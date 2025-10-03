„Amikor az első gomba kibújt, pezsgőt bontottunk” – a fülöpjakabi biogazda úttörő sikertörténetet írt

Gyöngyösi Sándor, a fülöpjakabi biogazda munkahelye megszűnése után fordult komolyabban a gombatermesztés felé. Ekkor már évek óta foglalkozott vele hobbiként, így nem volt kérdés, hogy új életszakasza ebbe az irányba indul. A biogomba-termesztést 2003-ban kezdte, elsőként étkezési laskagombát nevelt, csak ezután jöttek a gyógygombák.

Különleges gyógygombákat termel a Gyöngyösi család

Fotó: Beküldött fotó

A gyógygombák királynője

A termést leginkább a budapesti Ökopiacon árusította, ahol az egyik törzsvásárlója javasolta neki, hogy próbálkozzon meg a ganoderma – más néven pecsétviaszgomba – termesztésével is. Ez az egzotikusnak számító gombafajta elsősorban a Távol-Keleten honos, és hazai körülmények között csak nagy nehézségek árán lehet megfelelően nevelni, hiszen trópusi környezetet igényel.

Gyöngyösi Sándor másfél évnyi kutatással és kísérletezéssel végül elérte célját: sikerült bio minőségben megtermelni a gyógygombák királynőjeként számon tartott ganodermát. Ezzel ő lett az első Magyarországon, aki bio körülmények között kezdte el termeszteni ezt a különleges fajtát.

Amikor az első gomba kibújt, annyira örültünk, hogy pezsgőt bontottunk

– emlékezett vissza a kezdetekre Sándor.

A feldolgozás kihívásai és az első siker

A termesztés után újabb kihívás következett: a feldolgozás. A ganoderma ugyanis egy kemény, taplószerű gomba, amely csak porrá őrölve fogyasztható. Több sikertelen próbálkozás után végül ez is sikerült, és másfél évvel az első kísérletek után megjelent a ganodermával az Ökopiacon. A terméket elsőként törzsvásárlója, Rédei Magda grafikusművész kapta meg, aki annak idején elindította őket ezen az úton. Azóta is szoros barátságot ápolnak – mesélte a biogazda.

Ősi tudás modern köntösben

A ganoderma gombát több ezer éve a kínai császárok is fogyasztották, életelixírként tekintettek rá. Úgy tartották, hogy megfiatalítja a testet, és ma már tudományos vizsgálatok is alátámasztják, hogy a ganoderma

erősíti az immunrendszert,

méregteleníti a szervezetet,

javítja a vér oxigénszintjét,

ezáltal hozzájárul a jobb közérzethez és a bőr egészségéhez.

Manapság leggyakrabban kávéba keverve fogyasztják, mivel csökkenti a kávé csersavtartalmát, így kíméletesebb a gyomornak, miközben segíti a gomba hatóanyagainak felszívódását.