Hiába pörög a kazán, ha szökik a meleg – ezek a rejtett hibák szabotálják a fűtést

Ha magas a fűtésszámla, de még mindig nincs meleg a lakásában, akkor valami nem úgy működik a rendszerben, mint ahogy annak kellene. Rengeteg olyan tényező gátolhatja a hatékony fűtést, amit nem is gondolna. A mindmegette.hu által összegyűjtött tippek segítségével optimalizálhatja a fűtőberendezések hatékonyságát.

Ezekre figyelj a hatékony fűtésért

Hatékony fűtés klímák esetén

A hőszivattyús rendszerekben és az invertes klímáknál a szűrők gyorsan elporosodhatnak, ezáltal csökken a légáramlás, romlik a hatásfok, és akár meg is nőhet a fogyasztás. Így ajánlott legalább havonta egyszer kitisztítani a levegőszűrőt, amihez elég egy porszívó vagy langyos víz, és máris sokkal hatékonyabban fog tud fűteni. A hatékony fűtőklíma-tisztításról korábbi cikkünkben olvashat részletesebben.

Ha a padlófűtés nem az igazi

A padlófűtésnek kell egy kis idő ameddig igazán elkezd melegedni, de ha több nap eltelt már, és még mindig nem az igazi, akkor valami probléma állhat a háttérben. A csövek belsejében például idővel iszap, vízkő és egyéb szennyeződés rakódhat le, amely akadályozza a víz áramlását – írja cikkében a Mindmegette.

Megoldást nyújthat:

rendszeres karbantartás,

iszapleválasztó beépítése.

A konvektor és a radiátor gyengepontjai

Régebbi típusú konvektorok (például FÉG) esetében tapasztalhat olyat, hogy a láng sárgás, pislákol, és nem ad elég hőt. Ne essen kétségbe, ennek általában egyszerű oka van. Az égőfej poros, ami oxigénhiányt idézett elő az égés során. Erre a megoldás, hogy a készüléket áramtalanítás után óvatosan ki kell porszívózni, főleg a rács és az égőtér környékén. A fúvókákhoz viszont szigorúan tilos nyúlni, mert azt csak szakember tudja szakszerűen tisztítani vagy beállítani!

A kondenzációs kazánokról a tévhit terjedt el, hogy minél hidegebbre állítjuk a vizet, annál takarékosabb lesz. Pedig, ha a víz hőmérséklete nem elég magas, akkor a radiátor nem fogja eléggé felmelegíteni a szobát, csak pazarolja a pénzünket. A megfelelő használata szerint 55-60 fok körüli előremenő hőmérséklettel kell indulni, ezután pedig finoman csökkentheti, ha szükséges.