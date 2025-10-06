Hastífuszt diagnosztizáltak egy magyar tinédzsernél, súlyos szövődményei is lehetnek a betegségnek

Egy 13 éves fiú hastífusz fertőzését jelentették Budapesten – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss heti járványügyi összefoglalójából. A fiatal két héttel a tünetek megjelenése előtt Indiából érkezett haza, minden bizonnyal ott fertőződött meg.

Indiából hozta a hastífuszt egy tinédzser, több gyomorrontásos megbetegedés is történt

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mi az a hastífusz?

A hastífusz (orvosi nevén Salmonella typhi fertőzés) egy súlyos, lázzal és gyomor-bélrendszeri panaszokkal járó betegség. A kórokozó szennyezett vízzel, étellel vagy fertőzött kézről kerülhet be a szervezetbe.

A tünetek általában 7–21 nap lappangás után jelennek meg, és a következők lehetnek:

magas, tartós láz,

hasfájás, hasmenés vagy székrekedés,

fejfájás, gyengeség, étvágytalanság,

esetenként kiütések a mellkason.

Ha a betegséget nem kezelik időben, súlyos szövődményeket, például bélátfúródást vagy vérmérgezést is okozhat. Szerencsére Magyarországon nagyon ritka, és szinte mindig külföldről behurcolt esetekről van szó.

A mostani eset kapcsán nincs ok aggodalomra, járványveszély nem áll fenn. Fontos azonban tudni, hogy egzotikus országokba utazás előtt érdemes tájékozódni a védőoltásokról és a higiénés szabályokról.

Sok a gyomor- és bélrendszeri fertőzés

A jelentés szerint a 39. héten országszerte több száz bélrendszeri fertőzést regisztráltak.

A leggyakoribbak:

Campylobacter-fertőzés – baktérium okozta hasmenés, ami főként nem teljesen átsütött húsok fogyasztásával terjed,

Salmonella-fertőzés – jellemzően tojásból, baromfiból vagy nem megfelelően hűtött ételekből ered,

Rotavírus-fertőzés – főleg kisgyermekeknél jelentkező hányással, hasmenéssel járó vírusos betegség.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt héten

7 campylobacteres,

5 salmonellás,

6 fertőző májgyulladásos (hepatitis),

valamint 5 hepatitis A-s megbetegedést is jelentettek.

Ezek a számok nem utalnak járványra, de jelzik, hogy ősszel továbbra is gyakoriak az emésztőrendszeri fertőzések.

Újra megjelent a szamárköhögés

A védőoltással megelőzhető betegségek közül négy szamárköhögéses (pertussis) esetet is bejelentettek: egy csecsemőt, valamint három felnőttet érintett a fertőzés. Két betegnél a laborvizsgálatok már megerősítették a diagnózist.