1 órája
Csontvázak, zombik és tűzzsonglőrök lepték el Kiskőröst, ilyen bulit még nem láttál! – fotók, videó
Boszorkányok, pókhálók, csontvázak, vérfoltos vámpírok, zombik és töklámpások lepték el Kiskőrösön a Határ utca egy szakaszát. Igazi amerikai halloweeni csodavilág tárul a látogatók elé, akik október 31-én, halloween napján részt vesznek a családi rendezvényen, ahol tökfaragással, tűzzsonglőrökkel és nosztalgiadiszkóval várják az érdeklődőket.
A kiskőrösi Kovács Tamás és családja évek óta igazi halloweeni csodavilággal ajándékozzák meg a város lakóit. Az otthonuk előtti utcarészt dermesztő halloweeni dekorációval díszítik. Mintha egy hollywoodi filmes produkció kellős közepébe csöppenne a látogató. Csontvázak, mozgó szellemek, zombik, vérfoltos vámpírok, töklámpások, sejtelmes hangok és fények teremtenek a sötétedés után igazi halloweeni hangulatot.
Amerikából érkeztek a halloweeni dekorációk
Kovács Tamás üzleti vállalkozása miatt rendszeresen jár Amerikában, ahol elmondása szerint rabul ejtette az ottani halloween ünnep, amely, mint mondja, teljesen más, mint Európában. Onnan hozta magával a halloweeni bábúkat, figurákat, díszletelemeket, utazásai alkalmával.
Utcabál és tűzzsonglőrök
Idén is már október közepén munkához láttak és elkezdték feldíszíteni a házuk előtti utcarészt, sőt, idén már két ház előtti utcafrontot töltenek be a halloweeni dekorációk. Október 31-én, halloween napján pénteken 16 órától tökfaragással várják majd a családokat. Közel kétszáz tök lesz előkészítve, és már kora délutántól lezárják a Határ utcának ezt a szakaszát a forgalom elől. 18 órától utcabállal, zenés programokkal, lézershowal, és a fővárosból érkező artista tűzzsonglőrökkel várják a látogatókat a szervezők, DJ Benny kétórás nosztalgiadiszkóval szórakoztatja majd bulizni vágyókat. Lesz büfékocsi, hamburger és hot dog is. Az esemény ingyenes, bárki részt vehet rajta.
Halloweeni party KiskőrösönFotók: Pozsgai Ákos
Amerikai elnököknek is dolgozott
Kovács Tamás neve ismerős lehet az olvasó számára, több alkalommal is írtunk róla és különleges vállalkozásáról. Ő az, aki úgy dolgozik Kiskőrösről Amerikába, mintha a tengerentúlon élne. Középiskolás kora óta vállalkozik, beleszeretett a lézershow-k világába. Cégével, a Lasershow Hungary International Kft.-vel először magyarországi munkákat vállaltak, több mint tíz éve azonban szinte csak amerikai projekteken dolgoznak. A kiskőrösi lézerek fényei eljutottak a hollywoodi Gitár Hotelig, Stephen Hawkingig, a volt amerikai elnök, Barack Obama karácsonyfája csúcsáig, de van kapcsolata az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével, Donald Tramppal is.
A világűrbe lőtték Petőfi verseit
A Lasershow Hungary International Kft. alapítója által kifejlesztett lézershow-installáció révén a világűrbe juttatták Petőfi költeményeit is Kiskőrösön 2023 áprilisában. Az impozáns eseményen, Kiskőrös központjából, a városban 200 éve született költő verseit, kiskőrösi diákok tolmácsolásában juttatták a világűrbe a lézershow-installáció révén. Az elhangzott versek a világűrben bolyonganak az idők végezetéig.
