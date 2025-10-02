1 órája
Háromszor annyi feladat, háromszor annyi öröm – a hármasikrek édesanyja vallott mindennapjaikról
Augusztusban a felsőlajosi Bartucz család három egészséges kisfiúval gyarapodott, akik természetes úton fogantak, és a 33. terhességi héten látták meg a napvilágot a kecskeméti kórházban. Az elmúlt hetekről, a hármasikrek gondozásáról az édesanya, Magdolna mesélt a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
A hármasikrek neve: Ákos, Levente és Kristóf. Jól vannak, mindenki egészséges. A nagytesó, a kétéves Dávid nagyon büszke és amiben tud, segítségére van szüleinek.
Kristóf, Ákos és Levente
Korábban már hírt adtunk róla, hogy a Bartucz család „gólyája” három babát hozott augusztus 11-én. A legkisebb Kristóf volt 1650 grammal, Ákos 1850 és Levente 1950 grammal született. Most már három és fél kilósak.
A család közel három hónapot töltött a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház falai között. Előtte kilenc hetet, szülés után két hetet. Az édesapa, Bartucz Dávid közben dolgozott, gondoskodott kétéves Dávid fiukról, és minden szabad percét a kórházban töltötte felesége mellett.
Így adták hírül: hármasikrek érkeznek
Bartuczné Árva Magdolna nem egyedül érkezett a stúdióba, az egész népes család elkísérte, férje és a négy kisfiú. Magdi ennek kapcsán megjegyezte, mozgékonyak, a hármasikrekkel együtt már több helyre elmentek. Nyitottak és családbarátok, bárkit szívesen fogadnak is, ha babalátogatóba jönnek.
Az édesanya felelevenítette a pillanatot, amikor kiderült, hogy bizony hárman érkeznek a családba.
Február 4-én, a szülinapomon tudtuk meg, hogy hármasikreket várok. Dávid kétéves, szerettünk volna egy kistesót, a férjem meg is jegyezte, jó lenne, ha ikrek érkeznének
– mondta Magdi, mint kiderült, erre mindkét családban volt is már példa.
A családnak két nappal később jelentették be. Dávidra ráadtak egy pulcsit, melyen az állt: Nagytesó leszek. Mindenki meglepődött, gratulált, majd jött egy kis hatásszünet, ezután elárulták, hogy ikrek. Mindenki ledöbbent, de még tudták fokozni: közölték, hogy hárman jönnek. Nagy volt az öröm.
Dávid nagyon büszke nagytesó
Az élet nagyon megváltozott Bartuczéknál, Magdi azonban nem panaszkodik. Egy kisfiú mellett már szerzett tapasztalatot, és most is jól bírja. Dávid nagyon várta a testvéreit, születésük után csak pár napig mutatott némi féltékenységet, de azóta nagyon jó és büszke.
„Annyiban más három babával, hogy egy kicsit több türelem kell. Van, hogy egyszerre sírnak, egyszerre lesznek éhesek, vagy fáj mind a háromnak a hasa. Ez nehezíti a dolgokat, de egyébként minden rendben van. Eddig Dávid, a férjem segített, de a szülőkre, tesókra is bármikor számíthatok. A babák alapjáraton nyugodtak, ha csak a hasuk nem fáj„ – mondta az édesanya.
Hozzátette: „két és fél, három óránként éhesek, mostanában általában egyszerre. Most az a logisztika, hogy kettő cumisüveg, egy anyatejes szoptatás, és akkor mindig cserélgetünk. Most ezt próbálgatjuk. Én fürdetem őket, míg a férjem vetkőzteti a következőt. Fél óra alatt általában megvan. Aludni éjszaka két etetés között tudok, hol egy, hol két órát.”
Nagyobb autóra volt szükség
A háromtagú család hatra bővült. Ez magával vonta a lakás átalakítását.
„Amikor első kisfiúnk, Dávidka született, akkor kezdtük el a felújítást. Jelenleg három szobás házunk van, ami biztos, kell egy nagyobb fürdőszoba két vécével. Autóból viszont már váltottunk nagyobbra, hétszemélyesre. Jól jön a nagyobb autó, mert a piciket orvoshoz is kell vinni, Kristófot Pestre is kórházba. Kristóf dongalábbal és egy vesével született. A dongaláb kezelhető, a vesénél pedig kiderült, hogy végülis meg van mind a kettő, csak a második a medencében nőtt” – árulta el az édesanya.
Egyformák, de mégsem
A szülők meg tudják különböztetni a fiúkat, mások kevésbé.
„Nekünk könnyen megy, a családnak már kevésbe. De ha nagyon be vannak öltöztetve, még mi is átgondoljuk azért, amikor épphogy csak látszik az arcuk. Egyébként megvan a jellegzetes kis arcvonásuk, Ákosnak egy kicsit hosszúkásabb a feje, a Levente a legkerekebb, és Kristóf van a köztes pontban„ – mondta, majd hozzátette: két három hónapig keresgélték a megfelelő neveket.
A segítség mindig jól jön
Három baba háromszor annyi pelenka és ruha. A Bartucz család szívesen fogadja a segítséget.
„Már eddig is kaptunk a védőnőnk segítségével pelenkát és popsitörlőt. Volt, aki anyagi segítséget nyújtott. Mindennek nagyon örülünk.”
Az édesanyák összetartanak
Ezen a nyáron nemcsak Magdiékhoz hozott három babát a „gólya”, hanem a kecskeméti kórházban néhány héttel korábban Kamilláékhoz is. A két édesanya tartja a kapcsolatot, megbeszélik az éppen aktuális dolgokat.
