Megelégelték a kecskemétiek a kerékpárutakon csapatosan száguldozó rolleresek manővereit

A Bartucz család hármasikrekkel gyarapodott

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

A hármasikrek édesanyja vallott mindennapjaikról

Augusztusban a felsőlajosi Bartucz család három egészséges kisfiúval gyarapodott, akik természetes úton fogantak, és a 33. terhességi héten látták meg a napvilágot a kecskeméti kórházban. Az elmúlt hetekről, a hármasikrek gondozásáról az édesanya, Magdolna mesélt.

Így készítse el jól a házi savanyúságot

A fermentálás egy olyan környezetbarát folyamat, melynek segítségével a lehető legropogósabban tudjuk eltenni zöldségeinket. Egy jó magyar ebédhez elengedhetetlen ez a köret, megmutatjuk hogyan készül a legfinomabb savanyúság házilag.

Napokig élt együtt halálra késelt áldozataival a pszichopata

Soha ilyen szörnyű ügyet nem tárgyaltak azelőtt Bács-Kiskunban. A borbási kettős gyilkosság elkövetője áldozatai holtteste mellett élt napokig.

Új név és új struktúra vár a Hírös Agórára

Új formában folytatja szakmai munkáját Kecskemét kulturális intézménye. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. új szervezeti felépítéséről csütörtökön döntött a kecskeméti képviselő-testület.

Belvárosi autóversenyzésre és a rolleresekre is panaszkodtak a kecskemétiek

Autóversenyzések a belvárosban, közvilágítás korszerűsítése, rossz útburkolatok, kerékpáros és rolleres problémák, parkolók építése. Ezen témák mind-mind szóba kerültek a kecskeméti önkormányzat által tartott szerdai közmeghallgatáson.

Párhuzamosan halad a mohácsi Duna-híd és az új főút építése, így állnak most a munkálatok

A négysávos, kerékpárúttal kiegészített híd jelentősen javítja majd a helyi és környékbeli települések közlekedését, valamint a lakosok életminőségét is. A mohácsi Duna-híd hazánk jelenlegi legnagyobb építési beruházása.

Rendőrségi helikopterről szúrtak ki egy gyanús alakot

Helikopteres akció buktatott le egy férfit Kiskőrös határában. A légi felderítés során rövid időn belül azonosították és eljárást indítottak vele szemben – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.