Fertőzés

2 órája

Hastífuszt diagnosztizáltak egy magyar tinédzsernél, súlyos szövődményei is lehetnek a betegségnek

Címkék#gyomor#betegség#hastífusz#járvány

Bács-Kiskunban több gyomor- és bélrendszeri fertőzést is jelentettek. Egy tinédzsernél hastífuszt diagnosztizáltak.

Maksa Balázs

Egy 13 éves fiú hastífusz fertőzését jelentették Budapesten – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss heti járványügyi összefoglalójából. A fiatal két héttel a tünetek megjelenése előtt Indiából érkezett haza, minden bizonnyal ott fertőződött meg.

hastífusztban szenvedő ember
Indiából hozta a hastífuszt egy tinédzser, több gyomorrontásos megbetegedés is történt
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mi az a hastífusz?

A hastífusz (orvosi nevén Salmonella typhi fertőzés) egy súlyos, lázzal és gyomor-bélrendszeri panaszokkal járó betegség. A kórokozó szennyezett vízzel, étellel vagy fertőzött kézről kerülhet be a szervezetbe.

A tünetek általában 7–21 nap lappangás után jelennek meg, és a következők lehetnek:

  • magas, tartós láz,
  • hasfájás, hasmenés vagy székrekedés,
  • fejfájás, gyengeség, étvágytalanság,
  • esetenként kiütések a mellkason.

Ha a betegséget nem kezelik időben, súlyos szövődményeket, például bélátfúródást vagy vérmérgezést is okozhat. Szerencsére Magyarországon nagyon ritka, és szinte mindig külföldről behurcolt esetekről van szó.

A mostani eset kapcsán nincs ok aggodalomra, járványveszély nem áll fenn. Fontos azonban tudni, hogy egzotikus országokba utazás előtt érdemes tájékozódni a védőoltásokról és a higiénés szabályokról.

Sok a gyomor- és bélrendszeri fertőzés

A jelentés szerint a 39. héten országszerte több száz bélrendszeri fertőzést regisztráltak.

A leggyakoribbak:

  • Campylobacter-fertőzés – baktérium okozta hasmenés, ami főként nem teljesen átsütött húsok fogyasztásával terjed,
  • Salmonella-fertőzés – jellemzően tojásból, baromfiból vagy nem megfelelően hűtött ételekből ered,
  • Rotavírus-fertőzés – főleg kisgyermekeknél jelentkező hányással, hasmenéssel járó vírusos betegség.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt héten

  • 7 campylobacteres,
  • 5 salmonellás,
  • 6 fertőző májgyulladásos (hepatitis),
  • valamint 5 hepatitis A-s megbetegedést is jelentettek.

Ezek a számok nem utalnak járványra, de jelzik, hogy ősszel továbbra is gyakoriak az emésztőrendszeri fertőzések.

Újra megjelent a szamárköhögés

A védőoltással megelőzhető betegségek közül négy szamárköhögéses (pertussis) esetet is bejelentettek: egy csecsemőt, valamint három felnőttet érintett a fertőzés. Két betegnél a laborvizsgálatok már megerősítették a diagnózist.

A szamárköhögés makacs, rohamokban jelentkező köhögéssel jár, és különösen a csecsemőkre veszélyes, ezért nagyon fontos a védőoltás.

Így előzhetjük meg a fertőzéseket

A legtöbb hasonló betegség egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető:

  • mindig mossunk kezet étkezés előtt és után,
  • külföldön csak palackozott vizet igyunk,
  • ne fogyasszunk nyers vagy félig átsült húst,
  • és utazás előtt érdeklődjünk az ajánlott védőoltásokról.

