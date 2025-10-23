2 órája
Ezekkel a halloweeni sütikkel garantált a siker – akkor is, ha most sütsz először
Az ősz egyik sztárja a sütőtök, ami minden desszerthez hozzáadhat egy kis mennyei aromát. Mutatjuk a halloweeni sütirecepteket, amik nemcsak finomak, hanem egészségesek is, és bárki el tudja készíteni.
Nem kell sokáig törnie a fejét, ha halloweeni sütirecepteket keres, ugyanis összegyűjtöttük a legegyszerűbbeket és legfinomabbakat a mindmegette.hu segítségével. Ezek a desszertek hangulatosak és egészségesek is, hiszen sütőtökkel készülnek, ami az ősz sztárja több szempontból is.
Halloweeni sütireceptek, amatőr konyhatündéreknek
A mindmegette.hu oldaláról 3 finomságot választottunk ki, amitől mindenkinek megjön majd a kedve egy kis édeshez. A tök emellett nagyon egészséges is, ugyanis tartalmaz:
- kalciumot,
- cinket,
- mangánt,
- vasat
- C-, A-, B1-, B2- és B6-vitamint.
Éppen ezért, a következő recepteket ajánljuk.
Sütőtökös lusta asszony rétes
Nem nehéz kitalálni, hiszen a nevéből is adódik, hogy ez nem egy bonyolult kreálmány, viszont annál ízletesebb! Elkészítése körülbelül egy órát vesz igénybe.
Elkészítése:
- A sütőtököt meghámozzuk, lereszeljük, és egy pici víz hozzáadásával megpároljuk.
- A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Egy 20-szor 30-as tepsit kikenünk 5 dekagramm vajjal.
- A lisztet összevegyítjük a sütőporral, a sóval és 12 dekagramm porcukorral, majd a felét egyenletesen beleszórjuk a tepsibe. Eloszlatjuk rajta a tököt és a túrót, majd rászórjuk a maradék porcukorral elkevert mákot, és ráreszeljük a citrom héját. Végül rászórjuk a megmaradt lisztes keveréket.
- A tejet, a vaníliás cukrot és a maradék vajat összemelegítjük, simára keverjük benne a tojást, majd a keveréket rálocsoljuk a rétes tetejére. Körülbelül 35-40 perc alatt készre sütjük.
2. Mogyorós-sütőtökös muffin
A muffin olyan klasszikus, amit rengeten szeretnek, így egy kis extra ízélménnyel a tökéletes desszert lehet. Elkészítése ennek a süteménynek is körülbeül egy óra.
Elkészítés:
- A mogyorós-sütőtökös muffin elkészítéséhez megtisztítjuk a sütőtököt, majd finomra reszeljük.
- A török mogyorót ledaráljuk, majd egy száraz serpenyőben enyhén megpirítjuk.
- A tojásokat kettéválasztjuk. A sárgáját kikeverjük a cukor felével és az olajjal, majd hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a fahéjat és a citrom reszelt héját. Ezután beledolgozzuk a kifacsart sütőtököt és a darált mogyorót.
- A lisztet elkeverjük vagy összeszitáljuk (utóbbi jobb megoldás) a sütőporral, aztán apránként a tökös masszába szórjuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük a cukor másik felével, és óvatosan a muffintésztába keverjük.
3. Puha és omlós sütőtökös-csokis keksz
A kekszek a legegyszerűbb sütik közé tartoznak, így ezzel biztosan könnyen megbirkózik bárki. Elkészítése csak 45 perc körülbelül.
Elkészítése:
- A sütőtökös csokis keksz tésztájához lisztbe beleöntjük a fahéjat, a gyömbért, a szerencsdiót, a szegfűborsot, a sütőport és a sót, majd alaposan összekeverjük.
- Egy másik tálba beletesszük a puha vajat, hozzáadjuk a cukrokat és kézi mexer segítségével eldolgozzuk. Ehhez hozzáadjuk a tojást, a vaníliakivonatot és a sütőtökpürét. További 3 percig, közepes fokozaton keverjük, ezt követően adjuk hozzá a lisztes keveréket.
- A tésztát a mixer segítségével csomómentesre keverjük. Hozzáöntjük a csoki csipszet és egy szilikonos kanál segítségével elkeverjük a tésztában.
- Egy nagyobb tepsi aljára sütőpapírt teszünk, és a kezünkkel apró gombócokat formázunk a tésztából. Nem kell őket kilapítani, hiszen ha jól dolgoztunk, akkor a tészta szépen elterül a sütőben. Úgy helyezzük el őket a tepsiben, hogy legalább 3-4 centi távolság maradjon köztük. 190 fokon 12 percig sütjük.
