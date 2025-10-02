Háromszor annyi feladat, háromszor annyi öröm – a hármasikrek édesanyja vallott mindennapjaikról

A hármasikrek neve: Ákos, Levente és Kristóf. Jól vannak, mindenki egészséges. A nagytesó, a kétéves Dávid nagyon büszke és amiben tud, segítségére van szüleinek.

Az elmúlt hetekről, a hármasikrek gondozásáról az édesanya, Magdolna mesélt a Rádió 1 Gong Téma műsorában

Fotó: Rádió 1 Gong

Kristóf, Ákos és Levente

Korábban már hírt adtunk róla, hogy a Bartucz család „gólyája” három babát hozott augusztus 11-én. A legkisebb Kristóf volt 1650 grammal, Ákos 1850 és Levente 1950 grammal született. Most már három és fél kilósak.

A család közel három hónapot töltött a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház falai között. Előtte kilenc hetet, szülés után két hetet. Az édesapa, Bartucz Dávid közben dolgozott, gondoskodott kétéves Dávid fiukról, és minden szabad percét a kórházban töltötte felesége mellett.

Így adták hírül: hármasikrek érkeznek

Bartuczné Árva Magdolna nem egyedül érkezett a stúdióba, az egész népes család elkísérte, férje és a négy kisfiú. Magdi ennek kapcsán megjegyezte, mozgékonyak, a hármasikrekkel együtt már több helyre elmentek. Nyitottak és családbarátok, bárkit szívesen fogadnak is, ha babalátogatóba jönnek.

Az édesanya felelevenítette a pillanatot, amikor kiderült, hogy bizony hárman érkeznek a családba.

Február 4-én, a szülinapomon tudtuk meg, hogy hármasikreket várok. Dávid kétéves, szerettünk volna egy kistesót, a férjem meg is jegyezte, jó lenne, ha ikrek érkeznének

– mondta Magdi, mint kiderült, erre mindkét családban volt is már példa.

A családnak két nappal később jelentették be. Dávidra ráadtak egy pulcsit, melyen az állt: Nagytesó leszek. Mindenki meglepődött, gratulált, majd jött egy kis hatásszünet, ezután elárulták, hogy ikrek. Mindenki ledöbbent, de még tudták fokozni: közölték, hogy hárman jönnek. Nagy volt az öröm.

Dávid nagyon büszke nagytesó

Az élet nagyon megváltozott Bartuczéknál, Magdi azonban nem panaszkodik. Egy kisfiú mellett már szerzett tapasztalatot, és most is jól bírja. Dávid nagyon várta a testvéreit, születésük után csak pár napig mutatott némi féltékenységet, de azóta nagyon jó és büszke.

„Annyiban más három babával, hogy egy kicsit több türelem kell. Van, hogy egyszerre sírnak, egyszerre lesznek éhesek, vagy fáj mind a háromnak a hasa. Ez nehezíti a dolgokat, de egyébként minden rendben van. Eddig Dávid, a férjem segített, de a szülőkre, tesókra is bármikor számíthatok. A babák alapjáraton nyugodtak, ha csak a hasuk nem fáj„ – mondta az édesanya.