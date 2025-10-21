1 órája
Apró pénzért kapható halászlé, az instant levesből biztos nem Baján fogy majd a legtöbb
Az vélhetően örökre vita tárgya marad, hogy a szegedi vagy a bajai halászlé a finomabb-e. A nemrég boltokba került halászlé ízű instant tészta pedig biztosan még jobban megosztja a közvéleményt. Főleg a Duna-parti városokban.
A hagyományos, bográcsban főzött szegedi és bajai halászlé mellett megjelent egy újfajta termék‑kísérlet: egyszerű zacskóban, percek alatt elkészíthető formában. A kecskeméti székhelyű Nissin Magyarország Kft. által forgalmazott Smack Halászlé ízű instant tészta mindössze 399 forintért került hétfőn a Lidl polcaira, és máris felkavarta az érzelmeket – írta meg a Délmagyar.
Mi a különbség a szegedi és bajai halászlé között?
A szegedi halászlé passzírozott, sűrűbb, pörköltszerű étel, amelyet több órán keresztül főznek, és filézett halat tartalmaz. A bajai ezzel szemben egy könnyedebb, gyorsabban elkészíthető leves, amelynek elengedhetetlen kiegészítője a gyufatészta. A tökéletes bajai halászlé receptjét tavaly Bócsa Barnabás, a Bajai Halászléfőző Lovagrend titkára osztotta meg hírportálunkkal.
Valódi versenytárs lehet a halászlé ízű instant tészta?
A Smack Halászlé ízű instant tészta termékét rövid idejű, limitált kiadásként dobta piacra a Nissin – írja a Délmagyar. Egyelőre azt mondható el, hogy az instant zacskós halászlé izgalmas kísérlet, de nem feltétlenül veheti fel a versenyt a szegedi vagy bajai halászlé jelentette közösségi élménnyel és hagyománnyal. Habár alkalmi gyors megoldásként jól működhet, aki azonban a bográcsozás élményével, időbefektetésével együtt szeretné megtapasztalni a halászlé varázsát, annak a klasszikus verzió marad a befutó.
