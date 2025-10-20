1 órája
Ezeknél a sebességeknél már büntet a traffipax, itt a részletes lista
Sokan gondolják úgy, hogy néhány kilométeres sebességtúllépésért még nem jár büntetés, ám ez ma már nem teljesen igaz. A gyorshajtás bírságot érhet, akár már a legminimálisabb sebességtúllépés esetén is. Vannak viszont kivételek. Mutatjuk, mikor jön biztosan a csekk.
Gyorshajtás bírság nélkül? Ezt ma már nagyon nehéz kivitelezni, még akkor is, ha a szabályozás szerint automatikus, úgynevezett közigazgatási bírság csak akkor szabható ki, ha a jármű lakott területen legalább 15 kilométer/órával lépi túl a megengedett sebességet, vagy 20-szal olyan úton, ahol minimum 100 kilométer/óra a megengedett haladási sebesség.
Gyorshajtás bírság nélkül? Már nincs tolerancia
A rendőrség 2023-ban eltörölte a korábban alkalmazott mérési tűréshatárt, a „toleranciasávot”, így akár már az 1 kilométer/órás sebességtúllépés is büntethető, ha rendőri intézkedés történik.
Ha tehát lakott területen belül 50 helyett mondjuk 55-tel megyünk, csak a szerencsénkben bízhatunk, hogy ezt éppen rendőr nem mérte be. A fixen telepített traffipaxok viszont ekkora sebességtúllépésért még biztosan nem fognak büntetni.
Az automatikus traffipaxos bírság ugyanis továbbra is csak a törvényben meghatározott érték felett indul:
- Lakott területen: 66 kilométer/órától
- 90-es táblánál: 106 kilométer/órától
- Autópályán: 151 kilométer/órától
Ennyit kell fizetned, ha a fix traffipax büntet
A bírság összege gyorshajtás esetén minimum 50 ezer forint, de a sebességtúllépés mértékétől függően akár elérheti a 468 ezer forintot is, ez a maximum kiszabható büntetési tétel.
Mutatunk pár konkrét példát arra, hogy mekkora bírságra lehet számítani, ha belehajtunk egy traffipaxba.
Lakott területen (50 kilométer/óra megengedett sebesség esetén):
- Ha 70 kilométer/órával fotóztak le = 50 ezer forint a bírság
- 90 kilométer/óra = 100 ezer forint
- 120 kilométer/óra = 312 ezer forint
- 126 kilométer/óra, vagy annál több = 468 ezer forint
Országúton (90 kilométer/óra):
- 110 kilométer/óra = 50 ezer forint
- 140 kilométer/óra = 100 ezer forint
- 160 kilométer/óra = 140 ezer forint
- 196 kilométer/óra, vagy annál több = 468 ezer forint
Autópályán (130 kilométer/óra):
- 155 kilométer/óra = 50 ezer forint
- 185 kilométer/óra = 100 ezer forint
- 215 kilométer/óra = 210 ezer forint
- 241 kilométer/óra vagy annál több = 468 ezer forint
Hol vannak traffipaxok?
Ahogyan azt korábban már megírtuk, Bács-Kiskun vármegyében jelenleg összesen 12 fix traffipax működik: ezek közül négy Kecskeméten, kettő Baján, valamint egy-egy Fülöpszálláson, Hartán, Kiskunhalason, Kiskőrösön, Apostagon és Mélykúton. Az országos lista – ahol minden telepített sebességmérő megtalálható – az autopalyamatrica.hu oldalán is elérhető.
Meddig lát el a traffipax?
A fixen telepített radaros eszközök jellemzően 3–20 méteres távolságban mérnek pontosan, és 10–25 fokos szögben képesek hiteles adatot adni. A kamerákat általában 6,5 méteres magasságban helyezik el, és legfeljebb 19 méterre mérnek megbízhatóan – derült ki a Vezess.hu és a Délmagyar.hu vizsgálatából.
Működnek ködben és éjszaka is
Sokan tévesen hiszik, hogy a traffipaxok ködben, sötétben vagy esőben nem mérnek. Valójában ezek az eszközök a legtöbb látási körülmény között is működőképesek, mivel radar- vagy lézertechnológiával dolgoznak. A mobil, lézeres sebességmérők akár több száz méterről is képesek a jármű sebességét megállapítani.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Rendőrségi akció az iskolánál, egyenruhások állították meg a rollerező diákokat
Ezreket vonzott Dunapatajra az első hazai Pacal Piknik, sorok álltak a jegyekért – fotók