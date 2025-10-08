Pofátlan tolvajok vitték el a védőnők kerékpárjait, az egyik biciklit át is festették

Az elkövetők a Kiskunhalasi Védőnői Szolgálat eszköztárába tartozó kerékpárokat vitték el, így tehát a várost károsították meg, igyekezett felhívni a posztoló védőnő a figyelmet. A helyzeten azonban az nem változtatott, hogy a tettesek, akik ellopták a halasi védőnők szolgálati kerékpárjait, mit sem törődtek azzal, hogy a védőnők, hogy jutnak majd el a segítségre szoruló családokhoz.

Halasi védőnők szolgálati kerékpárjait lopták el

Forrás: Facebook

A halasi védőnők szolgálati kerékpárjait zárt udvarból vitték el

Az eset komoly felháborodást keltett a városban, a poszthoz hozzászólók sajnálatukat fejezték ki, hogy már semmit nem lehet lerakni, mert ellopják. Ráadásul a közlemény szerint vasárnap hajnalban a védőnői szolgálat zárt udvarából vitték el a kerékpárokat.

– Így hagyjam kint a babakocsit, ha már a szolgálati bringát is ellopják? – tette fel a kérdés az egyik hozzászóló aggódó anyuka, akit szintén felháborított az eset.

Amatőr hiba

A sajnálatos történetnek szerda délutánra végül boldog vége lett. Na, nem az elkövetőkre nézve, mert ők ugyanis a lopáskor elkövettek egy végtelenül amatőr hibát. Nem néztek szét alaposan a környéken. A közelben lévő köztérfigyelő kamerák rögzítették, ahogy a betörők magukkal viszik a két kerékpárt.

Az önkormányzati rendészettől megkapott kamerafelvételeket a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai visszanézték és azonnal felismerték az elkövetőket. Így az egyenruhások a nyomozókkal együtt egyenesen a betörők tartózkodási helyére mentek. Rövid időn belül a tettesek mellett előkerült mindkét kerékpár is.

Pirosról fehérre váltott a bicikli színe

Az egyik kerékpár sértetlen volt, a másik piros színű bicikli színe azonban hamar megváltozott. Az elkövetők fehérre festették, hogy ne lehessen felismerni. A halasi védőnők azonban egyáltalán nem bánják, a lényeg, hogy mindkét kerékpár előkerült. Köszönetüket fejezték ki mindenkinek, akik közreműködtek az ellopott két bicikli előkerítésében.