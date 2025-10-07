4 órája
Sokan nem is sejtik, de ezzel a hibával rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon a fűtési szezonban
Újra melegek a radiátorok, szeptember végén Kecskeméten is elindult a távfűtés. A fűtési szezonban azonban nemcsak a radiátorok melegszenek fel, hanem a számlák is megugorhatnak, hacsak nem figyelünk oda néhány egyszerű, de hatékony takarékossági tippre.
A fűtési szezon kapcsán több érdességet is megosztott az ügyvezető. Hogyan lehet spórolni a fűtéssel? Miért fontos a légtelenítés? Milyen előnyei vannak a távfűtés egyedi mérésének? Ki számíthat ajándékra a Termostar születésnapján? Ezekre mind-mind választ Horváth Attila, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
A fűtési szezon elindulása több mint egy gombnyomás
Horváth Attila először a fűtési szezon fokozatos beindításáról szólt.
– Évről-évre vizsgáljuk, hogy milyen határhőmérséklet az, ami szükségessé teszi a távfűtés beindítását. Külső hőmérséklet alapú szabályzással rendelkezünk, de figyelembe kell venni azt is, hogy idő, amíg odaér a távhő a radiátorokhoz. A lakosságnál közel 40 ezer embernek a nézőpontját kell kiszolgálni. Lépcsőzetesen indítjuk el a fűtést. A sor elején a közintézmények állnak, például a Margaréta otthon, bölcsik, ovik, iskolák, utána estére, mire hazaér a lakosság, addigra már náluk is melegek a radiátorok – sorolta Horváth Attila, majd a légtelenítési problémákra tért át.
A fűtési szezon indítása azonban nem csupán egy gombnyomás. Vannak bukkanók, például a légtelenítés. De a kollégáink segítik és orvosolják a légtelenítéssel kapcsolatos problémákat – tette hozzá.
Ahány társasház, annyi hőigény
A hivatalos fűtési szezon szeptember 15., mely inkább egy rendelkezésre állásnak tekinthető dátum. A hőmérséklet és az igények döntik el a fűtési szezon beindítását.
– Ahány társasház, annyiféle hőigény, és ahhoz igazodunk. Ahol fogyasztói hőközpont van, kis hőközpontok, radiátorok, bármikor elindítható. Mi azt kommunikáljuk, hogy aki úgy gondolja, jelezze, és akkor természetesen a többség igényével élve elindíthatjuk. Ez ugyanígy fordítva is igaz, le is tudjuk állítani – jegyezte meg.
Biomassza és gáz kombinációja
Kecskeméten a távfűtést biomasszával és gázzal biztosítják.
– Nyáron teljes egészében a biomassza fűtőműből szolgáltatunk, és ebben az időszakban, átmeneti időszakban is jellemzően a biomassza dominál. De ha szükséges, akkor a gázkazánok, illetve a gázmotoroknak a hőenergiáját is hasznosítjuk. Figyelembe vesszük a gazdaságosságot és a környezettudatosságot is, most már több mint két éve ezek alapján működik stabilan a cég – mondta az ügyvezető.
Folyamatosak a fejlesztések
A Termostar Kft. a még meglévő tömb hőközpontok szétválasztását szolgáló fejlesztési programot is elindította.
– Ez egy országos pályázati lehetőség. A távvezetékeinknek 6-7 kilométernyi új szakasza van, de akadnak még régebbiek is. Ez utóbbiaknak a cseréjét valósítanánk meg, illetve a nagy tömbhőközpontokat szeretnénk fogyasztói központokra cserélni, 100 százalékos állami támogatással. Két csomagot nyújtottunk be másfél-másfél milliárd forint összegben. A fogyasztóknak a minőségi szolgáltatását biztosítja majd a jövőben. A fűtésindítást is leegyszerűsíti, hiszen egy társasházban két lépcsőháznyi embernek kell összehangolnia az igényét. Kecskeméten jelen pillanatban a fűtéskorszerűsítés, a távfűtés egyedi méréssel 70 százalékon áll. Ez is kiemelt stratégiai cél, hogy lehetőleg minél hamarabb, pár éven belül 100 százalékot elérjük – emelte ki Horváth Attila.
Hasznos fűtési tippek és ajándékok
Végül néhány tipp a fűtés spórolásra, azon kívül, hogy ne húzzunk nagy bútort a radiátor elé. Nem utolsó sorban egy meghívó is elhangzott a születésnapra.
– Fontos kérdés, hogy racionálisan hasznosítsuk a hőenergiát. A szellőztetés ne legyen hosszú. Ne maradjon nyitva ablak, mert akkor a radiátorszelep hideget észlel, kinyitódik, és onnantól kezdve az utcát fűti a lakó. Másrészt hosszú függönyök ne takarják le a radiátort, mert akkor az ablakot fűtjük leginkább. Október 17-én lesz a távhőszolgáltatás napja, rendezvényeinken akkor nagyon sok hasznos információt megosztunk a fogyasztókkal, amelyek a fűtési élményt fokozzák, illetve bemutatjuk a felhasználás racionális módját. Emellett a Termostar Kft. 30 éves születésnapját is ünnepeljük. Bár csak ez a cégforma 30 éves, hiszen Kecskeméten 1897-ben kezdtek el villamosenergiát termelni a Szultán utcában európai színvonalon. Most pedig európai színvonalú biomassza fűtőművel rendelkezünk. Október 13-16. között kitelepüléssel készülünk, sok-sok ajándékkal a jól fizető fogyasztóink számára. Mindenkit arra buzdítok, jöjjön el rendezvényeinkre! – ösztönözte végül a fogyasztókat Horváth Attila ügyvezető.
