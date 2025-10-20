Alig hitt a szemének! Másodszor is kifogott egy rekordméretű harcsát a Dunából az ismert horgász

A Pecaverzum beszámolója szerint a horgász élete egyik legemlékezetesebb pillanatát élte át, amikor október 16-án újra sikerült partra terelnie egy kétméteres halat a Duna bajai szakaszán. Csili Péter szerint hat évvel ezelőtt pontosan ekkora harcsa akadt nála horogra, mintha a történelem valóban megismételte volna önmagát.

Rekordméretű harcsa akadt horogra Bajánál

Fotó: pecaverzum.hu

Hat év után újra jött a dunai óriás

A horgász közösségi oldalán osztotta meg az élményt, amelyet csak így jellemzett: „Egy igazi matuzsálem, életem legnagyobb halának mondanám, de a történelem megismételte önmagát.”

A pergetve fogott harcsa 200 centiméter hosszú volt, tömegét ugyan nem mérte le, de becslése szerint 55–60 kilogramm közé tehető. Csili Péter nem véletlenül nevezte fogását „dunai álomnak”, és egyben üzent is horgásztársainak: „És hogy ne csak álom legyen, fogja meg más is!”

A harcsa nem adta könnyen magát

A horgász elmondása szerint már előző nap is volt kapása ugyanazon a helyen, ezért biztosan tudta, hogy a nagy hal ott van. A kitartása végül meghozta a gyümölcsét: naplemente előtt hatalmas kapással jelentkezett a dunai óriás.

A fárasztás mintegy 15 percig tartott. Csili Péter erős szereléssel, kifejezetten nagyvadra készülve dolgozott, és a helyzetet pontosan kezelte: amikor meglátta, hogy a horog csak épphogy a bőrön akadt meg a hal szájánál, azonnal lazított a féken, nehogy kiszakadjon. Végül a második próbálkozásra sikerült a csónakba emelnie a harcsát.

Példamutató sporthorgászat

A harcsa rövid fotózás után visszanyerte szabadságát. A horgász a visszaengedésről videót is közzétett, amelyben így fogalmazott: „Borzasztó sok munka van egy ilyen hal megfogásában, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy most sikerült! Köszönöm, Duna!”

A példamutató hozzáállás és a természet iránti tisztelet miatt a horgászközösség elismeréssel fogadta a fogást – a dunai harcsa pedig újabb bizonyíték lett arra, hogy Baja környékén mindig érdemes vízre szállni.

Nem ez volt az egyetlen különleges fogás a közelmúltban

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy Tassnál egy gyönyörű, 2,14 kilogrammos doktorhal, vagyis compó akadt horogra a Rózsa-szigetnél. Úgy tűnik, a Duna-ág mostanában igazán bőkezű a horgászokkal – legyen szó compóról vagy hatalmas harcsáról, a folyó minden pecásnak tartogat meglepetéseket.