Végzetes hibát követhet el, aki így tisztítja a klímáját – a kecskeméti szakember figyelmeztet
Nem is gondolnánk, hogy milyen komoly veszélyeket rejt egy nem jól tisztított berendezés a lakásunkban. Szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy a fűtőklíma nem megfelelő karbantartása nagyon komoly következményeket vonhat maga után.
A fűtőklíma helytelen tisztítása életveszélyes helyzetbe hozhatja egy ház lakóit. A kecskeméti DeCool Klímatechnika Kft. szakértője hívta fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a klíma tisztítása, és hogy milyen tisztítási metódust ne fogadjunk el szakembertől.
Fűtőklíma karbantartása
„Sokan kérdezik tőlünk, hogy tényleg szükséges-e kétszer is karbantartani egy évben a klímaberendezést. Röviden: attól függ. Nem mindig lehet egyértelmű igennel felelni” – nyilatkozta Szendrei Edina a DeCool Klímatechnika Kft. szakértője.
Ha a készülék még garanciális, akkor mindenképp érdemes betartani, amit a forgalmazó előír – ez általában évi két karbantartást jelent –, mert ha nem így teszünk, bukhatjuk a jótállást.
Nem csak a papír számít
Előfordul, hogy pár hónappal a felszerelés után már olyan állapotban találnak egy gépet, mintha évekig senki nem nyúlt volna hozzá. A képeken is látszik: nem mindig a naptár, inkább a körülmények és a használat módja határozza meg, mikor válik időszerűvé egy tisztítás.
„A képen látható példán a kültéri egység került reflektorfénybe, amit ritkábban szoktak fotózni – de a közelben álló nyárfa gondoskodott róla, hogy legyen mit megmutatni. A rajta lévő szösz teljesen eltömítette a hőcserélőt, emiatt a gép hibakóddal leállt, így védve magát a nagyobb károktól” – mondta a szakértő.
Mi történik, ha nincs rendesen karbantartva a klíma?
A szennyezett rendszer ilyen esetben többet fogyaszt, gyengébben fűt/hűt, és hosszú távon egész egyszerűen tönkremegy.
„Az egyik üzletben nem tisztították rendszeresen a beltéri egységet. Három év alatt ez oda vezetett, hogy a berendezés nem fűtött rendesen, az áramfogyasztás megnőtt, a ventilátormotor már hangosan szenvedett, és hamarosan cserére szorult, a levegő minősége is elfogadhatatlan volt – porral és baktériumokkal dúsítva keringett a helyiségben, ami hosszú távon légúti problémákat okozhat” – hívta fel a figyelmet a szakember.
Miután kitakarították a korábban említett klímát, a gép már 57 fokos meleg levegőt fújt, tehát gyakorlatilag úgy működött, mintha új lenne.
Komoly betegségeket okozhat
A nem helyesen tisztított klíma nemcsak kellemetlen, hanem kifejezetten veszélyes is. Kiválthat tüdőgyulladást, vagy akár legionella-fertőzést is, ha valaki huzamosabb ideig ilyen környezetben tartózkodik.
A legionellózis légúti betegség, amely emberről emberre nem, csak környezeti, legionellával fertőzött aeroszol (egyfajta gáz a levegőben) útján terjed. A legionella baktérium elvileg bárkit képes megbetegíteni, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes csoportok különösen érzékenyek a fertőzésre. Ilyenek elsősorban az immunhiányos vagy legyengült immunrendszerű emberek.
A legionellosis súlyosabb formája, a légionárius betegség influenzaszerű tünetekkel kezdődik:
- fejfájás,
- rossz közérzet,
- gyengeség,
- hőemelkedés,
- izom és ízületi fájdalom.
12-48 óra elteltével hidegrázás, magas láz és fokozódó erősségű, száraz köhögés jelentkezik. A 2-3. naptól kezdve a tüdőgyulladás tünetei dominálnak. A betegek körülbelül 30 százalékánál jelentkezhet hasmenés, hányás, és az esetek felében zavartság, tudatállapot megváltozása következik be. A betegség halálozási aránya magas, átlagosan 15 százalék, amely az egészségügyi ellátással összefüggő eseteknél még nagyobb lehet.
A helyes tisztítás
Fontos, hogy a spray és a törölgetés – amit sok szakember csinál – mindössze maszatolás, közel sem minősül teljesértékű tisztításnak! A szűrők portalanítását bizonyos időközönként az időszakos karbantartástól függetlenül is szükséges elvégezni, ez a módszer tehát inkább pénzkidobás, semmint minőségi munka.
A zsákos mosás mennyire hatásos?
A zsákos mosás során egy speciálisan tervezett mosózsákot helyeznek a klíma beltéri egységére, amely gyakorlatilag teljesen beburkolja azt. Ezután a zsákon belül, magas nyomású vízzel és speciális tisztítószerekkel végzik el a tisztítást.
Ez a módszer nem elég alapos, mert:
- Eláztathatja a falat, főleg ha nincs rendesen rögzítve.
- A sarkokban, rejtettebb részeken ott marad a kosz.
- A csepptálcába lefolyó szennyeződés sokszor rászárad.
- A szennyezett víz szétfröccsen más alkatrészekre is.
- Dugulást okozhat a kondenzvíz-vezetékben.
- A víz kárt tehet a motorban vagy az elektronikában.
- A járókerék alapos tisztítása csak szétszedés után megoldható.
„Sok esetben a szakemberek inkább szétszerelik a készülékeket, alaposan megtisztítják az alkatrészeket kívül-belül, ezáltal olyan részekhez is hozzáférnek, amit spray-vel, ózonnal, zsákos megoldással egyszerűen kivitelezhetetlen” – mondta a DeCool Klímatechnika szakértője.
Tanácsok a szakértőtől
Ne válassz csak úgy akárkit. Kérdezd meg, van-e referenciája, nézz utána, mit csinált korábban, pár perc Google-keresés sok kellemetlenségtől megóvhat.
Ha valamit nem értesz, ne félj kérdezni!
Ha pedig nem vagy elégedett az elvégzett munkával, ne fizess érte csak azért, mert „már úgyis kész”.
Ha úgy érzed, valami nincs rendben a klímáddal, jobb most utánajárni, mint akkor, amikor már csöpög, zúg, vagy egyenesen megbetegít! – javasolja a DeCool Klímatechnika szakembere, Szendrei Edina.
