1 órája
Megelégelték a kecskemétiek a kerékpárutakon csapatosan száguldozó rolleresek manővereit
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat annak a felsőlajosi édesanyának a vallomásáról, aki hármasikreknek adott életet, egy sikeres rendőrségi akcióról, illetve beszámoltunk a közmeghallgatáson felvetődött problémákról.
Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy illegális szemétlerakót szúrtak ki egy rendőrségi helikopterről, írtunk egy édesanya vallomásáról, aki augusztusban hármasikreknek adott életet, illetve beszámoltunk arról, hogy belvárosi autóversenyzésre panaszkodtak a kecskemétiek.
A hármasikrek édesanyja vallott mindennapjaikról
Augusztusban a felsőlajosi Bartucz család három egészséges kisfiúval gyarapodott, akik természetes úton fogantak, és a 33. terhességi héten látták meg a napvilágot a kecskeméti kórházban. Az elmúlt hetekről, a hármasikrek gondozásáról az édesanya, Magdolna mesélt.
Így készítse el jól a házi savanyúságot
A fermentálás egy olyan környezetbarát folyamat, melynek segítségével a lehető legropogósabban tudjuk eltenni zöldségeinket. Egy jó magyar ebédhez elengedhetetlen ez a köret, megmutatjuk hogyan készül a legfinomabb savanyúság házilag.
Napokig élt együtt halálra késelt áldozataival a pszichopata
Soha ilyen szörnyű ügyet nem tárgyaltak azelőtt Bács-Kiskunban. A borbási kettős gyilkosság elkövetője áldozatai holtteste mellett élt napokig.
Új név és új struktúra vár a Hírös Agórára
Új formában folytatja szakmai munkáját Kecskemét kulturális intézménye. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. új szervezeti felépítéséről csütörtökön döntött a kecskeméti képviselő-testület.
Belvárosi autóversenyzésre és a rolleresekre is panaszkodtak a kecskemétiek
Autóversenyzések a belvárosban, közvilágítás korszerűsítése, rossz útburkolatok, kerékpáros és rolleres problémák, parkolók építése. Ezen témák mind-mind szóba kerültek a kecskeméti önkormányzat által tartott szerdai közmeghallgatáson.
Párhuzamosan halad a mohácsi Duna-híd és az új főút építése, így állnak most a munkálatok
A négysávos, kerékpárúttal kiegészített híd jelentősen javítja majd a helyi és környékbeli települések közlekedését, valamint a lakosok életminőségét is. A mohácsi Duna-híd hazánk jelenlegi legnagyobb építési beruházása.
Rendőrségi helikopterről szúrtak ki egy gyanús alakot
Helikopteres akció buktatott le egy férfit Kiskőrös határában. A légi felderítés során rövid időn belül azonosították és eljárást indítottak vele szemben – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Így tanultak a természet titkairól a gyerekek az Erdők Hetén
Az óvodások után az iskolások is megcsodálhatták közelebbről a természet szépségét, és tanulhattak az erdő lakóiról. A Kecskeméti Arborétumban csütörtökön folytatódott az Erdők Hete programsorozat, ahová ismét rengetegen érkeztek.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!