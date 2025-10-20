Ezeknél a sebességeknél már büntet a traffipax, itt a részletes lista

Gyorshajtás bírság nélkül? Ezt ma már nagyon nehéz kivitelezni, még akkor is, ha a szabályozás szerint automatikus, úgynevezett közigazgatási bírság csak akkor szabható ki, ha a jármű lakott területen legalább 15 kilométer/órával lépi túl a megengedett sebességet, vagy 20-szal olyan úton, ahol minimum 100 kilométer/óra a megengedett haladási sebesség.

A gyorshajtás bírság nélkül már csak illúzió

Gyorshajtás bírság nélkül? Már nincs tolerancia

A rendőrség 2023-ban eltörölte a korábban alkalmazott mérési tűréshatárt, a „toleranciasávot”, így akár már az 1 kilométer/órás sebességtúllépés is büntethető, ha rendőri intézkedés történik.

Ha tehát lakott területen belül 50 helyett mondjuk 55-tel megyünk, csak a szerencsénkben bízhatunk, hogy ezt éppen rendőr nem mérte be. A fixen telepített traffipaxok viszont ekkora sebességtúllépésért még biztosan nem fognak büntetni.

Az automatikus traffipaxos bírság ugyanis továbbra is csak a törvényben meghatározott érték felett indul:

Lakott területen: 66 kilométer/órától

90-es táblánál: 106 kilométer/órától

Autópályán: 151 kilométer/órától

Ennyit kell fizetned, ha a fix traffipax büntet

A bírság összege gyorshajtás esetén minimum 50 ezer forint, de a sebességtúllépés mértékétől függően akár elérheti a 468 ezer forintot is, ez a maximum kiszabható büntetési tétel.

Mutatunk pár konkrét példát arra, hogy mekkora bírságra lehet számítani, ha belehajtunk egy traffipaxba.

Lakott területen (50 kilométer/óra megengedett sebesség esetén):

Ha 70 kilométer/órával fotóztak le = 50 ezer forint a bírság

90 kilométer/óra = 100 ezer forint

120 kilométer/óra = 312 ezer forint

126 kilométer/óra, vagy annál több = 468 ezer forint

Országúton (90 kilométer/óra):

110 kilométer/óra = 50 ezer forint

140 kilométer/óra = 100 ezer forint

160 kilométer/óra = 140 ezer forint

196 kilométer/óra, vagy annál több = 468 ezer forint

Autópályán (130 kilométer/óra):

155 kilométer/óra = 50 ezer forint

185 kilométer/óra = 100 ezer forint

215 kilométer/óra = 210 ezer forint

241 kilométer/óra vagy annál több = 468 ezer forint

Hol vannak traffipaxok?

Ahogyan azt korábban már megírtuk, Bács-Kiskun vármegyében jelenleg összesen 12 fix traffipax működik: ezek közül négy Kecskeméten, kettő Baján, valamint egy-egy Fülöpszálláson, Hartán, Kiskunhalason, Kiskőrösön, Apostagon és Mélykúton. Az országos lista – ahol minden telepített sebességmérő megtalálható – az autopalyamatrica.hu oldalán is elérhető.