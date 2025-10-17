59 perce
Hamarosan betilthatják a gázkazánokat: drága és nehéz lesz a váltás a szakember szerint
Ambiciózus tervet dolgozott ki az Európai Bizottság. Az a cél, hogy 2040-re megtörténjen az Európai Unióban a gázkazánok kivonása a forgalomból. A javaslat szerint már 2030 után tilos lesz gázkazánt beépíteni az új épületekbe. De vajon készen állunk erre?
Klímaváltozás, megújuló energia, energiafüggetlenség, napelem. Napjaink legfontosabb témáit tartalmazza ez a felsorolás. Viszont képesek vagyunk azt végrehajtani, amit célul szeretne kitűzni az Európai Unió, miszerint a gázkazánok kivonása pár éven belül megtörténjen?
Az Európai Bizottság dolgozott ki egy tervet, amely célja az energiahatékonyság növelése és a kibocsátásmentesség elérése. Az EPBD az Európai Unió egyik jogszabálya, amely irányelv célja az épületek energiahatékonyságának javítása és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése az EU-ban. Ez ösztönzi a tagállamokat arra, hogy 2050-re elérjék az épületek teljes kibocsátásmentességét. A cél, hogy lépésről lépésre tűnjenek el a gázkazánok és más fosszilis fűtési rendszerek.
A gázkazánok kivonása 2030-ra már előrehaladott állapotban kell, hogy legyen
Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre ez csak egy javaslat, ám ez konkrét időpontokat is megfogalmaz.
- 2025-től nem támogatják a kazánok – gázkazánok – telepítését, csak a hibrid rendszereket, tehát a kazán hőszivattyúval kombinálva még jó megoldás lehet.
- 2029-től tilos lesz új gázkazánokat forgalomba hozni.
- 2030-től tilos gázkazánokat beépíteni az épületekbe.
- 2040-re megtörténik a gázkazánok teljes kivonása.
Ezek az időpontok is csak irányelvek, a tagállamok dönthetnek a végleges tervről.
Mi a véleményed?
Érthető, hogy ez egy olyan téma, amely megosztja az embereket. Ezért az Európai Bizottság úgy határozott, hogy teret és lehetőséget ad mindenki számára, hogy elmondják a véleményüket. Ezt november 20-ig lehet megtenni a Bizottság véleménymegosztó portálján.
A hőszivattyú jó megoldás lehet, de…
Megkérdeztük Polyák Zoltán kecskeméti kazánszerelőt, hogy mit gondol a gázkazánok kivonásáról. Szerinte alternatív megoldásként a hőszivattyú egy remek megoldás, energiatakarékosabb, mint a gázkazán, de csak jó időben.
Mínusz öt fok alatt a hőszivattyú hatásfoka erősen romlik és gyakorlatilag egy elektromos fűtőkazánként működik
– mondta a szakember.
Afelé tendál a világ, hogy mindenkit ösztönöznek arra, hogy kezdjen el elektromos autót használni, illetve gázkazán helyett elektromos árammal fűteni, viszont Polyák Zoltán szerint erre nem állunk készen.
Jelenlegi tudomásom szerint az elektromos hálózat majdhogynem túlterhelt. Szerintem nem bírná el a hálózat azt, hogy mondjuk egymillió gázkazán lecsatlakozik és gázról és rámegy elektromos áramra
– nyilatkozta Polyák Zoltán, hozzáfűzve, ha ez lesz az irány, az is komoly fejtörést fog okozni, hogy egy társasházban hova szereljék be a hőszivattyúkat.
Polyák Zoltán elmondta, egy új háznál opció lehet a hőszivattyú, de ezzel kapcsolatban még egy fontos problémára rávilágított.
„Nem vagyok abban biztos, hogy a szakemberállomány fel lenne készülve a hőszivattyúk javítására. A kazán összes alkatrésze szinte azonnal cserélhető, míg egy hőszivattyúnál csak úgy lehet bármit is csinálni hiba esetén, ha egy lefejtő készülékkel egy palackba leszívjuk és eltároljuk a gázt. A helyszínen, kint a mínusz tíz fokban… ez nem olcsó dolog. A hőszivattyú alkatrészei ráadásul úgy vannak beárazva, hogy például egy kompresszor drágább, mint a konkrét termék. Magyarul a hőszivattyú jelenleg egy egyszer használatos dolog, pár év után nagy valószínűséggel kidobható, míg egy kazán 12-15 év után is javítható és 20-25 évig megoldást nyújthat” – mondta Polyák Zoltán kecskeméti szerelő.
