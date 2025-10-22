október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

1 órája

„Azon az estén nem aludt senki, mindenki a rádiót hallgatta" – így emlékeztek '56-ra Bácsalmáson

Címkék#forradalom#megemlékezés#október 23.

Szerdán a déli órában több száz diák, pedagógus és az intézmények munkatársai gyűltek össze a Hősök terén, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalom 69. évfordulójáról.

Juhász Jenő

A szerdai bácsalmási ünnepségen a Hunyadi János Gimnázium tanulói adtak egy irodalmi összeállítást. Közreműködtek: Dervalics Alexandra, Drágity Dorina, Németh-Légrády Anna, Pálmai Éva (szavalók), Varga Emese szólót énekelt, Deák Luca, Filipovity Teodóra, Fritz Luca, Háda Sarolta, Kispéter Lana, Rostás Virgínia, Sevarac Réka, Sevarac Emese, Szalma Villő, Varga Csenge és a 10.A osztály (kórustagok). A színvonalas műsor felkészítő tanára Schaffer Andrea és Horák Réka volt.

az 1956-os forradalom 69. évfordulójáról emlékeztek meg bácsalmáson
Több száz diák, pedagógus és az intézmények munkatársai emlékezett meg az 1956-os forradalom 69. évfordulójáról Bácsalmáson
Fotó: Juhász Jenő

A műsor után Márai András alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Az 1956-os hősökre való emlékezés mellett az iskolaigazgató említést tett a bácsalmási eseményekről is. 1956. október 26-án, Bácsalmáson is megalakult a Forradalmi Bizottság, melynek célja az volt, hogy helyreállítsa a rendet, de nem a régi rendszer rendjét, hanem egy szabad, demokratikus közéletet. 

A bácsalmásiak nem fegyvert fogtak, hanem felemelték a szavukat. A béke eszközeivel álltak ki az igazságért.

Az egyik bácsalmási visszaemlékező ezt írta évekkel később: 

Azon az estén nem aludt senki. Mindenki a rádiót hallgatta. Azt mondtuk: ha indulni kell, indulunk mi is. És hittük, hogy most tényleg történik valami. Valami jó

– idézte a szónok. Ez a „valami jó” sajnos hamar vérbe fulladt.

„S hogy mi a dolgunk ma?” – tette fel a kérdést Márai András. „Először is emlékezni, másodszor tanulni, végül pedig átörökíteni.”

Október 23-ai megemlékezés Bácsalmáson

Fotók: Juhász Jenő

A köszöntőből az is kiderült, hogy Bácsalmás mindig is olyan közösség volt, amely a csendes erőt képviselte. Nem a hangoskodásról volt híres, hanem arról, hogy tud együtt élni, együtt gondolkodni, együtt emlékezni: legyen az bunyevác, sváb, roma vagy magyar.

A rendezvény végén tucatnyi intézmény és civil szervezet képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit az ’56-os emléktáblánál.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu