Hamarosan betilthatják a gázkazánokat: drága és nehéz lesz a váltás a szakember szerint

Klímaváltozás, megújuló energia, energiafüggetlenség, napelem. Napjaink legfontosabb témáit tartalmazza ez a felsorolás. Viszont képesek vagyunk azt végrehajtani, amit célul szeretne kitűzni az Európai Unió, miszerint a gázkazánok kivonása pár éven belül megtörténjen?

A gázkazánok kivonása 2030-ra már előrehaladott állapotban kell, hogy legyen

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Az Európai Bizottság dolgozott ki egy tervet, amely célja az energiahatékonyság növelése és a kibocsátásmentesség elérése. Az EPBD az Európai Unió egyik jogszabálya, amely irányelv célja az épületek energiahatékonyságának javítása és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése az EU-ban. Ez ösztönzi a tagállamokat arra, hogy 2050-re elérjék az épületek teljes kibocsátásmentességét. A cél, hogy lépésről lépésre tűnjenek el a gázkazánok és más fosszilis fűtési rendszerek.

A gázkazánok kivonása 2030-ra már előrehaladott állapotban kell, hogy legyen

Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre ez csak egy javaslat, ám ez konkrét időpontokat is megfogalmaz.

2025-től nem támogatják a kazánok – gázkazánok – telepítését, csak a hibrid rendszereket, tehát a kazán hőszivattyúval kombinálva még jó megoldás lehet.

2029-től tilos lesz új gázkazánokat forgalomba hozni.

2030-től tilos gázkazánokat beépíteni az épületekbe.

2040-re megtörténik a gázkazánok teljes kivonása.

Ezek az időpontok is csak irányelvek, a tagállamok dönthetnek a végleges tervről.

Mi a véleményed?

Érthető, hogy ez egy olyan téma, amely megosztja az embereket. Ezért az Európai Bizottság úgy határozott, hogy teret és lehetőséget ad mindenki számára, hogy elmondják a véleményüket. Ezt november 20-ig lehet megtenni a Bizottság véleménymegosztó portálján.

A hőszivattyú jó megoldás lehet, de…

Megkérdeztük Polyák Zoltán kecskeméti kazánszerelőt, hogy mit gondol a gázkazánok kivonásáról. Szerinte alternatív megoldásként a hőszivattyú egy remek megoldás, energiatakarékosabb, mint a gázkazán, de csak jó időben.

Mínusz öt fok alatt a hőszivattyú hatásfoka erősen romlik és gyakorlatilag egy elektromos fűtőkazánként működik

– mondta a szakember.

Afelé tendál a világ, hogy mindenkit ösztönöznek arra, hogy kezdjen el elektromos autót használni, illetve gázkazán helyett elektromos árammal fűteni, viszont Polyák Zoltán szerint erre nem állunk készen.

Jelenlegi tudomásom szerint az elektromos hálózat majdhogynem túlterhelt. Szerintem nem bírná el a hálózat azt, hogy mondjuk egymillió gázkazán lecsatlakozik és gázról és rámegy elektromos áramra

– nyilatkozta Polyák Zoltán, hozzáfűzve, ha ez lesz az irány, az is komoly fejtörést fog okozni, hogy egy társasházban hova szereljék be a hőszivattyúkat.