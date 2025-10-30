Csontvázak, zombik és tűzzsonglőrök lepték el Kiskőröst, ilyen bulit még nem láttál! – fotók, videó

A kiskőrösi Kovács Tamás és családja évek óta igazi halloweeni csodavilággal ajándékozzák meg a város lakóit. Az otthonuk előtti utcarészt dermesztő halloweeni dekorációval díszítik. Mintha egy hollywoodi filmes produkció kellős közepébe csöppenne a látogató. Csontvázak, mozgó szellemek, zombik, vérfoltos vámpírok, töklámpások, sejtelmes hangok és fények teremtenek a sötétedés után igazi halloweeni hangulatot.

Halloweeni csodavilággal ajándékozza meg Kiskőrös lakóit Kovács Tamás és családja

Fotó: Pozsgai Ákos

Amerikából érkeztek a halloweeni dekorációk

Kovács Tamás üzleti vállalkozása miatt rendszeresen jár Amerikában, ahol elmondása szerint rabul ejtette az ottani halloween ünnep, amely, mint mondja, teljesen más, mint Európában. Onnan hozta magával a halloweeni bábúkat, figurákat, díszletelemeket, utazásai alkalmával.

Utcabál és tűzzsonglőrök

Idén is már október közepén munkához láttak és elkezdték feldíszíteni a házuk előtti utcarészt, sőt, idén már két ház előtti utcafrontot töltenek be a halloweeni dekorációk. Október 31-én, halloween napján pénteken 16 órától tökfaragással várják majd a családokat. Közel kétszáz tök lesz előkészítve, és már kora délutántól lezárják a Határ utcának ezt a szakaszát a forgalom elől. 18 órától utcabállal, zenés programokkal, lézershowal, és a fővárosból érkező artista tűzzsonglőrökkel várják a látogatókat a szervezők, DJ Benny kétórás nosztalgiadiszkóval szórakoztatja majd bulizni vágyókat. Lesz büfékocsi, hamburger és hot dog is. Az esemény ingyenes, bárki részt vehet rajta.