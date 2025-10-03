4 órája
„Amikor az első gomba kibújt, pezsgőt bontottunk” – a fülöpjakabi biogazda úttörő sikertörténetet írt
A ganoderma, shiitake, süngomba és társaik évszázadok óta a keleti gyógyászat titkos fegyverei. Ma pedig egy fülöpjakabi biogazda, Gyöngyösi Sándor révén hazánkban is elérhetővé váltak, bio minőségben, tisztán és hatékonyan. Cikkünkben a gyógygombák világát és azt a családi történetet mutatjuk be, amely mögött nemcsak szaktudás, hanem szenvedély és a természetes gyógyulásban való hit áll.
Gyöngyösi Sándor, a fülöpjakabi biogazda munkahelye megszűnése után fordult komolyabban a gombatermesztés felé. Ekkor már évek óta foglalkozott vele hobbiként, így nem volt kérdés, hogy új életszakasza ebbe az irányba indul. A biogomba-termesztést 2003-ban kezdte, elsőként étkezési laskagombát nevelt, csak ezután jöttek a gyógygombák.
A gyógygombák királynője
A termést leginkább a budapesti Ökopiacon árusította, ahol az egyik törzsvásárlója javasolta neki, hogy próbálkozzon meg a ganoderma – más néven pecsétviaszgomba – termesztésével is. Ez az egzotikusnak számító gombafajta elsősorban a Távol-Keleten honos, és hazai körülmények között csak nagy nehézségek árán lehet megfelelően nevelni, hiszen trópusi környezetet igényel.
Gyöngyösi Sándor másfél évnyi kutatással és kísérletezéssel végül elérte célját: sikerült bio minőségben megtermelni a gyógygombák királynőjeként számon tartott ganodermát. Ezzel ő lett az első Magyarországon, aki bio körülmények között kezdte el termeszteni ezt a különleges fajtát.
Amikor az első gomba kibújt, annyira örültünk, hogy pezsgőt bontottunk
– emlékezett vissza a kezdetekre Sándor.
A feldolgozás kihívásai és az első siker
A termesztés után újabb kihívás következett: a feldolgozás. A ganoderma ugyanis egy kemény, taplószerű gomba, amely csak porrá őrölve fogyasztható. Több sikertelen próbálkozás után végül ez is sikerült, és másfél évvel az első kísérletek után megjelent a ganodermával az Ökopiacon. A terméket elsőként törzsvásárlója, Rédei Magda grafikusművész kapta meg, aki annak idején elindította őket ezen az úton. Azóta is szoros barátságot ápolnak – mesélte a biogazda.
Ősi tudás modern köntösben
A ganoderma gombát több ezer éve a kínai császárok is fogyasztották, életelixírként tekintettek rá. Úgy tartották, hogy megfiatalítja a testet, és ma már tudományos vizsgálatok is alátámasztják, hogy a ganoderma
- erősíti az immunrendszert,
- méregteleníti a szervezetet,
- javítja a vér oxigénszintjét,
- ezáltal hozzájárul a jobb közérzethez és a bőr egészségéhez.
Manapság leggyakrabban kávéba keverve fogyasztják, mivel csökkenti a kávé csersavtartalmát, így kíméletesebb a gyomornak, miközben segíti a gomba hatóanyagainak felszívódását.
A gyógygombák jótékony hatásairól számtalan klinikai tanulmány született. A ganoderma többek között hozzájárul a nehézfémek kivezetéséhez a szervezetből, ami számos betegség kiváltó oka lehet. Rosttartalma miatt kedvezően hat az emésztésre, emellett szív- és érrendszeri problémák esetén is ajánlják.
Shiitake, süngomba és más gyógyító különlegességek
A ganoderma sikere után a Gyöngyösi család a shiitake gomba termesztésébe is belefogott, amit a „gyógygombák királyaként” is emlegetnek. Nemcsak egészséges, hanem ízletes is, igazi fűszergomba. Kiemelkedő eredményeket értek el vele a rákgyógyászatban, főként a tüdődaganatos megbetegedések kezelésében. Japánban például injekció formájában is alkalmazzák.
A Gyöngyösi család kínálatában megtalálható még a süngomba is, amely hazánkban védett faj. Egykor túlzott gyűjtése miatt a kihalás szélére került. A Gyöngyösi család termesztésének köszönhetően azonban bio minőségben is elérhető. A süngomba kiemelkedően jótékony hatással van az idegrendszerre és az emésztőszervekre. Különösen ajánlott reflux, gyomorfekély és bélgyulladás esetén. Ezt is porított formában érdemes fogyasztani, hiszen így a hatóanyagok könnyebben hasznosulnak.
Szintén termesztik a gyapjas tintagombát, amely csak fiatal állapotában ehető. Ez a gombafaj antioxidáns, rákellenes, májvédő, gyulladáscsökkentő, vércukor- és koleszterinszint-csökkentő hatással is bír. Kutatások szerint antidiabetikus és vírusellenes tulajdonságai is vannak.
Innováció a feldolgozásban
A Gyöngyösi család ma már korszerű gépekkel dolgozik, melyekkel rendkívül finom szemcseméretű porrá tudják őrölni a gombákat, így azok teában vagy kávéban könnyedén oldódnak. A gyógygombákból készült termékeik között kávé- és teakülönlegességek, csokoládék, sőt, kozmetikumok is megtalálhatók.
Gyöngyösi Sándor időközben természetgyógyászatot is tanult, hogy még szakszerűbb tanácsot tudjon adni a hozzá fordulóknak azzal kapcsolatban, hogy milyen gombafajtát érdemes fogyasztaniuk különböző panaszokra. Két évtizednyi tapasztalat alapján úgy látja, egyre többen fordulnak a természetes gyógymódok felé és nő a bizalom a gyógygombák iránt is.
Teljes körű kontroll: a termőtalajtól a vásárlóig
A Gyöngyösi Sándor azt is elmondta, hogy a garantált bio minőség biztosítása érdekében minden munkafolyamatot saját maguk végeznek, a táptalaj előállításától a szüretelésen és feldolgozáson át egészen az értékesítésig. A kávé- és teakülönlegességekhez szükséges alapanyagokat is csak megbízható, ellenőrzött forrásokból szerzik be.
Végzetül arról is beszélt, hogy a gomba folyamatosan terem, így a munka soha nem áll meg, pihenésre alig jut idejük. De minden fáradozásért kárpótolja őket az a sok-sok visszajelzés és levél, melyekben vásárlóik gyógyulásuk történetéről számolnak be.
