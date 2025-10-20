október 20., hétfő

Gyorshajtás

1 órája

Ezeknél a sebességeknél már büntet a traffipax, itt a részletes lista

Címkék#sebesség túllépés#traffipax#bírság

Sokan gondolják úgy, hogy néhány kilométeres sebességtúllépésért még nem jár büntetés, ám ez ma már nem teljesen igaz. A gyorshajtás bírságot érhet, akár már a legminimálisabb sebességtúllépés esetén is. Vannak viszont kivételek. Mutatjuk, mikor jön biztosan a csekk.

Vizi Zalán

Gyorshajtás bírság nélkül? Ezt ma már nagyon nehéz kivitelezni, még akkor is, ha a szabályozás szerint automatikus, úgynevezett közigazgatási bírság csak akkor szabható ki, ha a jármű lakott területen legalább 15 kilométer/órával lépi túl a megengedett sebességet, vagy 20-szal olyan úton, ahol minimum 100 kilométer/óra a megengedett haladási sebesség.

Már a legkisebb gyorshajtás bírságot érhet
A gyorshajtás bírság nélkül már csak illúzió
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Gyorshajtás bírság nélkül? Már nincs tolerancia

A rendőrség 2023-ban eltörölte a korábban alkalmazott mérési tűréshatárt, a „toleranciasávot”, így akár már az 1 kilométer/órás sebességtúllépés is büntethető, ha rendőri intézkedés történik.

Ha tehát lakott területen belül 50 helyett mondjuk 55-tel megyünk, csak a szerencsénkben bízhatunk, hogy ezt éppen rendőr nem mérte be. A fixen telepített traffipaxok viszont ekkora sebességtúllépésért még biztosan nem fognak büntetni.

Az automatikus traffipaxos bírság ugyanis továbbra is csak a törvényben meghatározott érték felett indul:

  • Lakott területen: 66 kilométer/órától
  • 90-es táblánál: 106 kilométer/órától
  • Autópályán: 151 kilométer/órától

Ennyit kell fizetned, ha a fix traffipax büntet

A bírság összege gyorshajtás esetén minimum 50 ezer forint, de a sebességtúllépés mértékétől függően akár elérheti a 468 ezer forintot is, ez a maximum kiszabható büntetési tétel.

Mutatunk pár konkrét példát arra, hogy mekkora bírságra lehet számítani, ha belehajtunk egy traffipaxba.

Lakott területen (50 kilométer/óra megengedett sebesség esetén):

  • Ha 70 kilométer/órával fotóztak le = 50 ezer forint a bírság
  • 90 kilométer/óra = 100 ezer forint
  • 120 kilométer/óra = 312 ezer forint
  • 126 kilométer/óra, vagy annál több = 468 ezer forint

Országúton (90 kilométer/óra):

  • 110 kilométer/óra = 50 ezer forint
  • 140 kilométer/óra = 100 ezer forint
  • 160 kilométer/óra = 140 ezer forint
  • 196 kilométer/óra, vagy annál több = 468 ezer forint

Autópályán (130 kilométer/óra):

  • 155 kilométer/óra = 50 ezer forint
  • 185 kilométer/óra = 100 ezer forint
  • 215 kilométer/óra = 210 ezer forint
  • 241 kilométer/óra vagy annál több = 468 ezer forint

Hol vannak traffipaxok?

Ahogyan azt korábban már megírtuk, Bács-Kiskun vármegyében jelenleg összesen 12 fix traffipax működik: ezek közül négy Kecskeméten, kettő Baján, valamint egy-egy Fülöpszálláson, Hartán, Kiskunhalason, Kiskőrösön, Apostagon és Mélykúton. Az országos lista – ahol minden telepített sebességmérő megtalálható – az autopalyamatrica.hu oldalán is elérhető.

Meddig lát el a traffipax?

A fixen telepített radaros eszközök jellemzően 3–20 méteres távolságban mérnek pontosan, és 10–25 fokos szögben képesek hiteles adatot adni. A kamerákat általában 6,5 méteres magasságban helyezik el, és legfeljebb 19 méterre mérnek megbízhatóan – derült ki a Vezess.hu és a Délmagyar.hu vizsgálatából.

Működnek ködben és éjszaka is

Sokan tévesen hiszik, hogy a traffipaxok ködben, sötétben vagy esőben nem mérnek. Valójában ezek az eszközök a legtöbb látási körülmény között is működőképesek, mivel radar- vagy lézertechnológiával dolgoznak. A mobil, lézeres sebességmérők akár több száz méterről is képesek a jármű sebességét megállapítani.

