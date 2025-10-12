október 12., vasárnap

1 órája

Polgárőrök a frontvonalon, Baján egyeztettek a határvédelem jövőjéről

Címkék#határvédelem#Bajai Rendőrkapitányság#polgárőrség

Szakmai fórumot rendezett az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Határvédelmi Tagozata pénteken Baján. A fórumon a társszervek képviselői, illetve a Bajai Rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr-egyesületek elnökei, elnökhelyettesei vettek részt. A szakmai rendezvény célja az volt, hogy a polgárőr munkát segítse a szakterületet érintő aktuális tudnivalókkal.

Horváth Péter

A jelenlévőket Rácz Péter önkormányzati képviselő köszöntötte, majd dr. Fekecs Dénes, az OPSZ általános és stratégiai elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség (BKVMPSZ) elnöke tartott tájékoztatót. Ezt követően Csorba Sándor, a Határvédelmi Tagozat elnöke, a BKVMPSZ elnökhelyettese röviden értékelte az eddigi polgárőr határvédelmi feladatokat, valamint a Belügyminisztérium támogatásainak felhasználását érintő tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal.  

Szakmai fórumot rendezett az Országos Polgárőr Szövetség Határvédelmi Tagozata Baján
Fotó: Beküldött fotó

Ezt követően Zsigó Róbert miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője megköszönte a polgárőrök munkáját.

Zsigó Róbert méltató szavai után Szilágyi Gábor rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetője beszélt az aktualitásokról. Szilágyi alezredes a határvédelmi polgárőr feladatokról szólt részletesen, és ismertette a migrációs helyzetet. Naprakész tapasztalatokról számolt be Horváth Róbert rendőr alezredes, a Bajai Rendőrkapitányság vezetője. A kapitány előadásában a közrend és a közbiztonság időszerű kérdéseiről, kiemelten a gyermekek védelméről és a drog elleni küzdelmet összefogó Delta Programról volt szó.

Ossó János tűzoltó ezredes fontos információkat osztott meg arról, hogy miként láthatják el feladataikat a polgárőrök a katasztrófavédelem körébe tartozó eseteknél.

Bokányi Zoltán, a Határrendészeti Tagozat elnökségi tagja a járási koordinátorok jelenlegi feladatairól beszélt.

Az esemény zárásaként dr. Fekecs Dénes az OPSZ elnökének oklevelét és jutalmát adta át a Delta Programban legtöbb szolgálati órát teljesítő három polgárőrnek.

