október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtési szezon

1 órája

Mutatunk 5+1 tippet a fűtésszámla csökkentésére, amit érdemes most azonnal bevetni

Címkék#spórolási trükk#tipp#spórolás#fűtés

A fűtésszezon beköszöntével különösen fontos odafigyelni néhány egyszerű, mégis hatékony praktikára, amelyek segítenek csökkenteni a rezsiköltségeket. Jó hír, hogy a fűtésen való spórolás már kisebb változtatásokkal is elérhető anélkül, hogy le kellene mondanunk a komfortérzetről. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány fűtésspórolási tippet.

Vajda Piroska

A fűtésen való spórolás nem feltétlenül jár lemondásokkal, csupán egy kis odafigyelést és tudatos döntéseket igényel. Legyen szó fűtőtestek elhelyezéséről, okoseszközök bevetéséről vagy a megfelelő szellőztetésről, minden apró lépés számít. 

A fűtésen való spórolás így érhető el,
A fűtésen való spórolás nem elérhetetlen álom
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hasznos tippek a fűtésen való spóroláshoz

1. A fűtőtest elhelyezése: Ne zárjuk el a meleget!

A fűtőtest ideális esetben az ablak alá kerül, de csak akkor, ha teljes szélességben lefedi azt, így ugyanis csökkenthető a hőveszteség. Gyakori hiba, hogy bútorokat – például nagy foteleket vagy kanapékat – helyezünk elé, ezzel viszont akadályozzuk a meleg levegő áramlását. A cél, hogy a meleg szabadon keringhessen a szobában, ezért a radiátorok előtt mindig hagyjunk szabad teret!

2. Ideális szobahőmérséklet: Kevesebb is elég lehet

Nem kell 24–25 fokra felfűteni a lakást ahhoz, hogy kellemes legyen az otthoni légkör. A legtöbb ember számára a 20–21 °C nappal elegendő, alváshoz pedig még alacsonyabb, 18–20 °C közötti hőmérséklet az ideális. Ha termosztátot használunk, érdemes helyiségenként külön-külön is beállítani a kívánt hőfokot, így csak ott fűtünk, ahol valóban szükséges.

Az olyan szobákban, amelyeket ritkábban használunk, nyugodtan maradhat alacsonyabb a hőmérséklet. Ezek ajtaját azonban tartsuk csukva, hogy a meleg ne áramoljon át feleslegesen, így hatékonyabb marad az energiafelhasználás.

3. Redőnyök és függönyök: A természetes szigetelés

A vastagabb függönyök és redőnyök nemcsak esztétikusak, hanem hőszigetelő funkciót is betöltenek. Éjszakára mindenképp érdemes behúzni a sötétítőket, illetve leengedni a redőnyt, ezzel jelentős mennyiségű hőt tarthatunk a lakásban. Napközben viszont engedjük be a napsütést, mert az természetes módon is melegíti a belső tereket.

4. Szellőztetés télen: Röviden, de hatékonyan

Bár a hideg miatt sokan ódzkodnak tőle, a rendszeres szellőztetés télen is elengedhetetlen. A friss levegő javítja a közérzetet, és megelőzheti a penészedést is.

Szellőztetéskor ne hagyjuk résnyire az ablakokat hosszú időre, ehelyett tárjuk ki azokat rövid időre, lehetőleg kereszthuzatot is kialakítva. Ez gyorsabban kicserélődik a levegőt, miközben nem hűl ki annyira a lakás.

Tipp: Szellőztetés előtt vegyük le a fűtést minimumra vagy kapcsoljuk ki, majd csak utána állítsuk vissza az eredeti értékre. Így nem kapcsol be feleslegesen a fűtés a beáramló hideg miatt.

5. Okoseszközök és programozható termosztátok

A modern, okoseszközökkel vezérelhető fűtési rendszerek ma már bárki számára elérhetőek, és hosszú távon jelentős megtakarítást eredményezhetnek. Ezek az eszközök:

  • automatikusan szabályozzák a hőmérsékletet az igényeid szerint,
  • időzíthetők (például hétköznapokra más hőfok, mint hétvégén),
  • és akár távolról is vezérelhetők okostelefonról.

A technológia fejlődése lehetőséget ad arra, hogy tudatosabban használjuk az energiát. Ha korszerűsítjük a fűtésvezérlést, akár már egy szezon alatt megtérülhet a befektetés – állítják a szakemberek.

+1 tipp: Ellenőrizzük az otthonunk szigetelését

Hiába a leghatékonyabb fűtés, ha a ház vagy lakás rosszul van szigetelve, az értékes meleg pillanatok alatt elszökik, ezért érdemes ellenőrizni és ha szükséges, felújítani:

  • az ablakok és ajtók záródását (gumi- vagy szilikon szigetelés szükséges lehet),
  • a falak, padló és tető szigetelésének állapotát,
  • a hőhidak kialakulását (pl. hideg sarkok, külső falak találkozása).

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu