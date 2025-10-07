Sokan nem is sejtik, de ezzel a hibával rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon a fűtési szezonban

A fűtési szezon kapcsán több érdességet is megosztott az ügyvezető. Hogyan lehet spórolni a fűtéssel? Miért fontos a légtelenítés? Milyen előnyei vannak a távfűtés egyedi mérésének? Ki számíthat ajándékra a Termostar születésnapján? Ezekre mind-mind választ Horváth Attila, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

A fűtési szezon tudnivalóiról Horváth Attila, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást

Fotó: Rádió 1 Gong

A fűtési szezon elindulása több mint egy gombnyomás

Horváth Attila először a fűtési szezon fokozatos beindításáról szólt.

– Évről-évre vizsgáljuk, hogy milyen határhőmérséklet az, ami szükségessé teszi a távfűtés beindítását. Külső hőmérséklet alapú szabályzással rendelkezünk, de figyelembe kell venni azt is, hogy idő, amíg odaér a távhő a radiátorokhoz. A lakosságnál közel 40 ezer embernek a nézőpontját kell kiszolgálni. Lépcsőzetesen indítjuk el a fűtést. A sor elején a közintézmények állnak, például a Margaréta otthon, bölcsik, ovik, iskolák, utána estére, mire hazaér a lakosság, addigra már náluk is melegek a radiátorok – sorolta Horváth Attila, majd a légtelenítési problémákra tért át.

A fűtési szezon indítása azonban nem csupán egy gombnyomás. Vannak bukkanók, például a légtelenítés. De a kollégáink segítik és orvosolják a légtelenítéssel kapcsolatos problémákat – tette hozzá.

Ahány társasház, annyi hőigény

A hivatalos fűtési szezon szeptember 15., mely inkább egy rendelkezésre állásnak tekinthető dátum. A hőmérséklet és az igények döntik el a fűtési szezon beindítását.

– Ahány társasház, annyiféle hőigény, és ahhoz igazodunk. Ahol fogyasztói hőközpont van, kis hőközpontok, radiátorok, bármikor elindítható. Mi azt kommunikáljuk, hogy aki úgy gondolja, jelezze, és akkor természetesen a többség igényével élve elindíthatjuk. Ez ugyanígy fordítva is igaz, le is tudjuk állítani – jegyezte meg.

Biomassza és gáz kombinációja

Kecskeméten a távfűtést biomasszával és gázzal biztosítják.

– Nyáron teljes egészében a biomassza fűtőműből szolgáltatunk, és ebben az időszakban, átmeneti időszakban is jellemzően a biomassza dominál. De ha szükséges, akkor a gázkazánok, illetve a gázmotoroknak a hőenergiáját is hasznosítjuk. Figyelembe vesszük a gazdaságosságot és a környezettudatosságot is, most már több mint két éve ezek alapján működik stabilan a cég – mondta az ügyvezető.