Óriási bulira készül Harta: jön az Oktoberfest sváb ízekkel és fergeteges hangulattal

Nem kell messzire utaznunk, ha a sváb gasztronómia jellegzetességeire vágyunk. A Hartai Oktoberfest ízben és zenében is különleges élményt kínál.

Farkas Bea

Még ki sem pihentük a hétvégi szüreti forgatagokat, de máris újabb különleges programmal érkezünk olvasóinknak a Hartai Oktoberfest ajánlásával. Ezúttal nem kell messzire utaznunk, sőt, Németországig sem, ha igazi Oktoberfest-hangulatra vágyunk. 

Hartai Oktoberfest sült csülökkel, sörrel és hagyományőrző sváb programokkal
A Hartai Oktoberfest ízben és zenében is különleges élményt kínál
Október 4-én, szombaton Hartán rendezik meg a Hartai Oktoberfestet, amely a település sváb gyökereit, kulturális örökségét és gasztronómiai különlegességeit mutatja be. A helyszín a Hartai Művelődési Ház udvara, ahol délutántól késő estig színes programok várják a látogatókat. A belépés ezúttal is díjtalan.

A Hartai Oktoberfest néptánc és hagyományőrző programmal indul

A rendezvény délután 16 órakor a Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület fellépésével indul. Az egyesület tagjai évek óta gondoskodnak arról, hogy a sváb gyökerekhez tartozó néptánc és viselet ne merüljön feledésbe. 

18 órától a Ráday Pál Kamarakórus következik, akik a magyar zenés színház egyik legnépszerűbb darabjából, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalből válogatnak. A darab generációkat köt össze, dalai sokak számára ismerősen csengenek. 

Esti koncertek: country és modern hangzás

19:30-tól a Country Road zenekar lép színpadra, akik lendületes előadásukkal és dallamos country muzsikájukkal táncra hívják a közönséget. 

Az est zárásaként 21:30-kor a népszerű hartai zenekar, a New Generation ad koncertet. 

Gasztronómiai élmények és helyi különlegességek

Az Oktoberfest Hartán nem múlhat el finom falatok nélkül. A látogatók sör- és borkülönlegességeket, üdítőket és kávékat is kóstolhatnak, de az ételkínálat az, ami igazán vonzóvá teszi a rendezvényt. A vendégeket várja a ropogós csülök, a sült kolbász, a kürtős kalács és mini palacsinta is a vásári forgatagban.

A kínálatot helyi és környékbeli szolgáltatók biztosítják: ott lesz a Solti Pálinkárium, a Hartai Kolbászház, a Sörkert és a Hartai Kisvendéglő is.

Miért érdemes ellátogatni?

A Hartai Oktoberfest tehát október 4-én 16 órától várja a sváb kultúra és ízei után érdeklődő vendégeket, helyi lakosokat és a környékbeli településekről érkezőket egyaránt a Művelődési Ház udvarán. 

Különleges programokban, étel-ital kínálatban nem lesz hiány, ne hagyja ki!

