Apró pénzért kapható halászlé, az instant levesből biztos nem Baján fogy majd a legtöbb

A hagyományos, bográcsban főzött szegedi és bajai halászlé mellett megjelent egy újfajta termék‑kísérlet: egyszerű zacskóban, percek alatt elkészíthető formában. A kecskeméti székhelyű Nissin Magyarország Kft. által forgalmazott Smack Halászlé ízű instant tészta mindössze 399 forintért került hétfőn a Lidl polcaira, és máris felkavarta az érzelmeket – írta meg a Délmagyar.

Forrás: LIDL Magyarország

Mi a különbség a szegedi és bajai halászlé között?

A szegedi halászlé passzírozott, sűrűbb, pörköltszerű étel, amelyet több órán keresztül főznek, és filézett halat tartalmaz. A bajai ezzel szemben egy könnyedebb, gyorsabban elkészíthető leves, amelynek elengedhetetlen kiegészítője a gyufatészta. A tökéletes bajai halászlé receptjét tavaly Bócsa Barnabás, a Bajai Halászléfőző Lovagrend titkára osztotta meg hírportálunkkal.

Valódi versenytárs lehet a halászlé ízű instant tészta?

A Smack Halászlé ízű instant tészta termékét rövid idejű, limitált kiadásként dobta piacra a Nissin – írja a Délmagyar. Egyelőre azt mondható el, hogy az instant zacskós halászlé izgalmas kísérlet, de nem feltétlenül veheti fel a versenyt a szegedi vagy bajai halászlé jelentette közösségi élménnyel és hagyománnyal. Habár alkalmi gyors megoldásként jól működhet, aki azonban a bográcsozás élményével, időbefektetésével együtt szeretné megtapasztalni a halászlé varázsát, annak a klasszikus verzió marad a befutó.