Hiába pörög a kazán, ha szökik a meleg – ezek a rejtett hibák szabotálják a fűtést
Van rá megoldás, ha még mindig nincs elég meleg a lakásban. A hatékony fűtés odafigyeléssel és tudatossággal könnyen elérhető. Cikkünkben olyan tippeket olvashat, amelyekkel kellemes meleget varázsolhat otthonába.
Ha magas a fűtésszámla, de még mindig nincs meleg a lakásában, akkor valami nem úgy működik a rendszerben, mint ahogy annak kellene. Rengeteg olyan tényező gátolhatja a hatékony fűtést, amit nem is gondolna. A mindmegette.hu által összegyűjtött tippek segítségével optimalizálhatja a fűtőberendezések hatékonyságát.
Hatékony fűtés klímák esetén
A hőszivattyús rendszerekben és az invertes klímáknál a szűrők gyorsan elporosodhatnak, ezáltal csökken a légáramlás, romlik a hatásfok, és akár meg is nőhet a fogyasztás. Így ajánlott legalább havonta egyszer kitisztítani a levegőszűrőt, amihez elég egy porszívó vagy langyos víz, és máris sokkal hatékonyabban fog tud fűteni. A hatékony fűtőklíma-tisztításról korábbi cikkünkben olvashat részletesebben.
Ha a padlófűtés nem az igazi
A padlófűtésnek kell egy kis idő ameddig igazán elkezd melegedni, de ha több nap eltelt már, és még mindig nem az igazi, akkor valami probléma állhat a háttérben. A csövek belsejében például idővel iszap, vízkő és egyéb szennyeződés rakódhat le, amely akadályozza a víz áramlását – írja cikkében a Mindmegette.
Megoldást nyújthat:
- rendszeres karbantartás,
- iszapleválasztó beépítése.
A konvektor és a radiátor gyengepontjai
Régebbi típusú konvektorok (például FÉG) esetében tapasztalhat olyat, hogy a láng sárgás, pislákol, és nem ad elég hőt. Ne essen kétségbe, ennek általában egyszerű oka van. Az égőfej poros, ami oxigénhiányt idézett elő az égés során. Erre a megoldás, hogy a készüléket áramtalanítás után óvatosan ki kell porszívózni, főleg a rács és az égőtér környékén. A fúvókákhoz viszont szigorúan tilos nyúlni, mert azt csak szakember tudja szakszerűen tisztítani vagy beállítani!
A kondenzációs kazánokról a tévhit terjedt el, hogy minél hidegebbre állítjuk a vizet, annál takarékosabb lesz. Pedig, ha a víz hőmérséklete nem elég magas, akkor a radiátor nem fogja eléggé felmelegíteni a szobát, csak pazarolja a pénzünket. A megfelelő használata szerint 55-60 fok körüli előremenő hőmérséklettel kell indulni, ezután pedig finoman csökkentheti, ha szükséges.
A kandalló működtetése
Ezek a jelek arra utalnak, hogy a kandallóhoz használt fa még túl nedves:
- a tűz sziszeg, alig lobban be,
- az üveg gyorsan bekormozódik.
Ezzel plusz takarítási feladata is lesz, és a magas nedvességtartalom miatt a hő egy része el is veszik a víz párologtatása miatt.
A megfelelő fa legalább hat hónapig tárolt és 15-20 százalékos nedvességtartalommal rendelkezik. A biztonság érdekében érdemes lehet egy nedvességmérőt is beszerezni, hogy tisztában legyünk a pontos arányokkal.
Ezek a hibák sokba kerülhetnek
A költséghatékony fűtés érdekében a következő tanácsokat mindenképp fogadja meg.
Nem mindegy, hogy hova teszi a termosztátot
A mindmegette.hu tanácsai alapján a termosztátot nem érdemes napsütéses helyre vagy éppen huzatos, különösen hideg helyre tenni, mert az könnyen nem kívánt irányba befolyásolhatja a fűtés mértékét. A hőmérőt semleges hőmérsékletű helyre kell tenni. Legideálisabb helyen másfél méter magasban van a falon, távol ablakoktól, radiátoroktól és ajtóktól.
A hősugárzó és a hosszabbító nem jó barátok
Sokan nem tudják, hogy a hordozható elektromos fűtőkészülékek — olajradiátorok, hősugárzók — nagy teljesítményt igényelnek, akár 2000 wattot is. Ha ezt gyenge konnektor vagy hosszabbító szolgálja ki, csökkenhet a feszültség, nő a veszteség, és balesetveszély is fennáll. Éppen ezért mindig közvetlenül, fali aljzatról használja ezeket a készülékeket, lehetőleg külön biztosítékról. Fontos még, hogy éjszakára ne hagyja bekapcsolva és ne is fedje le.
A szigetelés a kulcsa mindennek
Felesleges a sok drága fűtőberendezés, ha a meleg gyorsan tud távozni a házból. Egy egyszerű hőkamerás alkalmazás segítségével könnyen fel tudja mérni, hogy hol veszíti a legtöbb hőt – írja a mindmegette.
A szakember segítsége elkerülhetetlen ezeknél a problémáknál
1. Kéményhuzat: Zárt égésterű kazánoknál és gázkészülékeknél kulcsfontosságú a megfelelő kéményhuzat. Ha a szélirány, a rosszul szellőző kürtő vagy egy nagy teljesítményű konyhai elszívó visszanyomja a füstgázt, a kazán leállhat, vagy jelentősen csökken a teljesítménye. Ha szokatlan zajt, égés-vagy füstszagot észlel, ne használja tovább a készüléket, hanem hívjon kéményseprőt, mert az ellenőrzés sokkal olcsóbb, mint egy új készülék vásárlása.
2. Rendszeres karbantartás: A kazán karbantartását nem lehet mellőzni. Ugyanis a hatásfoka csökkenhet:
- lerakódások,
- vízkövesedés vagy
- kopott érzékelők miatt.
Mindeközben pedig ugyanannyit vagy akár még többet fogyaszt! Minimum évente egyszer át kell vizsgáltatni a kazánt, és a teljes fűtési rendszert, lehetőleg még a hideg beállta előtt.
Nem elég, ha csak látszatra működik
Ne nyugodjon bele, ha nem elégedett a fűtőrendszer teljesítményével. Ha csak látszatra működik jól, de nem ér fel az elvárt teljesítményhez, akkor mindenképp orvosoljuk a problémát, amit tudunk saját kézzel, de ha kell hívjunk szakembert, mielőtt nagyobb probléma miatt még többet kellene fizetni.
