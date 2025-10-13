Egy bevásárlás árából saját kocsija lehet, ez az üzlet megéri a kockázatot

Az elektronikus árverési felületeken néha olyan kincsek bújnak meg, melyeket sehol máshol nem lehet még csak hasonló összegért sem beszerezni. Ipari gépektől kezdve ruhákon és játékokon át egészen a járművekig, szinte bármi virtuális kalapács alá kerülhet. Kedd estig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverés használt autókat is kínál, a legolcsóbb járművekre pedig már 10 ezer forinttól licitálhat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverésén most meglepően olcsón lehet használt autóhoz jutni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Használt autó 10 ezer forinttól

Elsőre szinte hihetetlennek tűnik, a NAV oldalán azonban egy kék Renault CLIO 1.5 DCI tűnt fel, melynek kezdő licitje 10 ezer forint. A 2002-es gyártmányú autó 1461 köbcentis benzines motort rejt magában 48 kilowattos teljesítménnyel. Elhasznált állapotú? Hát persze. Karcos és kopott a karosszéria, a motortér rozsdás és az ülések huzata sem épp hibátlan, de ennyiért nem is csoda. A műszakija lejárt és a törzskönyve sincs meg, a felszereltsége azonban kategóriájának megfelelő. Ráadásul pótkerék is jár hozzá, ha másért nem is, már önmagában emiatt megér egy ekkora összeget.

A NAV oldalán egy kék Renault CLIO 1.5 DCI tűnt fel, melynek kezdő licitje 10 ezer forint

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Még egy autó egy játékautó áráért

Ezzel nincs vége az olcsó autók sorának, ugyanis szintén 10 ezer forinttól érhető el egy fekete Opel ZAFIRA-A T98 MONOCAB is. Minden jó, amit egy 2000-es gyártmányú járgányban keres az ember, megtalálható benne: szervokormány, légzsákok, klíma, ABS, elektromos ablakok és gyári hangszórók. Állapota az előző darabhoz hasonlóan igen elhasznált, de egy játékautó áráért nem érdemes csodát várni. A forgalomból ideiglenesen ki van vonva, rendszámtáblája, forgalmi engedélye, törzskönyve kormányablakban leadásra került. Akár javítaná, akár alkatrésznek vinné, ilyen olcsón aligha talál hasonlót.

Szintén 10 ezer forinttól érhető el egy fekete Opel ZAFIRA-A T98 MONOCAB is

Forrás: arveres.nav.gov.hu

A 100 ezres lélektani határ alatt

Ha egy fokkal többet szánna autóra – nem sokkal, csak épp egy-két bevásárlás árával – a NAV árverésén több járművet is talál 100 ezer forint alatt. Egy 1994-es Fiat Punto 176 is a kalapács alá került és állapota a korának meg is felel. Bár ősszel beköszöntött a borús-hűvös idő, a napfénytetőn keresztül akár menet közben is elcsíphet néhány kellemes napsugarat.