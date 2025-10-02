október 2., csütörtök

A fülöpjakabi idősek történetei alapján íródott Katona Attila lehengerlő filmjének forgatókönyve – fotók

Vasárnap mutatják be az Örökké a szívemben című kosztümös filmet Fülöpjakabon a Csáki Pali Rendezvényházban. A fülöpjakabi alkotók filmje több mint száz ember összefogásával készült és a II. világháborúban harcolt és elesett fülöpjakabi katonáknak állít emléket.

Páratlan utazásra invitálja az érdeklődőket Katona Attila rendező és stábja október 5-én 18 órakor, vasárnap Fülöpjakabon a Csáki Pali rendezvényházba, ahol a fülöpjakabi katonákról szóló az Örökké a szívemben című film premiervetítését, valamint a forgatásokról készült képekből és tárgyakból álló kiállítást mutatják be. 

Fülöpjakabi katonáknak állítanak emléket,
Fülöpjakabi katonáknak állít emléket jakabi alkotó filmje
„Azon az estén visszatekerjük Fülöpjakab képzeletbeli óráját több mint 80 évvel, és egy olyan történet részesei lehetünk, amelyet a felmenőink átéltek, és a mi jelenünket is jelentősen formálták” – fogalmazott Katona Attila rendező a film kapcsán. 

A film története röviden

„Az 1942-es évben járunk, a II. világháború már évek óta perzseli az emberi szíveket. Akármilyen viharok dúltak a nagyvilágban, Fülöpjakab tele volt élettel, a hétköznapok nem álltak meg. A történet középpontjában egy fiatal lány és fiú áll, akik a helyi nyárköszöntő bálon találkoztak egymással, és mint oly’ sok véletlen találkozás, ez is megváltoztatta az életüket örökre. A két fiatal egymásba szeretett, ám a háború véres keze elszakítja őket egymástól, de a szerelem mégis kitart egy életen át” – foglalta össze a rendező.

Hozzátette: az Örökké a szívemben film olyan, akár az élet: tele van nevetéssel és sokszor könnyekkel is, de mint tudjuk, fény sincsen sötétség nélkül, az egyik a másik nélkül értelmét vesztené – mondta a rendező, aki a forgatókönyvet a helyi idősek elbeszélései alapján írta, a fő szál azonban nagybátyjának, Némedi Varga Jánosnak a történetét mutatja be.

Tavaly a plébánosnak, most a fülöpjakabi katonáknak állítottak emléket

Katona Attila tavaly egy dokumentumfilmmel örvendeztette meg a közönséget. Az igazság a szeretet által győzedelmeskedik című film elkészítésével a falu egykori, igen közkedvelt plébánosának, Gyöngyösi Jakab Istvánnak állítottak emléket. Most pedig egy 90 perces kosztümös filmet forgattak a II. világháborúban harcolt és elhunyt fülöpjakabi katonák tiszteletére.

Örökké a szívemben, fülöpjakabi alkotó filmje

Helyi tehetségek a filmvásznon 

Katona Attila hangsúlyozta, a film szereplői valamennyien amatőrök, főként fülöpjakabiak vagy a faluból elszármazottak, de a szomszédos Kunszállásról is többen részesei a forgatásnak. Valamennyien csupán lelkesedéből vállalták a szereplést. Mindenkit az motivál, hogy emléket állítanak és értéket teremtenek – fogalmazta meg a rendező, akitől azt is megtudtuk, hogy a film zenéjét is helyi alkotók szerezték. 

Katona Attila szerint a film forgatása arra is rávilágít, hogy milyen sok tehetséges ember él egy kis faluban, csak alkalmat kell teremteni számukra, hogy bemutatkozhassanak. 

