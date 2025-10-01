1 órája
Sok férfi és nő gondjára lehet megoldás ez a szupergyümölcs, ráadásul most akciós
Az őszi időjárás sokak számára egyet jelent a romantikus összebújással. Aki nem csak bújni szeretne a párjával, annak jó hír, hogy a vágykeltőként is számon tartott gránátalma Lidl akció keretében olcsón beszerezhető.
Az antioxidánsban gazdag termékek igazi csodaszerek, férfiak és nők egyaránt érezhetik fogyasztásának pozitív következményeit. Jó hír, hogy az antioxidánsban gazdag gyümölcsök egy nagyágyúja, a rengeteg pozitív élettani hatással rendelkező gránátalma Lidl akció keretében gazdaságosan megvásárolható.
Mi az antioxidáns?
Az antioxidáns egy természetes vagy mesterséges vegyület, ami élő szervezetben és táplálékokban is megtalálható.
Mire jó az antioxidáns?
Az antioxidánsok semlegesítik a sejtek öregedéséért és a daganatos betegségek kialakulásáért felelős szabad gyököket. Az antixidánsok segítenek növelni a véráramlást a szervezetben, beleértve a nemi szerveket is.
Miért jó a gránátalma?
Mivel a gránátalma gazdag antioxidánsban, ami pozitívan hat a vérkeringésre, ezért bátran ki lehet jelenteni, hogy egy igazi természetes vágyfokozó. De nemcsak férfiak számára ajánlatos fogyasztani, a női testre is jótékonyan hat. A gránátalma magokban rengeteg növényi ösztrogén található, és számos vitamin is:
- B5,
- kálium,
- C vitamin.
Ennek köszönhetően gyulladáscsökkentésre és a hormonháztartás szabályozására alkalmazzák.
A gránátalma vágyfokozó hatásáról már a Káma-Szútra is ír. Mézzel keverve javítja a nem szervek vérellátását, ezáltal fokozza a vágyat.
A gránátalma Lidl akció keretében majdnem 100 forint
Most a gránátalma Lidl akció keretében olcsón forintért beszerezhető. Két darab gránátalma vásárlásakor a másodikra 74 százalék kedvezményt adnak. Egy termék esetében az alapár 499 forint, de a második most csak 129 forintba kerül.
Hogyan lehet fogyasztani a gránátalmát?
A gránátalmát sokféleképpen lehet fogyasztani. Készíthetünk ivólét, szörpöt, de még akár salátát is.
