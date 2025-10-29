Változik a forgalmi rend a kecskeméti temető környékén, fokozott figyelemre intenek a mindenszentek idején

A mindenszentek és halottak napja időszaka minden évben kiemelt forgalmat hoz a temetők környékén, hiszen sokan indulnak útnak, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt szeretteik sírjánál. Kecskeméten sem lesz ez másként: a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. közleménye szerint október 30. és november 3. között több helyen változik a forgalmi rend és parkolási változások lépnek életbe a Kecskeméti Köztemető környékén.

Mindenszentek idején megnő a forgalom a kecskeméti temető környékén, a forgalmi rend több utcában ideiglenesen megváltozik

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy ne rutinból, hanem fokozott figyelemmel közlekedjenek, és mindig tartsák be az ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblák utasításait. Az ünnepi időszakban ugyanis nemcsak a temetők környékén, hanem a város főbb útvonalain is megnövekedett forgalomra kell számítani.

Ezeken a szakaszokon változik a forgalmi rend

Béke fasor–Mátyás király körút kereszteződésében: „Várakozni tilos”

Béke fasor–Végvár utca kereszteződésében: „Megállni tilos”, kiegészítve „kivéve Volánbusz” feliratú táblával

Béke fasor–Mécses utca kereszteződésében: „Megállni tilos”

Őrtorony utca–Szilágyi Erzsébet utca kereszteződésében: „Megállni tilos”

Mécses utca–Béke fasor kereszteződésében: „Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla kerül kihelyezésre, az „Elsőbbségadás kötelező” és a „Lakó-pihenő övezet vége” táblák eltakarásra kerülnek

Vitéz János utca–Mécses utca kereszteződésében: „Kötelező haladási irány (balra)”

Mécses utca–Czollner köz kereszteződésében: „Behajtani tilos” (Béke fasor irányába)

Mécses utca–Czollner köz kereszteződésében: „Egyirányú forgalmi út” (Daróczi köz irányába)

Daróczi köz–Szilágyi Erzsébet utca kereszteződésében: „Behajtani tilos” (Mécses utca irányába)

Czollner köz–Mécses utca és Szilágyi Erzsébet utca kereszteződésében: „Megállni tilos” (Mátyás király körút irányába)

Czollner köz–Mátyás király körút kereszteződésében: „Megállni tilos” (Liszt Ferenc utca irányába)

Czollner köz–Mátyás király körút és Szilágyi Erzsébet utca kereszteződésében: „Megállni tilos” (Liszt Ferenc utca irányába)

Czollner köz–Mátyás király körút és Szilágyi Erzsébet utca kereszteződésében: „Megállni tilos” (Mécses utca irányába)

Nyomda utca–Print 2000 Kft. előtti szakaszon: mindkét irányban „Megállni tilos”

Ideiglenes parkolási lehetőségek

A megemlékezők számára az ünnepi időszakban a temető főbejárata mellett további parkolóhelyeket is kijelöltek:

a II. és V. kapu közelében szalaggal elhatárolt ideiglenes parkolók,

valamint a IV-es kapuval szemben lévő, zárt területen kialakított parkoló használható.

A rendőrség és a Kecskeméti Városrendészet egyaránt segíti majd a biztonságos közlekedést és a forgalom irányítását a helyszínen.