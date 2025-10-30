2 órája
Ennyibe kerülnek idén a mécsesek, virágok és koszorúk – fotók
Szép gesztus a sírhelyeket egy kis aprósággal díszíteni. Mindenszentek és halottak napja alkalmából utánanéztünk a Kecskeméti Köztemető árusainál, hogy milyen árakra lehet számítani a mécsesek, virágok és koszorúk között.
Ahogy közeledik mindenszentek és halottak napja, egyre többen keresik fel a temetőket, hogy szeretteik sírját rendbe tegyék, virággal, mécsessel és egy-egy apró díszítéssel tegyék meghittebbé az emlékezés helyét. A Kecskeméti Köztemető környékén már napok óta nagy a forgalom: a virágárusok pultjai színpompás krizantémokkal, koszorúkkal és mécsesekkel teltek meg.
Bár a választék idén is bőséges, az árusok szerint a vásárlók egyre inkább megfontolják, mire költenek. Érezhető, hogy az emberek spórolnak – mondta az egyik helyi árus. Mint hozzátette, tavaly sem volt hatalmas kereslet, de idén még kevesebben vesznek több díszt. Inkább egy szép virágot vagy egy mécsest választanak, nem az a jellemző, hogy mindenből a legnagyobb és legdíszesebb darabot vennék meg.
Mécsesek és gyertyák halottak napja alkalmából
A mécsesek ára idén is széles skálán mozog, de az eladók szerint a legtöbben 1000–3000 forint között költenek rájuk. A klasszikus piros és fehér üvegmécsesek mellett népszerűek a kis angyalkás és szív alakú változatok is, amelyek az elmúlt években igazi kedvenccé váltak. A LED-es mécsesek is egyre kelendőbbek, főleg az idősebb korosztály körében, hiszen hosszabb ideig világítanak, és kevésbé érzékenyek az időjárásra.
A krizantém idén is uralkodik
A halottak napjának elmaradhatatlan virága a krizantém, amelynek most is széles a kínálata. A vágott virágok átlagosan 700 forintba kerülnek szálanként, míg a cserepes krizantémok 1500–4000 forint között mozognak, mérettől és fajtától függően. A legnépszerűbb színek továbbra is a fehér és a sárga, de egyre többen választanak pasztellrózsaszín vagy lilás árnyalatokat is, amelyek különlegesebbé teszik a sírdíszeket.
A virágárusok szerint idén is a nagyfejű virágok a keresettebbek, hiszen mutatósak és tartósabbak. Aki viszont időjárásállóbb megoldást keres, az inkább művirágos díszeket vásárol, amelyek évekig megőrzik formájukat és színüket.
Koszorúk minden ízlésre
A koszorúk ára idén is nagy szórást mutat. Az egyszerűbb, kézi készítésű darabok már 1000–1500 forinttól elérhetők, míg a dúsabb, díszesebb kompozíciókért 4000–6000 forintot is elkérnek az árusok. A klasszikus zöldalapú koszorúk továbbra is a legkelendőbbek, de sokan választanak modern stílusú, natúr szalagos vagy szalmaszív-alapú változatokat is.
A legtöbben még mindig a hagyományos stílushoz ragaszkodnak – mesélte egy árus a temető bejáratánál. Zöld alap, fehér virág, kis masni. Ez a klasszikus, amit a legtöbb család keres. De van, aki szeret kísérletezni, például fenyőágas vagy őszi termésekkel díszített koszorúkkal.
Mécsesek, virágok és koszorúk a kecskeméti árusoknálFotók: Brockmeyer Sophie Isabella
Alig változtak az árak, de a vásárlási szokások igen
Az árusok egybehangzóan állítják, hogy az árak a tavalyi évhez képest csak minimálisan emelkedtek, legfeljebb néhány száz forinttal. Ugyanakkor a vásárlók viselkedésében érezhető a változás: kevesebben vásárolnak nagy tételben, inkább egy-két szál virágot és egy mécsest visznek. Sok család már korábban kilátogat a temetőbe, hogy elkerülje a halottak napi tömeget, így az árusok forgalma elnyújtottabb, de visszafogottabb is lett.
Régen október 31-én és november 1-jén volt a csúcs, most viszont már egy héttel korábban is sokan jönnek – mondta egy eladó. Talán azért, mert nem szeretnek sietni, és csendesebben szeretnének megemlékezni – tette hozzá.
Változik a forgalmi rend a kecskeméti temető környékén
Mint arról beszámoltunk, a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. közleménye szerint október 30. és november 3. között több helyen változik a forgalmi rend és parkolási változások lépnek életbe a Kecskeméti Köztemető környékén.
