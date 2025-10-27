Megváltoztak a halottak napi szokások, ilyen koszorúkat keresnek most a legtöbben

Ahogy beköszönt az október vége, és a halottak napja egyre közeledik, felélénkülnek a virágüzletek Kerekegyházán és Hetényegyházán is. A Masni Virágszalon munkatársai szerint ez az időszak mindig különleges: a vásárlók nem csupán virágot vesznek, hanem emléket visznek a temetőbe. A halottak napja az egyik legmeghittebb, legbensőségesebb ünnep, amelyhez a koszorúk és virágdíszek évről évre újabb stílusban, de változatlan tisztelettel kapcsolódnak.

A Halottak napja közeledtével a krizantém, a koszorú és a mécses kerül előtérbe

Fotó: Masni Virágszalon

A krizantém – a halottak napja örök virága

Ha van virág, amihez ez az ünnep elválaszthatatlanul kötődik, az a krizantém. A vágott és cserepes krizantém évtizedek óta a megemlékezés szimbóluma, és idén is a legkeresettebb virág mindenszentek idején.

A Masni Virágszalonban elmondták, hogy a krizantémpalánták beszerzése ma már főként külföldről történik, ami a temetési koszorú árak növekedését is befolyásolja. – Sajnos a palánták ára és a gondozás költségei miatt a vágott virágok drágultak, de a vásárlók még mindig ragaszkodnak a friss, tartós virágokhoz – mondták a virágkötők.

Az időjárás is kihívást jelent, hiszen a krizantém érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra, mégis sokan választják, mert jól bírja a hideget és sokáig megőrzi szépségét a síron.

Minden árkategóriában találni méltó megoldást

A Masni Virágszalonban a koszorúk és sírtálak ára széles skálán mozog: az egyszerűbb, természetes alapú díszektől a gazdagon kidolgozott, mécsesekkel és angyalkákkal díszített kompozíciókig minden megtalálható.

– Az olcsóbb tálakból általában többet eladunk, hiszen sok család több sírt is meglátogat a halottak napján. De egyre többen rendelnek előre, hogy időben elkészíthessük az egyedi kéréseket – mesélték a virágkötők.

A hagyományos fenyőalapú koszorúk mellett idén különösen népszerűek a moha- és tobozalapú díszek, valamint a természetes zöldekkel, fenyőágakkal készített koszorúk. Ezek nemcsak mutatósak, hanem tartósak is, és illeszkednek a mai környezettudatos szemlélethez.

Szakértői tippek – így marad tartós és szép a koszorú

Hidegtűrő virágot válasszunk! – A krizantém, a rózsa és a szegfű a legjobban viseli a fagyos éjszakákat. A vágott virágot mindig vágjuk vissza! – Friss vízbe helyezve tovább megőrzi frissességét. A sírtál oázisát időnként locsoljuk meg! – Így akár hetekig is szépen mutathat a temetőben. Kerüljük a túl díszes megoldásokat! – A természetes, letisztult stílus most különösen divatos.

Letisztultság és természetesség: ez a 2025-ös trendek

Az utóbbi években egyértelműen megfigyelhető, hogy a vásárlók a visszafogottabb, természetesebb koszorúkat keresik. A fiatalabbak körében gyakori, hogy csak egy szál virággal és mécsessel emlékeznek meg, míg az idősebbek továbbra is ragaszkodnak a klasszikus, dúsan díszített fenyőkoszorúkhoz.