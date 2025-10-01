Sok férfi és nő gondjára lehet megoldás ez a szupergyümölcs, ráadásul most akciós

Az antioxidánsban gazdag termékek igazi csodaszerek, férfiak és nők egyaránt érezhetik fogyasztásának pozitív következményeit. Jó hír, hogy az antioxidánsban gazdag gyümölcsök egy nagyágyúja, a rengeteg pozitív élettani hatással rendelkező gránátalma Lidl akció keretében gazdaságosan megvásárolható.

A gránátalma Lidl akcióban pár száz forint, fogyasztása mindenkire jótékonyan hathat

Mi az antioxidáns?

Az antioxidáns egy természetes vagy mesterséges vegyület, ami élő szervezetben és táplálékokban is megtalálható.

Mire jó az antioxidáns?

Az antioxidánsok semlegesítik a sejtek öregedéséért és a daganatos betegségek kialakulásáért felelős szabad gyököket. Az antixidánsok segítenek növelni a véráramlást a szervezetben, beleértve a nemi szerveket is.

Miért jó a gránátalma?

Mivel a gránátalma gazdag antioxidánsban, ami pozitívan hat a vérkeringésre, ezért bátran ki lehet jelenteni, hogy egy igazi természetes vágyfokozó. De nemcsak férfiak számára ajánlatos fogyasztani, a női testre is jótékonyan hat. A gránátalma magokban rengeteg növényi ösztrogén található, és számos vitamin is:

B5,

kálium,

C vitamin.

Ennek köszönhetően gyulladáscsökkentésre és a hormonháztartás szabályozására alkalmazzák.

A gránátalma vágyfokozó hatásáról már a Káma-Szútra is ír. Mézzel keverve javítja a nem szervek vérellátását, ezáltal fokozza a vágyat.

A gránátalma Lidl akció keretében majdnem 100 forint

Most a gránátalma Lidl akció keretében olcsón forintért beszerezhető. Két darab gránátalma vásárlásakor a másodikra 74 százalék kedvezményt adnak. Egy termék esetében az alapár 499 forint, de a második most csak 129 forintba kerül.

Hogyan lehet fogyasztani a gránátalmát?

A gránátalmát sokféleképpen lehet fogyasztani. Készíthetünk ivólét, szörpöt, de még akár salátát is.