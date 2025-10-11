2 órája
Mutatunk 5+1 tippet a fűtésszámla csökkentésére, amit érdemes most azonnal bevetni
A fűtésszezon beköszöntével különösen fontos odafigyelni néhány egyszerű, mégis hatékony praktikára, amelyek segítenek csökkenteni a rezsiköltségeket. Jó hír, hogy a fűtésen való spórolás már kisebb változtatásokkal is elérhető anélkül, hogy le kellene mondanunk a komfortérzetről. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány fűtésspórolási tippet.
A fűtésen való spórolás nem feltétlenül jár lemondásokkal, csupán egy kis odafigyelést és tudatos döntéseket igényel. Legyen szó fűtőtestek elhelyezéséről, okoseszközök bevetéséről vagy a megfelelő szellőztetésről, minden apró lépés számít.
Hasznos tippek a fűtésen való spóroláshoz
1. A fűtőtest elhelyezése: Ne zárjuk el a meleget!
A fűtőtest ideális esetben az ablak alá kerül, de csak akkor, ha teljes szélességben lefedi azt, így ugyanis csökkenthető a hőveszteség. Gyakori hiba, hogy bútorokat – például nagy foteleket vagy kanapékat – helyezünk elé, ezzel viszont akadályozzuk a meleg levegő áramlását. A cél, hogy a meleg szabadon keringhessen a szobában, ezért a radiátorok előtt mindig hagyjunk szabad teret!
2. Ideális szobahőmérséklet: Kevesebb is elég lehet
Nem kell 24–25 fokra felfűteni a lakást ahhoz, hogy kellemes legyen az otthoni légkör. A legtöbb ember számára a 20–21 °C nappal elegendő, alváshoz pedig még alacsonyabb, 18–20 °C közötti hőmérséklet az ideális. Ha termosztátot használunk, érdemes helyiségenként külön-külön is beállítani a kívánt hőfokot, így csak ott fűtünk, ahol valóban szükséges.
Az olyan szobákban, amelyeket ritkábban használunk, nyugodtan maradhat alacsonyabb a hőmérséklet. Ezek ajtaját azonban tartsuk csukva, hogy a meleg ne áramoljon át feleslegesen, így hatékonyabb marad az energiafelhasználás.
3. Redőnyök és függönyök: A természetes szigetelés
A vastagabb függönyök és redőnyök nemcsak esztétikusak, hanem hőszigetelő funkciót is betöltenek. Éjszakára mindenképp érdemes behúzni a sötétítőket, illetve leengedni a redőnyt, ezzel jelentős mennyiségű hőt tarthatunk a lakásban. Napközben viszont engedjük be a napsütést, mert az természetes módon is melegíti a belső tereket.
4. Szellőztetés télen: Röviden, de hatékonyan
Bár a hideg miatt sokan ódzkodnak tőle, a rendszeres szellőztetés télen is elengedhetetlen. A friss levegő javítja a közérzetet, és megelőzheti a penészedést is.
Szellőztetéskor ne hagyjuk résnyire az ablakokat hosszú időre, ehelyett tárjuk ki azokat rövid időre, lehetőleg kereszthuzatot is kialakítva. Ez gyorsabban kicserélődik a levegőt, miközben nem hűl ki annyira a lakás.
Tipp: Szellőztetés előtt vegyük le a fűtést minimumra vagy kapcsoljuk ki, majd csak utána állítsuk vissza az eredeti értékre. Így nem kapcsol be feleslegesen a fűtés a beáramló hideg miatt.
5. Okoseszközök és programozható termosztátok
A modern, okoseszközökkel vezérelhető fűtési rendszerek ma már bárki számára elérhetőek, és hosszú távon jelentős megtakarítást eredményezhetnek. Ezek az eszközök:
- automatikusan szabályozzák a hőmérsékletet az igényeid szerint,
- időzíthetők (például hétköznapokra más hőfok, mint hétvégén),
- és akár távolról is vezérelhetők okostelefonról.
A technológia fejlődése lehetőséget ad arra, hogy tudatosabban használjuk az energiát. Ha korszerűsítjük a fűtésvezérlést, akár már egy szezon alatt megtérülhet a befektetés – állítják a szakemberek.
+1 tipp: Ellenőrizzük az otthonunk szigetelését
Hiába a leghatékonyabb fűtés, ha a ház vagy lakás rosszul van szigetelve, az értékes meleg pillanatok alatt elszökik, ezért érdemes ellenőrizni és ha szükséges, felújítani:
- az ablakok és ajtók záródását (gumi- vagy szilikon szigetelés szükséges lehet),
- a falak, padló és tető szigetelésének állapotát,
- a hőhidak kialakulását (pl. hideg sarkok, külső falak találkozása).
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hatalmas dugók jöhetnek Kecskemét környékén, éjszakára lezárják a pályát