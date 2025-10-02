A fülöpjakabi idősek történetei alapján íródott Katona Attila lehengerlő filmjének forgatókönyve – fotók

Páratlan utazásra invitálja az érdeklődőket Katona Attila rendező és stábja október 5-én 18 órakor, vasárnap Fülöpjakabon a Csáki Pali rendezvényházba, ahol a fülöpjakabi katonákról szóló az Örökké a szívemben című film premiervetítését, valamint a forgatásokról készült képekből és tárgyakból álló kiállítást mutatják be.

Fülöpjakabi katonáknak állít emléket jakabi alkotó filmje

Fotó: Beküldött fotó

„Azon az estén visszatekerjük Fülöpjakab képzeletbeli óráját több mint 80 évvel, és egy olyan történet részesei lehetünk, amelyet a felmenőink átéltek, és a mi jelenünket is jelentősen formálták” – fogalmazott Katona Attila rendező a film kapcsán.

A film története röviden

„Az 1942-es évben járunk, a II. világháború már évek óta perzseli az emberi szíveket. Akármilyen viharok dúltak a nagyvilágban, Fülöpjakab tele volt élettel, a hétköznapok nem álltak meg. A történet középpontjában egy fiatal lány és fiú áll, akik a helyi nyárköszöntő bálon találkoztak egymással, és mint oly’ sok véletlen találkozás, ez is megváltoztatta az életüket örökre. A két fiatal egymásba szeretett, ám a háború véres keze elszakítja őket egymástól, de a szerelem mégis kitart egy életen át” – foglalta össze a rendező.

Hozzátette: az Örökké a szívemben film olyan, akár az élet: tele van nevetéssel és sokszor könnyekkel is, de mint tudjuk, fény sincsen sötétség nélkül, az egyik a másik nélkül értelmét vesztené – mondta a rendező, aki a forgatókönyvet a helyi idősek elbeszélései alapján írta, a fő szál azonban nagybátyjának, Némedi Varga Jánosnak a történetét mutatja be.

Tavaly a plébánosnak, most a fülöpjakabi katonáknak állítottak emléket

Katona Attila tavaly egy dokumentumfilmmel örvendeztette meg a közönséget. Az igazság a szeretet által győzedelmeskedik című film elkészítésével a falu egykori, igen közkedvelt plébánosának, Gyöngyösi Jakab Istvánnak állítottak emléket. Most pedig egy 90 perces kosztümös filmet forgattak a II. világháborúban harcolt és elhunyt fülöpjakabi katonák tiszteletére.