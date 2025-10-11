Mutatunk 5+1 tippet a fűtésszámla csökkentésére, amit érdemes most azonnal bevetni

A fűtésen való spórolás nem feltétlenül jár lemondásokkal, csupán egy kis odafigyelést és tudatos döntéseket igényel. Legyen szó fűtőtestek elhelyezéséről, okoseszközök bevetéséről vagy a megfelelő szellőztetésről, minden apró lépés számít.

A fűtésen való spórolás nem elérhetetlen álom

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hasznos tippek a fűtésen való spóroláshoz

1. A fűtőtest elhelyezése: Ne zárjuk el a meleget!

A fűtőtest ideális esetben az ablak alá kerül, de csak akkor, ha teljes szélességben lefedi azt, így ugyanis csökkenthető a hőveszteség. Gyakori hiba, hogy bútorokat – például nagy foteleket vagy kanapékat – helyezünk elé, ezzel viszont akadályozzuk a meleg levegő áramlását. A cél, hogy a meleg szabadon keringhessen a szobában, ezért a radiátorok előtt mindig hagyjunk szabad teret!

2. Ideális szobahőmérséklet: Kevesebb is elég lehet

Nem kell 24–25 fokra felfűteni a lakást ahhoz, hogy kellemes legyen az otthoni légkör. A legtöbb ember számára a 20–21 °C nappal elegendő, alváshoz pedig még alacsonyabb, 18–20 °C közötti hőmérséklet az ideális. Ha termosztátot használunk, érdemes helyiségenként külön-külön is beállítani a kívánt hőfokot, így csak ott fűtünk, ahol valóban szükséges.

Az olyan szobákban, amelyeket ritkábban használunk, nyugodtan maradhat alacsonyabb a hőmérséklet. Ezek ajtaját azonban tartsuk csukva, hogy a meleg ne áramoljon át feleslegesen, így hatékonyabb marad az energiafelhasználás.

3. Redőnyök és függönyök: A természetes szigetelés

A vastagabb függönyök és redőnyök nemcsak esztétikusak, hanem hőszigetelő funkciót is betöltenek. Éjszakára mindenképp érdemes behúzni a sötétítőket, illetve leengedni a redőnyt, ezzel jelentős mennyiségű hőt tarthatunk a lakásban. Napközben viszont engedjük be a napsütést, mert az természetes módon is melegíti a belső tereket.

4. Szellőztetés télen: Röviden, de hatékonyan

Bár a hideg miatt sokan ódzkodnak tőle, a rendszeres szellőztetés télen is elengedhetetlen. A friss levegő javítja a közérzetet, és megelőzheti a penészedést is.

Szellőztetéskor ne hagyjuk résnyire az ablakokat hosszú időre, ehelyett tárjuk ki azokat rövid időre, lehetőleg kereszthuzatot is kialakítva. Ez gyorsabban kicserélődik a levegőt, miközben nem hűl ki annyira a lakás.