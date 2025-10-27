Pont kerülhet a kecskeméti szellemház ügyének végére, a gyorshajtás bírság nélkül már csak illúzió

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Többek között olvashat arról, hogy megoldódhat a kecskeméti szellemház ügye, próbára teheti tudását retró kvízünkben, illetve olvashat arról is, hogy menyit kell fizetnie, ha gyorshajtáson kapják.

A gyorshajtás bírságot érhet, akár már a legminimálisabb sebességtúllépés esetén is

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Gyorshajtás: ezeknél a sebességeknél már büntet a traffipax

Sokan gondolják úgy, hogy néhány kilométeres sebességtúllépésért még nem jár büntetés, ám ez ma már nem teljesen igaz. A gyorshajtás bírságot érhet, akár már a legminimálisabb sebességtúllépés esetén is. Vannak viszont kivételek. Mutatjuk, mikor jön biztosan a csekk.

Emlékszel még ezekre a tárgyakra?

Bizonyos tárgyak, eszközök egykoron igazi slágertermékek voltak, napjainkra azonban feledésbe merültek. Retró kvízünkben arra vagyunk kíváncsiak olvasóink ennyire emlékeznek ezekre a régi tárgyakra.

Lezuhant a Boeing 747-es

Végzetes tragédiába torkollt egy repülőgép útja, a tengerből szedték ki a maradványokat. A Boeing balesete előtt Kecskemét felett is elrepült.

Ilyen halat még a profi horgászok is ritkán látnak

Mór Péter az RSD-főágában, Tassnál terelte szákba a minden horgászt lenyűgöző példányt. A compó az esti órákban akadt horogra.

Megoldódhat a kecskeméti szellemház ügye? Két évtized után olyat láttak, amit eddig nem

A közösségi médiában olvasható posztok alapján Kecskemét „ikonikus” épületénél talán végre pozitív változásra lehet számítani. A Mária körúti szellemház 20 éve áll félbehagyva, megrongált állapotban, sokszor tele hajléktalanokkal. Nemcsak az egykori lakástulajdonosok futnak a pénzük után, de a környéken élők mindennapjait is gyakran megkeseríti az épület helyzete.