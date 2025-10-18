Ne hagyja magát átverni: így olvassa le vásárlás előtt az autógumiról, mikor készült valójában

Kevesen tudják, de van egy kód az abroncs oldalán, amely sokat segíthet, ha a gumiabroncsok cseréje és új gumik vásárlása a következő házi feladatunk az autó karbantartását illetően. Ez a DOT-szám.

Ezeket tudnod kell a gumiabroncsok cseréje előtt

Fotó: Illusztráció/MW-archív

A DOT-szám megmutatja a gumi gyártási idejét

A rutinos vezetők biztosan tudták, de a laikusabbak bizonyára nem. A vezess.hu viszont most felhívta rá a figyelmet, minden közúti használatra szánt gumiabroncson szerepel egy négyjegyű számsor.

A négyjegyű DOT-szám

az első két számjegye a gyártás hetét,

az utolsó kettő számjegye az évét jelenti.

Ha tehát a következő számsorral találkozunk a guminkon: 1015 – ez azt jelenti, hogy azt az abroncsot 2015 tizedik hetében gyártották.

Miért fontos, hogy mikor gyártották a gumikat?

Ahogyan azzal már korábban is foglalkoztunk, nagyon fontos, hogy megfelelő állapotú gumiabroncsokat használjunk. Az elhasznált, elöregedett gumik könnyen vezethetnek balesethez, főleg, ha durrdefektről van szó.

De a DOT-szám arra is rávilágít, hogy egy frissen vásárolt gumit, amit először teszünk fel az autóra, valójában mikor gyártották. László Viktor, a kiskunfélegyházi László Gumiszerviz és a kecskeméti LM Technik Gumiszerviz tulajdonosa hírportálunknak elmondta, a nem használt gumik a gyártástól számított 5 éves koráig hivatalosan újnak számítanak.

A gumiknál valójában nem a gyártási idő, hanem az első felszerelés dátuma számít

A Michelin az egyik legnagyobb gumis cég globálisan, amely egy kutatást is végrehajtott ezzel kapcsolatban, és megállapították, hogy az a gumiabroncs, amelyet megfelelő körülmények között, a napfénytől elzárt területen tároltak, a gyártás után három évvel is ugyanolyan teljesítményre képes, mint egy tegnap gyártott gumi. Ezért sem érdemes aggódni, ha az újonnan vásárolt abroncsunk tényleges gyártási ideje nem teljesen friss, hanem jó pár hónapos.

László Viktor viszont hozzátette, a 10 éves gumikat már semmilyen körülmények között nem ajánlják használni, még akkor sem, ha egy métert sem futott.

Mikor lehet aktuális a használatban lévő gumiabroncsok cseréje?

A DOT-számból látjuk tehát, hogy a guminkat mikor gyártották, de arra érdemesebb odafigyelni, hogy milyen régóta használjuk őket. László Viktor javaslata szerint a négyévszakos gumiabroncsokat 2-3 év használat után illik lecserélni, míg a téli-nyári szettek, megfelelő gumiápolás és tárolás mellett 4-5 évet bírnak általában.