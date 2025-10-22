1 órája
„Azon az estén nem aludt senki, mindenki a rádiót hallgatta" – így emlékeztek '56-ra Bácsalmáson
Szerdán a déli órában több száz diák, pedagógus és az intézmények munkatársai gyűltek össze a Hősök terén, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalom 69. évfordulójáról.
A szerdai bácsalmási ünnepségen a Hunyadi János Gimnázium tanulói adtak egy irodalmi összeállítást. Közreműködtek: Dervalics Alexandra, Drágity Dorina, Németh-Légrády Anna, Pálmai Éva (szavalók), Varga Emese szólót énekelt, Deák Luca, Filipovity Teodóra, Fritz Luca, Háda Sarolta, Kispéter Lana, Rostás Virgínia, Sevarac Réka, Sevarac Emese, Szalma Villő, Varga Csenge és a 10.A osztály (kórustagok). A színvonalas műsor felkészítő tanára Schaffer Andrea és Horák Réka volt.
A műsor után Márai András alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Az 1956-os hősökre való emlékezés mellett az iskolaigazgató említést tett a bácsalmási eseményekről is. 1956. október 26-án, Bácsalmáson is megalakult a Forradalmi Bizottság, melynek célja az volt, hogy helyreállítsa a rendet, de nem a régi rendszer rendjét, hanem egy szabad, demokratikus közéletet.
A bácsalmásiak nem fegyvert fogtak, hanem felemelték a szavukat. A béke eszközeivel álltak ki az igazságért.
Az egyik bácsalmási visszaemlékező ezt írta évekkel később:
Azon az estén nem aludt senki. Mindenki a rádiót hallgatta. Azt mondtuk: ha indulni kell, indulunk mi is. És hittük, hogy most tényleg történik valami. Valami jó
– idézte a szónok. Ez a „valami jó” sajnos hamar vérbe fulladt.
„S hogy mi a dolgunk ma?” – tette fel a kérdést Márai András. „Először is emlékezni, másodszor tanulni, végül pedig átörökíteni.”
Október 23-ai megemlékezés BácsalmásonFotók: Juhász Jenő
A köszöntőből az is kiderült, hogy Bácsalmás mindig is olyan közösség volt, amely a csendes erőt képviselte. Nem a hangoskodásról volt híres, hanem arról, hogy tud együtt élni, együtt gondolkodni, együtt emlékezni: legyen az bunyevác, sváb, roma vagy magyar.
A rendezvény végén tucatnyi intézmény és civil szervezet képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit az ’56-os emléktáblánál.
