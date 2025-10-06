3 órája
Hastífuszt diagnosztizáltak egy magyar tinédzsernél, súlyos szövődményei is lehetnek a betegségnek
Bács-Kiskunban több gyomor- és bélrendszeri fertőzést is jelentettek. Egy tinédzsernél hastífuszt diagnosztizáltak.
Egy 13 éves fiú hastífusz fertőzését jelentették Budapesten – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss heti járványügyi összefoglalójából. A fiatal két héttel a tünetek megjelenése előtt Indiából érkezett haza, minden bizonnyal ott fertőződött meg.
Mi az a hastífusz?
A hastífusz (orvosi nevén Salmonella typhi fertőzés) egy súlyos, lázzal és gyomor-bélrendszeri panaszokkal járó betegség. A kórokozó szennyezett vízzel, étellel vagy fertőzött kézről kerülhet be a szervezetbe.
A tünetek általában 7–21 nap lappangás után jelennek meg, és a következők lehetnek:
- magas, tartós láz,
- hasfájás, hasmenés vagy székrekedés,
- fejfájás, gyengeség, étvágytalanság,
- esetenként kiütések a mellkason.
Ha a betegséget nem kezelik időben, súlyos szövődményeket, például bélátfúródást vagy vérmérgezést is okozhat. Szerencsére Magyarországon nagyon ritka, és szinte mindig külföldről behurcolt esetekről van szó.
A mostani eset kapcsán nincs ok aggodalomra, járványveszély nem áll fenn. Fontos azonban tudni, hogy egzotikus országokba utazás előtt érdemes tájékozódni a védőoltásokról és a higiénés szabályokról.
Sok a gyomor- és bélrendszeri fertőzés
A jelentés szerint a 39. héten országszerte több száz bélrendszeri fertőzést regisztráltak.
A leggyakoribbak:
- Campylobacter-fertőzés – baktérium okozta hasmenés, ami főként nem teljesen átsütött húsok fogyasztásával terjed,
- Salmonella-fertőzés – jellemzően tojásból, baromfiból vagy nem megfelelően hűtött ételekből ered,
- Rotavírus-fertőzés – főleg kisgyermekeknél jelentkező hányással, hasmenéssel járó vírusos betegség.
Bács-Kiskun megyében az elmúlt héten
- 7 campylobacteres,
- 5 salmonellás,
- 6 fertőző májgyulladásos (hepatitis),
- valamint 5 hepatitis A-s megbetegedést is jelentettek.
Ezek a számok nem utalnak járványra, de jelzik, hogy ősszel továbbra is gyakoriak az emésztőrendszeri fertőzések.
Újra megjelent a szamárköhögés
A védőoltással megelőzhető betegségek közül négy szamárköhögéses (pertussis) esetet is bejelentettek: egy csecsemőt, valamint három felnőttet érintett a fertőzés. Két betegnél a laborvizsgálatok már megerősítették a diagnózist.
A szamárköhögés makacs, rohamokban jelentkező köhögéssel jár, és különösen a csecsemőkre veszélyes, ezért nagyon fontos a védőoltás.
Így előzhetjük meg a fertőzéseket
A legtöbb hasonló betegség egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető:
- mindig mossunk kezet étkezés előtt és után,
- külföldön csak palackozott vizet igyunk,
- ne fogyasszunk nyers vagy félig átsült húst,
- és utazás előtt érdeklődjünk az ajánlott védőoltásokról.
