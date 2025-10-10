Végzetes hibát követhet el, aki így tisztítja a klímáját – a kecskeméti szakember figyelmeztet

A fűtőklíma helytelen tisztítása életveszélyes helyzetbe hozhatja egy ház lakóit. A kecskeméti DeCool Klímatechnika Kft. szakértője hívta fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a klíma tisztítása, és hogy milyen tisztítási metódust ne fogadjunk el szakembertől.

A nem megfelelően tisztított fűtőklíma akár életveszélyes is lehet

Fotó: Brockmeyer Sophie

Fűtőklíma karbantartása

„Sokan kérdezik tőlünk, hogy tényleg szükséges-e kétszer is karbantartani egy évben a klímaberendezést. Röviden: attól függ. Nem mindig lehet egyértelmű igennel felelni” – nyilatkozta Szendrei Edina a DeCool Klímatechnika Kft. szakértője.

Ha a készülék még garanciális, akkor mindenképp érdemes betartani, amit a forgalmazó előír – ez általában évi két karbantartást jelent –, mert ha nem így teszünk, bukhatjuk a jótállást.

Nem csak a papír számít

Előfordul, hogy pár hónappal a felszerelés után már olyan állapotban találnak egy gépet, mintha évekig senki nem nyúlt volna hozzá. A képeken is látszik: nem mindig a naptár, inkább a körülmények és a használat módja határozza meg, mikor válik időszerűvé egy tisztítás.

„A képen látható példán a kültéri egység került reflektorfénybe, amit ritkábban szoktak fotózni – de a közelben álló nyárfa gondoskodott róla, hogy legyen mit megmutatni. A rajta lévő szösz teljesen eltömítette a hőcserélőt, emiatt a gép hibakóddal leállt, így védve magát a nagyobb károktól” – mondta a szakértő.

A rajta lévő szösz teljesen eltömítette a hőcserélőt

Fotó: Brockmeyer Sophie

Mi történik, ha nincs rendesen karbantartva a klíma?

A szennyezett rendszer ilyen esetben többet fogyaszt, gyengébben fűt/hűt, és hosszú távon egész egyszerűen tönkremegy.

„Az egyik üzletben nem tisztították rendszeresen a beltéri egységet. Három év alatt ez oda vezetett, hogy a berendezés nem fűtött rendesen, az áramfogyasztás megnőtt, a ventilátormotor már hangosan szenvedett, és hamarosan cserére szorult, a levegő minősége is elfogadhatatlan volt – porral és baktériumokkal dúsítva keringett a helyiségben, ami hosszú távon légúti problémákat okozhat” – hívta fel a figyelmet a szakember.

Miután kitakarították a korábban említett klímát, a gép már 57 fokos meleg levegőt fújt, tehát gyakorlatilag úgy működött, mintha új lenne.