. Ha szokatlan zajt, égés-vagy füstszagot észlel, ne használja tovább a készüléket, hanem hívjon kéményseprőt, mert az ellenőrzés sokkal olcsóbb, mint egy új készülék vásárlása. 

2. Rendszeres karbantartás: A kazán karbantartását nem lehet mellőzni. Ugyanis a hatásfoka csökkenhet:

  • lerakódások,
  • vízkövesedés vagy
  • kopott érzékelők miatt.

Mindeközben pedig ugyanannyit vagy akár még többet fogyaszt! Minimum évente egyszer át kell vizsgáltatni a kazánt, és a teljes fűtési rendszert, lehetőleg még a hideg beállta előtt.

Nem elég, ha csak látszatra működik

Ne nyugodjon bele, ha nem elégedett a fűtőrendszer teljesítményével. Ha csak látszatra működik jól, de nem ér fel az elvárt teljesítményhez, akkor mindenképp orvosoljuk a problémát, amit tudunk saját kézzel, de ha kell hívjunk szakembert, mielőtt nagyobb probléma miatt még többet kellene fizetni.
 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu