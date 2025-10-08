október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségház

1 órája

Pofátlan tolvajok vitték el a védőnők kerékpárjait, az egyik biciklit át is festették

Címkék#kerékpár#védőnő#tolvaj#lopás

Vasárnap reggelre virradó hajnalban a védőnői szolgálatnak is helyet adó Egészségház udvaráról elloptak két szolgálati kerékpárt. Az esetről a halasi védőnők egyikre számolt be közösségi oldalán.

Pozsgai Ákos

Az elkövetők a Kiskunhalasi Védőnői Szolgálat eszköztárába tartozó kerékpárokat vitték el, így tehát a várost károsították meg, igyekezett felhívni a posztoló védőnő a figyelmet. A helyzeten azonban az nem változtatott, hogy a tettesek, akik ellopták a halasi védőnők szolgálati kerékpárjait, mit sem törődtek azzal, hogy a védőnők, hogy jutnak majd el a segítségre szoruló családokhoz.

Halasi védőnők kerékpárjait lopták el
Halasi védőnők  szolgálati kerékpárjait lopták el
Forrás: Facebook

A halasi védőnők szolgálati kerékpárjait zárt udvarból vitték el

Az eset komoly felháborodást keltett a városban, a poszthoz hozzászólók sajnálatukat fejezték ki, hogy már semmit nem lehet lerakni, mert ellopják. Ráadásul a közlemény szerint vasárnap hajnalban a védőnői szolgálat zárt udvarából vitték el a kerékpárokat

– Így hagyjam kint a babakocsit, ha már a szolgálati bringát is ellopják? – tette fel a kérdés az egyik hozzászóló aggódó anyuka, akit szintén felháborított az eset.

Amatőr hiba

A sajnálatos történetnek szerda délutánra végül boldog vége lett. Na, nem az elkövetőkre nézve, mert ők ugyanis a lopáskor elkövettek egy végtelenül amatőr hibát. Nem néztek szét alaposan a környéken. A közelben lévő köztérfigyelő kamerák rögzítették, ahogy a betörők magukkal viszik a két kerékpárt.

Az önkormányzati rendészettől megkapott kamerafelvételeket a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai visszanézték és azonnal felismerték az elkövetőket. Így az egyenruhások a nyomozókkal együtt egyenesen a betörők tartózkodási helyére mentek. Rövid időn belül a tettesek mellett előkerült mindkét kerékpár is. 

Pirosról fehérre váltott a bicikli színe

Az egyik kerékpár sértetlen volt, a másik piros színű bicikli színe azonban hamar megváltozott. Az elkövetők fehérre festették, hogy ne lehessen felismerni. A halasi védőnők azonban egyáltalán nem bánják, a lényeg, hogy mindkét kerékpár előkerült. Köszönetüket fejezték ki mindenkinek, akik közreműködtek az ellopott két bicikli előkerítésében.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu