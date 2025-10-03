október 3., péntek

Egészségmegőrzés

4 órája

„Amikor az első gomba kibújt, pezsgőt bontottunk” – a fülöpjakabi biogazda úttörő sikertörténetet írt

Gyöngyösi Sándor#fülöpjakabi biogazda#gyógygomba#gyógygomba termelés

A ganoderma, shiitake, süngomba és társaik évszázadok óta a keleti gyógyászat titkos fegyverei. Ma pedig egy fülöpjakabi biogazda, Gyöngyösi Sándor révén hazánkban is elérhetővé váltak, bio minőségben, tisztán és hatékonyan. Cikkünkben a gyógygombák világát és azt a családi történetet mutatjuk be, amely mögött nemcsak szaktudás, hanem szenvedély és a természetes gyógyulásban való hit áll.

Vajda Piroska

Gyöngyösi Sándor, a fülöpjakabi biogazda munkahelye megszűnése után fordult komolyabban a gombatermesztés felé. Ekkor már évek óta foglalkozott vele hobbiként, így nem volt kérdés, hogy új életszakasza ebbe az irányba indul. A biogomba-termesztést 2003-ban kezdte, elsőként étkezési laskagombát nevelt, csak ezután jöttek a gyógygombák.

különleges gyógygombák Fülöpjakabon,
Különleges gyógygombákat termel a Gyöngyösi család
Fotó: Beküldött fotó

A gyógygombák királynője 

A termést leginkább a budapesti Ökopiacon árusította, ahol az egyik törzsvásárlója javasolta neki, hogy próbálkozzon meg a ganoderma – más néven pecsétviaszgomba – termesztésével is. Ez az egzotikusnak számító gombafajta elsősorban a Távol-Keleten honos, és hazai körülmények között csak nagy nehézségek árán lehet megfelelően nevelni, hiszen trópusi környezetet igényel.

Gyöngyösi Sándor másfél évnyi kutatással és kísérletezéssel végül elérte célját: sikerült bio minőségben megtermelni a gyógygombák királynőjeként számon tartott ganodermát. Ezzel ő lett az első Magyarországon, aki bio körülmények között kezdte el termeszteni ezt a különleges fajtát.

 Amikor az első gomba kibújt, annyira örültünk, hogy pezsgőt bontottunk

– emlékezett vissza a kezdetekre Sándor.

A feldolgozás kihívásai és az első siker

A termesztés után újabb kihívás következett: a feldolgozás. A ganoderma ugyanis egy kemény, taplószerű gomba, amely csak porrá őrölve fogyasztható. Több sikertelen próbálkozás után végül ez is sikerült, és másfél évvel az első kísérletek után megjelent a ganodermával az Ökopiacon. A terméket elsőként törzsvásárlója, Rédei Magda grafikusművész kapta meg, aki annak idején elindította őket ezen az úton. Azóta is szoros barátságot ápolnak – mesélte a biogazda.

Ősi tudás modern köntösben 

A ganoderma gombát több ezer éve a kínai császárok is fogyasztották, életelixírként tekintettek rá. Úgy tartották, hogy megfiatalítja a testet, és ma már tudományos vizsgálatok is alátámasztják, hogy a ganoderma 

  • erősíti az immunrendszert, 
  • méregteleníti a szervezetet, 
  • javítja a vér oxigénszintjét, 
  • ezáltal hozzájárul a jobb közérzethez és a bőr egészségéhez.

Manapság leggyakrabban kávéba keverve fogyasztják, mivel csökkenti a kávé csersavtartalmát, így kíméletesebb a gyomornak, miközben segíti a gomba hatóanyagainak felszívódását.

A gyógygombák jótékony hatásairól számtalan klinikai tanulmány született. A ganoderma többek között hozzájárul a nehézfémek kivezetéséhez a szervezetből, ami számos betegség kiváltó oka lehet. Rosttartalma miatt kedvezően hat az emésztésre, emellett szív- és érrendszeri problémák esetén is ajánlják.

Shiitake, süngomba és más gyógyító különlegességek

A ganoderma sikere után a Gyöngyösi család a shiitake gomba termesztésébe is belefogott, amit a „gyógygombák királyaként” is emlegetnek. Nemcsak egészséges, hanem ízletes is, igazi fűszergomba. Kiemelkedő eredményeket értek el vele a rákgyógyászatban, főként a tüdődaganatos megbetegedések kezelésében. Japánban például injekció formájában is alkalmazzák.

A Gyöngyösi család kínálatában megtalálható még a süngomba is, amely hazánkban védett faj. Egykor túlzott gyűjtése miatt a kihalás szélére került. A Gyöngyösi család termesztésének köszönhetően azonban bio minőségben is elérhető. A süngomba kiemelkedően jótékony hatással van az idegrendszerre és az emésztőszervekre. Különösen ajánlott reflux, gyomorfekély és bélgyulladás esetén. Ezt is porított formában érdemes fogyasztani, hiszen így a hatóanyagok könnyebben hasznosulnak.

Szintén termesztik a gyapjas tintagombát, amely csak fiatal állapotában ehető. Ez a gombafaj antioxidáns, rákellenes, májvédő, gyulladáscsökkentő, vércukor- és koleszterinszint-csökkentő hatással is bír. Kutatások szerint antidiabetikus és vírusellenes tulajdonságai is vannak.

Innováció a feldolgozásban

A Gyöngyösi család ma már korszerű gépekkel dolgozik, melyekkel rendkívül finom szemcseméretű porrá tudják őrölni a gombákat, így azok teában vagy kávéban könnyedén oldódnak. A gyógygombákból készült termékeik között kávé- és teakülönlegességek, csokoládék, sőt, kozmetikumok is megtalálhatók.

Gyöngyösi Sándor időközben természetgyógyászatot is tanult, hogy még szakszerűbb tanácsot tudjon adni a hozzá fordulóknak azzal kapcsolatban, hogy milyen gombafajtát érdemes fogyasztaniuk különböző panaszokra. Két évtizednyi tapasztalat alapján úgy látja, egyre többen fordulnak a természetes gyógymódok felé és nő a bizalom a gyógygombák iránt is.

Teljes körű kontroll: a termőtalajtól a vásárlóig

A Gyöngyösi Sándor azt is elmondta, hogy a garantált bio minőség biztosítása érdekében minden munkafolyamatot saját maguk végeznek, a táptalaj előállításától a szüretelésen és feldolgozáson át egészen az értékesítésig. A kávé- és teakülönlegességekhez szükséges alapanyagokat is csak megbízható, ellenőrzött forrásokból szerzik be.

Végzetül arról is beszélt, hogy a gomba folyamatosan terem, így a munka soha nem áll meg, pihenésre alig jut idejük. De minden fáradozásért kárpótolja őket az a sok-sok visszajelzés és levél, melyekben vásárlóik gyógyulásuk történetéről számolnak be. 

