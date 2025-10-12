október 12., vasárnap

Miksa névnap

Közlemény

2 órája

Szja-mentesség a többgyermekes anyáknak, fontos információt közölt a NAV

A NAV ismét segítéget nyújt ahhoz, hogy az adókedvezménnyel kapcsolatban könnyebben tudjanak tájékozódni az érintettk. A háromgyermekes anyák adókedvezménye már október elsejétől érvényes, így érdemes minél részletesebben ismerni az igénylésének a folyamatát.

Brockmeyer Sophie Isabella

Október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit összegyűjtve a NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) most újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez. Az adóhivatal közzétett a honlapján egy tájékoztatót (Gyakran ismételt kérdések), amely egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat ad a kedvezményezetteknek.

A háromgyermekes anyák adókedvezménye nagy segítség
A háromgyermekes anyák adókedvezménye nagy segítség
Háromgyermekes anyák adókedvezménye

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a háromgyermekes anyáknak 2025. október 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkából származó jövedelmük után, így többet tudnak a családi kasszába félrerakni. A program célja, hogy jelentősen megkönnyítse az édesanyák anyagi helyzetét, valamint növelje a gyermekvállalási kedvet Magyarországon. Ebben segít a többgyermekes anyák teljes szja-mentessége.

Segítség az érvényesítéshez

A Gyakran ismételt kérdések közül kiemeltük azokat, melyek különösen fontosak lehetnek az adókedvezmény igénybevételéhez.

Kitöltés

Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozat papíralapon is kitölthető és leadható a munkáltatónak, kifizetőnek. A „Több gyermeket nevelő anyák kedvezménye” elnevezésű, papíralapú adóelőleg-nyilatkozat is elérhető a NAV honlapján. Fontos információ lehet még, hogyha a gyermek már felnőtt és megházasodott, akkor az adóelőleg-nyilatkozaton a gyermek születési neve és házassági neve is szerepelhet. Ha az édesanya nem ismeri a gyermek adóazonosító jelét, akkor a gyermek természetes azonosító adatait kell megadni a nyilatkozaton. 

Feltételek

Elhunyt gyermek esetében is érvényesíthető az adókedvezmény, ha a gyermek élve született és kiállították a születési anyakönyvi kivonatot. Az édesanya gyámsága alá helyezett gyermek azonban nem vehető figyelembe a kedvezmény szempontjából. Ha az édesanya a gyermekei után a jelenlegi családtámogatási törvény szabályainak alkalmazásával jogosult lett volna a családi pótlékra, és a gyermeket legalább 12 éven át nevelte saját háztartásában, akkor érvényes az adókedvezmény abban az esetben is, ha az anya 1999 előtt volt jogosult a családi pótlékra. Emellett egyéni vállalkozásra is érvényes az adókedvezmény, nyugdíj esetében azonban nem érvényes a háromgyerekes anyák adókedvezménye.

A családi kedvezmény sem veszik el. A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő anya munkabére adómentes, így a jövedelem nem csökkenthető a családi kedvezménnyel, de az érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összegének 15 százalékát az édesanya családi járulékkedvezményként igénybe veheti a munkabére utáni 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékból.

Abban az esetben, ha az anyának több munkahelye is van, akkor az adókedvezmény mindegyik munkahelyen érvényesíthető lesz, ennek nincs felső korlátja.

