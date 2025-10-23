Ezekkel a halloweeni sütikkel garantált a siker – akkor is, ha most sütsz először

Nem kell sokáig törnie a fejét, ha halloweeni sütirecepteket keres, ugyanis összegyűjtöttük a legegyszerűbbeket és legfinomabbakat a mindmegette.hu segítségével. Ezek a desszertek hangulatosak és egészségesek is, hiszen sütőtökkel készülnek, ami az ősz sztárja több szempontból is.

Egyszerű halloweeni sütireceptek

Halloweeni sütireceptek, amatőr konyhatündéreknek

A mindmegette.hu oldaláról 3 finomságot választottunk ki, amitől mindenkinek megjön majd a kedve egy kis édeshez. A tök emellett nagyon egészséges is, ugyanis tartalmaz:

kalciumot,

cinket,

mangánt,

vasat

C-, A-, B1-, B2- és B6-vitamint.

Éppen ezért, a következő recepteket ajánljuk.

Sütőtökös lusta asszony rétes

Nem nehéz kitalálni, hiszen a nevéből is adódik, hogy ez nem egy bonyolult kreálmány, viszont annál ízletesebb! Elkészítése körülbelül egy órát vesz igénybe.

Elkészítése:

A sütőtököt meghámozzuk, lereszeljük, és egy pici víz hozzáadásával megpároljuk.

A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Egy 20-szor 30-as tepsit kikenünk 5 dekagramm vajjal.

A lisztet összevegyítjük a sütőporral, a sóval és 12 dekagramm porcukorral, majd a felét egyenletesen beleszórjuk a tepsibe. Eloszlatjuk rajta a tököt és a túrót, majd rászórjuk a maradék porcukorral elkevert mákot, és ráreszeljük a citrom héját. Végül rászórjuk a megmaradt lisztes keveréket.

A tejet, a vaníliás cukrot és a maradék vajat összemelegítjük, simára keverjük benne a tojást, majd a keveréket rálocsoljuk a rétes tetejére. Körülbelül 35-40 perc alatt készre sütjük .

2. Mogyorós-sütőtökös muffin

A muffin olyan klasszikus, amit rengeten szeretnek, így egy kis extra ízélménnyel a tökéletes desszert lehet. Elkészítése ennek a süteménynek is körülbeül egy óra.

Elkészítés:

A mogyorós-sütőtökös muffin elkészítéséhez megtisztítjuk a sütőtököt, majd finomra reszeljük.

A török mogyorót ledaráljuk, majd egy száraz serpenyőben enyhén megpirítjuk.

A tojásokat kettéválasztjuk. A sárgáját kikeverjük a cukor felével és az olajjal, majd hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a fahéjat és a citrom reszelt héját. Ezután beledolgozzuk a kifacsart sütőtököt és a darált mogyorót.

A lisztet elkeverjük vagy összeszitáljuk (utóbbi jobb megoldás) a sütőporral, aztán apránként a tökös masszába szórjuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük a cukor másik felével, és óvatosan a muffintésztába keverjük.

3. Puha és omlós sütőtökös-csokis keksz