Polgárőrök a frontvonalon, Baján egyeztettek a határvédelem jövőjéről

A jelenlévőket Rácz Péter önkormányzati képviselő köszöntötte, majd dr. Fekecs Dénes, az OPSZ általános és stratégiai elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség (BKVMPSZ) elnöke tartott tájékoztatót. Ezt követően Csorba Sándor, a Határvédelmi Tagozat elnöke, a BKVMPSZ elnökhelyettese röviden értékelte az eddigi polgárőr határvédelmi feladatokat, valamint a Belügyminisztérium támogatásainak felhasználását érintő tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal.

Szakmai fórumot rendezett az Országos Polgárőr Szövetség Határvédelmi Tagozata Baján

Fotó: Beküldött fotó

Ezt követően Zsigó Róbert miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője megköszönte a polgárőrök munkáját.

Zsigó Róbert méltató szavai után Szilágyi Gábor rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetője beszélt az aktualitásokról. Szilágyi alezredes a határvédelmi polgárőr feladatokról szólt részletesen, és ismertette a migrációs helyzetet. Naprakész tapasztalatokról számolt be Horváth Róbert rendőr alezredes, a Bajai Rendőrkapitányság vezetője. A kapitány előadásában a közrend és a közbiztonság időszerű kérdéseiről, kiemelten a gyermekek védelméről és a drog elleni küzdelmet összefogó Delta Programról volt szó.

Ossó János tűzoltó ezredes fontos információkat osztott meg arról, hogy miként láthatják el feladataikat a polgárőrök a katasztrófavédelem körébe tartozó eseteknél.

Bokányi Zoltán, a Határrendészeti Tagozat elnökségi tagja a járási koordinátorok jelenlegi feladatairól beszélt.

Az esemény zárásaként dr. Fekecs Dénes az OPSZ elnökének oklevelét és jutalmát adta át a Delta Programban legtöbb szolgálati órát teljesítő három polgárőrnek.